Esta sería la razón por la que Guillermo Almada explotó y decidió demandar a Santos y la FMF

Almada elevó el pleito con los laguneros a una instancia internacional al acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo, en un procedimiento que también salpicó a la Federación Mexicana de Futbol. REUTERS/Eloisa Snachez

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Guillermo Almada sorprendió al entorno del futbol mexicano tras aparecer como parte apelante en un procedimiento ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

La demanda involucra a Santos Laguna y a la Federación Mexicana de Futbol, y su inclusión en la Lista de Audiencias del TAS confirma que el caso escaló hasta una instancia internacional.

Soccer Football - Intercontinental Cup - Derby of the Americas - Botafogo v Pachuca - Stadium 974, Doha, Qatar - December 11, 2024 Pachuca coach Guillermo Almada reacts REUTERS/Ibraheem Al Omari

Aunque el motivo oficial de la disputa no ha sido detallado públicamente, diversas versiones apuntan a diferencias contractuales y posibles repercusiones fiscales.

La presencia de Almada en la agenda formal del TAS intensificó la atención sobre el conflicto, pues este tipo de procedimientos suelen darse sólo ante desacuerdos de fondo que no lograron resolverse dentro de las estructuras nacionales.

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Posibles motivos del conflicto entre Almada y Santos Laguna

El origen de la disputa podría estar relacionado con la etapa de Guillermo Almada al frente de Santos Laguna, entre 2019 y 2021. Aunque ninguna versión ha sido confirmada, la adelantada por Ignacio “El Fantasma” Suárez señala distintos factores que habrían hecho insostenible la relación laboral.

Se habla de la existencia de acuerdos contractuales paralelos o condiciones económicas informales. Estas circunstancias habrían generado diferencias que no se resolvieron por las vías tradicionales dentro del futbol mexicano.

El origen de la disputa se vincula con la etapa de Guillermo Almada como técnico de Santos Laguna entre 2019 y 2021. (Foto: Club Santos)

El recurso al TAS sugiere que la magnitud del desacuerdo superó cualquier intento previo de conciliación. Llevar el caso ante un panel arbitral internacional revela la gravedad y complejidad de las diferencias, así como la imposibilidad de llegar a una solución negociada.

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Repercusiones fiscales en el centro de la demanda

Otro de los aspectos que ha cobrado fuerza es la posibilidad de una deuda fiscal significativa derivada de la relación contractual entre el entrenador y el club. La falta de información oficial ha incrementado las especulaciones en torno a ello.

Algunos reportes afirman que el litigio podría buscar definir si la responsabilidad del pago de ciertos impuestos corresponde a Almada o a Santos Laguna.

La demanda ante el TAS involucra a Santos Laguna y a la Federación Mexicana de Futbol, según la Lista de Audiencias del tribunal. (Captura de pantalla TAS CAS)

El estratega intentaría demostrar que la carga fiscal debe recaer en el club, protegiendo así su patrimonio personal. De confirmarse este enfoque, el fallo podría sentar un precedente para futuras disputas de esta naturaleza en el futbol mexicano.

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La dimensión fiscal ha elevado el interés público y mediático sobre el proceso, agregando presión tanto al entrenador del Club América como a las instituciones involucradas.

Lo que puede cambiar tras la decisión del TAS

Por ahora, ni Santos Laguna ni la Federación Mexicana de Futbol han emitido posturas públicas sobre la demanda iniciada por Almada, y el proceso se mantiene bajo la confidencialidad característica del TAS.

El caso figura en la lista oficial de audiencias del tribunal con sede en Suiza .

Ambas partes deberán presentar sus argumentos ante un panel arbitral independiente , que será el encargado de resolver la disputa.

El desenlace podría clarificar tanto las causas reales del conflicto como su impacto en los ámbitos deportivo y fiscal.

Santos Laguna y la Federación Mexicana de Futbol no han fijado postura pública, y el TAS mantiene el proceso bajo confidencialidad mientras un panel arbitral analiza el caso. EFE/ Laurent Gillieron

El alcance y la naturaleza de las diferencias permanecen bajo reserva. Por ello, la falta de información oficial mantiene la incertidumbre y alimenta la expectativa en torno a la resolución que dictará el Tribunal de Arbitraje Deportivo.