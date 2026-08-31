Monreal responde a reaparición polémica de Peña Nieto: “tengo respeto por el expresidente”

En San Lázaro, Ricardo Monreal rechaza emitir un juicio sobre los señalamientos ligados a reuniones en el extranjero y al caso Pegasus, y afirma que no cuenta con elementos ni atribuciones para acusar

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El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, evitó pronunciarse sobre la reaparición pública del expresidente Enrique Peña Nieto, luego de que trascendiera su presencia en reuniones fuera del país con personajes cuestionables, entre ellos vínculos con el caso de espionaje conocido como Pegasus.

Monreal se deslinda del papel de juez

Durante su encuentro con medios en San Lázaro, un reportero le preguntó directamente si debían investigarse tanto la reaparición de Peña Nieto como los señalamientos por los contratos donde se desviaron millones de pesos para adquirir el software espía Pegasus. Monreal fue tajante al descartar emitir un juicio personal:

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“No tengo yo elementos para poder cuestionar. No tengo el oficio de ser Ministerio Público, pero tengo respeto por el expresidente”, respondió el legislador zacatecano.

El coordinador parlamentario insistió en que carece de facultades para acusar o cuestionar a Peña Nieto, y subrayó que su valoración pública no le corresponde a él, sino a otras instancias.

Las imágenes difundidas en redes lo muestran en primeras filas durante una presentación musical, con traje oscuro y kipá beige, en un castillo privado con fuerte seguridad, según la identificación hecha por The Marker

“Es un asunto que la historia está juzgando”

Monreal planteó que las decisiones del expresidente —incluidas sus reuniones fuera del país— forman parte de un terreno que escapa al ámbito legislativo. “Es un asunto que la historia está juzgando. Si se reúne o no fuera del país con personajes cuestionables, él debe de valorarlo”, señaló.

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Con esta postura, el diputado evitó posicionarse políticamente sobre la reaparición del expresidente, en un contexto donde también se discutió el reencuentro público de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador con el diputado de Morena Leobardo Assad, encuentro que Monreal calificó por separado como “normal”.

El morenista separa ese reencuentro público del debate por la reaparición del exmandatario y remarca que no hará un pronunciamiento político, al considerar que esos temas no forman parte de su labor legislativa

Fiscalía, la única facultada para investigar

Al ser cuestionado si estos episodios ameritaban una investigación formal, Monreal remitió la responsabilidad a las autoridades competentes, citando además una postura previa de la presidenta Claudia Sheinbaum:

La Fiscalía General de la República (FGR) es, según Monreal, “la única responsable de precisar cualquier tipo de conducta indebida, antijurídica” en estos casos.

El legislador insistió en que él “no es Ministerio Público” ni pretende actuar como acusador anticipado.

Consideró poco viable que cualquier reunión política sea automáticamente objeto de investigación: “imagínese que todo mundo que nos reunamos seamos investigados”.

El coordinador de Morena en San Lázaro evita opinar sobre la reaparición de Enrique Peña Nieto

Una postura de cautela institucional

La respuesta de Monreal se enmarca en un ejercicio de cautela política, evitando emitir juicios sobre figuras del pasado reciente mientras remite cualquier posible irregularidad al ámbito jurisdiccional. El coordinador de Morena reiteró que, políticamente, es “normal” que estos encuentros generen atención pública, pero que ello no equivale, por sí mismo, a una conducta sancionable.

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Hasta el momento, no se ha presentado ninguna denuncia formal relacionada con la reaparición de Peña Nieto ni se ha confirmado si la Fiscalía General de la República abrirá alguna indagatoria al respecto.