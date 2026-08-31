Explosivos, emboscadas y ataques a comandancias: así ha golpeado el crimen a las policías de Zacatecas en 2026

Los ataques reiterados contra policías muestra que las corporaciones locales se han convertido en un objetivo directo dentro de la disputa territorial que atraviesa Zacatecas. (Crédito: Jesús Aviles | Infobae México)

Guardar

Los ataques contra policías y corporaciones de seguridad de Zacatecas han escalado durante 2026 con emboscadas, explosivos y agresiones directas contra comandancias. En los últimos días de agosto, tres hechos con artefactos explosivos golpearon a elementos de seguridad en Tabasco, Villa García y Ojocaliente.

El caso más reciente ocurrió la noche del 30 de agosto en Ojocaliente, donde un artefacto explosivo detonó frente a la comandancia de la Policía Municipal. La explosión dejó al menos 10 personas lesionadas y daños en patrullas, vehículos e inmuebles cercanos. El Gabinete de Seguridad informó que autoridades federales colaboran con el gobierno estatal para identificar y detener a los responsables.

PUBLICIDAD

Un día antes, el 29 de agosto en Villa García, sujetos colocaron una motocicleta junto a un señalamiento sobre la carretera federal 43, que comunica con Asientos, Aguascalientes. Cuando pasaron una patrulla de la Policía Estatal y un automóvil particular, el artefacto detonó. Un policía y una mujer resultaron heridos.

El 27 de agosto en Tabasco, elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas (FRIZ) fueron atacados con artefactos explosivos durante un patrullaje en las inmediaciones de la presa El Chique. Dos agentes resultaron heridos y las autoridades localizaron otros dispositivos en la zona.

Los tres episodios ocurrieron en un lapso de cuatro días y tienen como elemento común el uso de explosivos contra personal policial o unidades de seguridad.

PUBLICIDAD

Casi un año de agresiones contra las corporaciones

La serie de ataques comenzó desde el 5 de marzo en Luis Moya, donde un artefacto explosivo detonó frente a la comandancia de la Policía Municipal y dejó tres policías lesionados. Las autoridades desplegaron un operativo en la zona y coordinaron acciones con Aguascalientes.

Cuatro días después, el 9 de marzo en Pinos, una patrulla de la FRIZ pasó sobre un artefacto descrito como una “mina terrestre”, que detonó después de que la unidad atravesó el punto donde había sido colocado. Los agentes resultaron ilesos.

La explosión se registró alrededor de las 20 horas de este domingo en la comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente. (Crédito: Cuartoscuro)

El 10 de abril en Trinidad García de la Cadena, un grupo armado atacó la comandancia municipal, además del Juzgado Municipal, el Centro de Salud Mental y patrullas de la Policía Preventiva. Una persona murió durante los hechos.

PUBLICIDAD

El 20 de mayo, también en Trinidad García de la Cadena, elementos de seguridad volvieron a enfrentarse con civiles armados. Los agresores realizaron bloqueos con vehículos incendiados para impedir el paso de las fuerzas de seguridad.

El 30 de mayo en Pinos, policías estatales fueron emboscados en la comunidad de El Obraje. Un agente murió y dos resultaron heridos.

El 8 de junio en Luis Moya, una nueva emboscada contra elementos de la FRIZ en la comunidad de Coecillo dejó dos policías muertos y otro lesionado.

El 31 de julio en Luis Moya, policías municipales acudieron a revisar un vehículo abandonado en la comunidad de Barranquillas, cerca de los límites con Aguascalientes. El automóvil contenía un artefacto explosivo que detonó durante la intervención. Un agente murió y otros dos resultaron heridos.

PUBLICIDAD

El 1 de agosto en Calera, elementos de la Policía Estatal y de Investigación fueron atacados en la comunidad de Río Frío. Los agentes repelieron la agresión y cinco civiles armados murieron.

Con los tres episodios de agosto, el recuento muestra que Luis Moya, Pinos y Trinidad García de la Cadena han concentrado varios de los ataques contra corporaciones durante el año, mientras que las agresiones de agosto extendieron el fenómeno hacia Tabasco, Villa García y Ojocaliente.

Las agresiones ocurren en un estado donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y una facción del Cártel de Sinaloa vinculada con El Mayo Zambada y Los Cabrera mantienen una disputa territorial.

PUBLICIDAD

El enfrentamiento ha sido relacionado con episodios de violencia en distintas regiones de Zacatecas y con incursiones de grupos armados provenientes de entidades vecinas.

Fiscal detalla que el CJNG podría estar detrás de los ataques de agosto

Sobre los ataques de agosto, el fiscal estatal, Cristian Paul Camacho Osnaya, señaló que CJNG podría estar relacionado con las tres agresiones registradas en menos de una semana, incluida la detonación de un vehículo frente a una comandancia de Ojocaliente.

El antecedente de Pinos es similar. Después de la explosión de marzo, autoridades y reportes periodísticos señalaron como una de las líneas de investigación la posible participación del CJNG, organización que previamente había lanzado amenazas contra elementos de la FRIZ.

PUBLICIDAD

Las operaciones de seguridad se han intensificado

Los ataques se producen mientras las autoridades mantienen operativos contra grupos criminales en diferentes regiones del estado.

La Operación Rastrillo, desplegada durante agosto, reportó detenciones de presuntos integrantes de organizaciones criminales, aseguramiento de armas y vehículos, así como la localización y desmantelamiento de campamentos y laboratorios clandestinos.

En las investigaciones derivadas de los hechos violentos del 18 de julio, el gobierno estatal informó sobre cateos, órdenes de aprehensión, detenciones, aseguramiento de vehículos y desmantelamiento de campamentos utilizados presuntamente por grupos delictivos.

En el sur de Zacatecas también se han mantenido despliegues coordinados entre Policía Estatal, FRIZ, Ejército y Guardia Nacional, particularmente en municipios cercanos a los límites con Jalisco y Aguascalientes.

PUBLICIDAD

La respuesta de las autoridades ha incluido además operaciones específicas en Luis Moya, Ojocaliente y Villa García, municipios donde la ubicación fronteriza ha obligado a mantener coordinación con corporaciones de Aguascalientes.