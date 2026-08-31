Gala Montes despotrica con ácidos comentarios contra Juan Guarnizo, Adriano Zendejas y Aldo de Nigris

Gala Montes - (Instagram)

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Gala Montes volvió a generar conversación en redes sociales después de publicar una serie de mensajes en X en los que lanzó fuertes críticas contra tres figuras vinculadas al mundo del entretenimiento y las transmisiones digitales.

En sus publicaciones, la actriz cuestionó el reconocimiento de Aldo de Nigris, criticó la actividad de Juan Guarnizo y Adriano Zendejas en Kick y posteriormente los mencionó directamente en una publicación en la que planteó una polémica pregunta a sus seguidores.

El tono de los mensajes fue frontal y provocador. Entre las frases que escribió destacó una dirigida a los tres: “¿Quién es más pendejo?? Juan granizo, el sobrino de Poncho o el MÁSTER MIND Adriano????”.

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Gala Montes lanza dardo contra Aldo de Nigris

(Captura de pantalla YouTube)

Uno de los mensajes publicados por Montes fue interpretado como una referencia a Aldo de Nigris. Sin mencionar su nombre, la actriz escribió: “Q te reconozcan x tu éxito no x ser sobrino de alguien y tener ojos azules”.

La publicación cuestionó el reconocimiento que, según la propia Gala, puede recibir una persona por su trayectoria familiar y por determinados rasgos físicos. Al no mencionar directamente a De Nigris en ese mensaje, la relación con él corresponde a la interpretación del contexto de sus publicaciones.

Más adelante, Montes volvió a referirse al tema mediante una publicación mucho más directa, en la que incluyó a “el sobrino de Poncho” entre los nombres que puso a consideración de sus seguidores. El mensaje elevó todavía más el tono de la discusión.

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Juan Guarnizo y Adriano Zendejas también fueron señalados

La disputa entre Gala Montes y Maestro Shifu escala: posible denuncia en puerta. (Redes)

Gala Montes dedicó otro de sus mensajes a Juan Guarnizo y Adriano Zendejas. La actriz escribió: “Hacer lives en Kick puede darte dinero pero yo no le tengo respeto a estos 2 pendejos q se ganan la vida así”.

En la misma publicación, Montes continuó con una serie de calificativos hacia quienes realizan este tipo de contenido y también lanzó críticas contra parte de las comunidades que los siguen. El mensaje provocó una postura especialmente dura contra ambos creadores.

La actriz posteriormente volvió a mencionarlos en su publicación más polémica. En ella escribió: “Quién es más pendejo?? Juan granizo / El sobrino de Poncho / O el MÁSTER MIND Adriano”. La pregunta convirtió sus publicaciones en un nuevo episodio de confrontación digital.

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La disputa con Juan Guarnizo ya tenía antecedentes

Gala Montes, Juan Guarnizo, Rivers y Ari Gameplays

Los comentarios sobre Juan Guarnizo llegaron después de una polémica previa entre ambos. De acuerdo con el contexto, el streamer había hablado durante una transmisión sobre Gala y sugirió que la actriz atravesaba “un brote psicótico” después de su enfrentamiento con Alana Flores.

Montes respondió cuestionando que Guarnizo opinara sobre su salud mental y rechazó que él o sus seguidores tuvieran autoridad para realizar diagnósticos sobre su estado psicológico. El intercambio posteriormente tomó un tono personal cuando la actriz hizo referencia a la separación de Guarnizo y Ari Gameplays.

Ahora, con estas nuevas publicaciones, Gala Montes volvió a colocar a Juan Guarnizo en el centro de sus críticas y añadió a Adriano Zendejas y Aldo de Nigris a la conversación. La actriz cerró uno de sus mensajes con una frase todavía más provocadora: “Yo mando con San Pedro a JUAN GRANIZO”, antes de continuar con comentarios dirigidos a los otros señalados.

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