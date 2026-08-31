Por qué tener la planta ‘Cuna de Moises’ a lado de la cama podría mejorar tu calidad de sueño y evitar ronquidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Cuna de Moisés (Spathiphyllum), una planta de interior de bajo mantenimiento, mejora la calidad del sueño y reduce los ronquidos al actuar como humidificador natural y filtro de toxinas del aire, según investigaciones que incluyen un estudio de la NASA y análisis de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Colocarla junto a la cama puede elevar la humedad ambiental hasta en un 5% y eliminar compuestos irritantes como el formaldehído, el benceno y el tricloroetileno.

La planta, también conocida como espatifilo o Lirio de la Paz, realiza un proceso de fotosíntesis inversa: absorbe dióxido de carbono y libera oxígeno durante la noche, a diferencia de la mayoría de las especies vegetales. Ese oxígeno adicional profundiza el descanso y mejora la oxigenación cerebral mientras se duerme.

PUBLICIDAD

El espatifilo aumenta la humedad hasta 5% y previene la sequedad nasal

El mecanismo principal detrás del beneficio para los ronquidos es la humedad. A través de la transpiración de sus hojas, la Cuna de Moisés incrementa la humedad de la habitación hasta en un 5%, según datos difundidos por investigadores de la UNAM.

Ese porcentaje puede parecer modesto, pero es suficiente para hidratar las mucosas nasales y la garganta durante las horas de sueño.

El espatifilo aumenta la humedad hasta 5% y previene la sequedad nasal Foto: Pexels

Cuando la garganta y la nariz se secan, los tejidos se irritan y vibran al paso del aire. Esa vibración es el ronquido. Al mantener las vías respiratorias hidratadas, la planta reduce la fricción y disminuye la intensidad del problema. El efecto es especialmente relevante en habitaciones con aire acondicionado o calefacción, que tienden a resecar el ambiente.

PUBLICIDAD

La NASA identificó al Spathiphyllum como filtro de gases tóxicos domésticos

El respaldo científico más citado proviene de la NASA. En un estudio de referencia sobre purificación del aire en interiores, la agencia identificó al Spathiphyllum como una de las especies con mayor capacidad para absorber gases nocivos presentes en hogares y oficinas. Entre los compuestos que filtra están el formaldehído —presente en muebles y materiales de construcción—, el benceno y el tricloroetileno, habituales en pinturas y productos de limpieza.

Respirar esos gases de forma continua, incluso en concentraciones bajas, genera microinflamaciones en el sistema respiratorio. Esas inflamaciones dificultan el paso del aire durante el sueño y contribuyen a la congestión nocturna. Al reducir la carga química del ambiente, el espatifilo elimina uno de los factores que interrumpen el descanso.

PUBLICIDAD

Sus hojas filtran esporas de moho que provocan alergias y respiración bucal

Además de los gases, la planta actúa sobre los alérgenos. Sus hojas y raíces capturan esporas de moho que flotan en el aire de espacios cerrados. Esas esporas son un detonante frecuente de alergias nocturnas: congestión, estornudos y picazón que obligan a respirar por la boca.

La respiración bucal es uno de los principales factores que generan ronquidos. Al reducir la concentración de alérgenos en la habitación, el espatifilo favorece la respiración nasal, que es más silenciosa y eficiente. Según información de Excélsior, este efecto es especialmente útil para personas sensibles o que viven en zonas con alta humedad ambiental.

PUBLICIDAD

El color verde de la planta reduce el cortisol y facilita conciliar el sueño

El beneficio no es solo físico. La presencia del espatifilo en el dormitorio tiene un efecto psicológico documentado: la exposición al verde vegetal reduce los niveles de cortisol, la hormona asociada al estrés. Un nivel menor de cortisol facilita que el cuerpo entre en estado de relajación antes de dormir.

La UNAM señala que convivir con plantas de interior, incluso en espacios pequeños, reduce la ansiedad y genera ambientes más armoniosos. Ese estado de calma acorta el tiempo que tarda una persona en conciliar el sueño y mejora la profundidad del descanso.

El color verde de la planta reduce el cortisol y facilita conciliar el sueño Wikimedia/Forest & Kim Starr

Cómo colocar la planta para maximizar sus efectos durante la noche

La ubicación dentro del cuarto determina qué tan efectiva es la planta. Los especialistas recomiendan colocarla cerca del cabecero de la cama o en una esquina con luz indirecta. El espatifilo no tolera la luz solar directa ni las corrientes de aire intensas, por lo que requiere un rincón estable, lejos de ventanas expuestas o salidas de aire acondicionado.

PUBLICIDAD

Tres condiciones básicas para su cuidado: luz indirecta, riego regular sin encharcar la tierra, y limpieza periódica de las hojas con un paño húmedo para que la planta pueda absorber luz y continuar su proceso de filtración. El sustrato debe ser aireado y con buen drenaje. Un error frecuente es regarla en exceso, lo que daña las raíces y anula sus propiedades.

La planta es tóxica para perros y gatos si la ingieren, dato que debe considerarse antes de colocarla en hogares con mascotas.