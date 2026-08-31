Gala Montes despotrica con ácidos comentarios contra Juan Guarnizo, Adriano Zendejas y Aldo de Nigris

Gala Montes volvió a generar conversación en redes sociales después de publicar una serie de mensajes en X en los que lanzó fuertes críticas contra tres figuras vinculadas al mundo del entretenimiento y las transmisiones digitales.
En sus publicaciones, la actriz cuestionó el reconocimiento de Aldo de Nigris, criticó la actividad de Juan Guarnizo y Adriano Zendejas en Kick y posteriormente los mencionó directamente en una publicación en la que planteó una polémica pregunta a sus seguidores.
El tono de los mensajes fue frontal y provocador. Entre las frases que escribió destacó una dirigida a los tres: “¿Quién es más pendejo?? Juan granizo, el sobrino de Poncho o el MÁSTER MIND Adriano????”.
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Gala Montes lanza dardo contra Aldo de Nigris
Uno de los mensajes publicados por Montes fue interpretado como una referencia a Aldo de Nigris. Sin mencionar su nombre, la actriz escribió: “Q te reconozcan x tu éxito no x ser sobrino de alguien y tener ojos azules”.
La publicación cuestionó el reconocimiento que, según la propia Gala, puede recibir una persona por su trayectoria familiar y por determinados rasgos físicos. Al no mencionar directamente a De Nigris en ese mensaje, la relación con él corresponde a la interpretación del contexto de sus publicaciones.
Más adelante, Montes volvió a referirse al tema mediante una publicación mucho más directa, en la que incluyó a “el sobrino de Poncho” entre los nombres que puso a consideración de sus seguidores. El mensaje elevó todavía más el tono de la discusión.
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Juan Guarnizo y Adriano Zendejas también fueron señalados
Gala Montes dedicó otro de sus mensajes a Juan Guarnizo y Adriano Zendejas. La actriz escribió: “Hacer lives en Kick puede darte dinero pero yo no le tengo respeto a estos 2 pendejos q se ganan la vida así”.
En la misma publicación, Montes continuó con una serie de calificativos hacia quienes realizan este tipo de contenido y también lanzó críticas contra parte de las comunidades que los siguen. El mensaje provocó una postura especialmente dura contra ambos creadores.
La actriz posteriormente volvió a mencionarlos en su publicación más polémica. En ella escribió: “Quién es más pendejo?? Juan granizo / El sobrino de Poncho / O el MÁSTER MIND Adriano”. La pregunta convirtió sus publicaciones en un nuevo episodio de confrontación digital.
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La disputa con Juan Guarnizo ya tenía antecedentes
Los comentarios sobre Juan Guarnizo llegaron después de una polémica previa entre ambos. De acuerdo con el contexto, el streamer había hablado durante una transmisión sobre Gala y sugirió que la actriz atravesaba “un brote psicótico” después de su enfrentamiento con Alana Flores.
Montes respondió cuestionando que Guarnizo opinara sobre su salud mental y rechazó que él o sus seguidores tuvieran autoridad para realizar diagnósticos sobre su estado psicológico. El intercambio posteriormente tomó un tono personal cuando la actriz hizo referencia a la separación de Guarnizo y Ari Gameplays.
Ahora, con estas nuevas publicaciones, Gala Montes volvió a colocar a Juan Guarnizo en el centro de sus críticas y añadió a Adriano Zendejas y Aldo de Nigris a la conversación. La actriz cerró uno de sus mensajes con una frase todavía más provocadora: “Yo mando con San Pedro a JUAN GRANIZO”, antes de continuar con comentarios dirigidos a los otros señalados.
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