Capturan a dos presuntos integrantes del GNG con armas y droga en Acapulco. Fiscalía de Guerrero

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Zeus “N” y Aldo “N”, presuntos integrantes del grupo delictivo GNG, fueron detenidos en flagrancia en Acapulco de Juárez por la Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGEGuerrero) y fuerzas federales, en el marco de recorridos de prevención orientados a combatir delitos de alto impacto en colonias del puerto.

La detención se concretó el 30 de agosto de 2026 durante operaciones de vigilancia desplegadas en zonas identificadas por las autoridades como de alta incidencia delictiva.

El arsenal y la droga decomisados

Durante la intervención, las autoridades aseguraron un arma corta calibre .380 con dos cargadores metálicos y cartuchos de cuatro calibres distintos: 10 del calibre .380, 37 del 7.62×39 mm, siete del 9 mm y dos del calibre .223.

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Además del armamento, se decomisaron 46 dosis de hierba verde con características propias de la marihuana, dinero en efectivo y una billetera. Los indicios fueron puestos a disposición del Ministerio Público para su análisis e integración a la carpeta de investigación.

Seis instituciones en el operativo

La detención fue resultado de una acción interinstitucional en la que participaron la FGEGuerrero, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Policía Estatal de Guerrero (SSPGro).

Capturan a dos presuntos integrantes del GNG con armas y droga en Acapulco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ambos detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación correspondiente y la determinación de su situación jurídica.

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Qué es el GNG y cómo opera en Guerrero

El GNG figura como una de las cuatro organizaciones criminales que las autoridades identifican como responsables de los homicidios, extorsiones y el narcomenudeo en Acapulco. Así lo expuso en marzo de 2026 el subinspector federal Federico Argumedo Rodríguez al asumir el mando de la seguridad pública del municipio. Las otras tres son el Cártel Independiente de Acapulco (CIDA), Los Rusos y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El grupo apareció públicamente en octubre de 2024, cuando integrantes fuertemente armados difundieron un video para lanzar amenazas contra la organización “Los Granados” en Tecpan de Galeana, en la Costa Grande. Días después, el GNG se enfrentó a fuerzas estatales y federales con un saldo de 17 presuntos sicarios abatidos y dos policías muertos.

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Las siglas corresponden a “Guerrero Nueva Generación”, una franquicia del CJNG. Otra versión lo vincula a los Chapitos, bajo el nombre “Gente Nueva de Guerrero”. El propio grupo, en el video de 2024, se declaró independiente de cualquier cártel.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, lo identificó públicamente como “Grupo Gente Nueva” al referirse al enfrentamiento de Tecpan, sin precisar su filiación con algún cártel nacional.

Acapulco, entre operativos y disputa territorial

El puerto vive desde 2026 una escalada de operativos de seguridad impulsada por la disputa territorial entre las cuatro organizaciones identificadas por las autoridades. En abril, el gobierno de Guerrero anunció la instalación de puestos de control en zonas estratégicas del municipio como parte de una estrategia coordinada con autoridades federales.

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Capturan a dos presuntos integrantes del GNG con armas y droga en Acapulco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las detenciones de presuntos integrantes de grupos criminales se han acelerado en las últimas semanas. El 24 de agosto, la FGEGuerrero capturó a Jorge Luis “N”, alias “El Choco”, identificado como presunto jefe de plaza de Los Rusos en las zonas de Caleta, Caletilla y el fraccionamiento Las Playas. Un día después, elementos de la SEMAR, el Ejército, la Fiscalía y la Policía Estatal ejecutaron otra orden de aprehensión en la colonia Caleta contra un hombre vinculado a un grupo criminal por homicidio calificado.

Acapulco figura como el sexto municipio con mayor incidencia de homicidios dolosos vinculados a la delincuencia organizada a nivel nacional, dentro de los cinco estados de atención prioritaria en materia de seguridad, de acuerdo con el documento Estrategia de Seguridad de los Primeros 100 Días del gobierno federal.

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La FGEGuerrero indicó que continuará fortaleciendo las acciones de coordinación interinstitucional para combatir el narcomenudeo, la extorsión y los delitos de alto impacto en el puerto.