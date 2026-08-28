México Deportes

Esta sería la razón por la que Guillermo Almada explotó y decidió demandar a Santos y la FMF

El técnico del Club América aparece como parte apelante en una disputa ante el TAS con expediente ya listado para audiencia en Suiza

Almada elevó el pleito con los laguneros a una instancia internacional al acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo, en un procedimiento que también salpicó a la Federación Mexicana de Futbol. REUTERS/Eloisa Snachez
Almada elevó el pleito con los laguneros a una instancia internacional al acudir al Tribunal de Arbitraje Deportivo, en un procedimiento que también salpicó a la Federación Mexicana de Futbol. REUTERS/Eloisa Snachez
Guardar

Guillermo Almada sorprendió al entorno del futbol mexicano tras aparecer como parte apelante en un procedimiento ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

La demanda involucra a Santos Laguna y a la Federación Mexicana de Futbol, y su inclusión en la Lista de Audiencias del TAS confirma que el caso escaló hasta una instancia internacional.

Soccer Football - Intercontinental Cup - Derby of the Americas - Botafogo v Pachuca - Stadium 974, Doha, Qatar - December 11, 2024 Pachuca coach Guillermo Almada reacts REUTERS/Ibraheem Al Omari
Soccer Football - Intercontinental Cup - Derby of the Americas - Botafogo v Pachuca - Stadium 974, Doha, Qatar - December 11, 2024 Pachuca coach Guillermo Almada reacts REUTERS/Ibraheem Al Omari

Aunque el motivo oficial de la disputa no ha sido detallado públicamente, diversas versiones apuntan a diferencias contractuales y posibles repercusiones fiscales.

La presencia de Almada en la agenda formal del TAS intensificó la atención sobre el conflicto, pues este tipo de procedimientos suelen darse sólo ante desacuerdos de fondo que no lograron resolverse dentro de las estructuras nacionales.

PUBLICIDAD

Posibles motivos del conflicto entre Almada y Santos Laguna

El origen de la disputa podría estar relacionado con la etapa de Guillermo Almada al frente de Santos Laguna, entre 2019 y 2021. Aunque ninguna versión ha sido confirmada, la adelantada por Ignacio “El Fantasma” Suárez señala distintos factores que habrían hecho insostenible la relación laboral.

Se habla de la existencia de acuerdos contractuales paralelos o condiciones económicas informales. Estas circunstancias habrían generado diferencias que no se resolvieron por las vías tradicionales dentro del futbol mexicano.

Guillermo Almada rechazó a la selección de Ecuador por seguir en Santos Laguna (Foto: Club Santos)
El origen de la disputa se vincula con la etapa de Guillermo Almada como técnico de Santos Laguna entre 2019 y 2021. (Foto: Club Santos)

El recurso al TAS sugiere que la magnitud del desacuerdo superó cualquier intento previo de conciliación. Llevar el caso ante un panel arbitral internacional revela la gravedad y complejidad de las diferencias, así como la imposibilidad de llegar a una solución negociada.

PUBLICIDAD

Repercusiones fiscales en el centro de la demanda

Otro de los aspectos que ha cobrado fuerza es la posibilidad de una deuda fiscal significativa derivada de la relación contractual entre el entrenador y el club. La falta de información oficial ha incrementado las especulaciones en torno a ello.

Algunos reportes afirman que el litigio podría buscar definir si la responsabilidad del pago de ciertos impuestos corresponde a Almada o a Santos Laguna.

La demanda ante el TAS involucra a Santos Laguna y a la Federación Mexicana de Futbol, según la Lista de Audiencias del tribunal. (Captura de pantalla TAS CAS)
La demanda ante el TAS involucra a Santos Laguna y a la Federación Mexicana de Futbol, según la Lista de Audiencias del tribunal. (Captura de pantalla TAS CAS)

El estratega intentaría demostrar que la carga fiscal debe recaer en el club, protegiendo así su patrimonio personal. De confirmarse este enfoque, el fallo podría sentar un precedente para futuras disputas de esta naturaleza en el futbol mexicano.

La dimensión fiscal ha elevado el interés público y mediático sobre el proceso, agregando presión tanto al entrenador del Club América como a las instituciones involucradas.

Lo que puede cambiar tras la decisión del TAS

Por ahora, ni Santos Laguna ni la Federación Mexicana de Futbol han emitido posturas públicas sobre la demanda iniciada por Almada, y el proceso se mantiene bajo la confidencialidad característica del TAS.

  • El caso figura en la lista oficial de audiencias del tribunal con sede en Suiza.
  • Ambas partes deberán presentar sus argumentos ante un panel arbitral independiente, que será el encargado de resolver la disputa.
  • El desenlace podría clarificar tanto las causas reales del conflicto como su impacto en los ámbitos deportivo y fiscal.
Santos Laguna y la Federación Mexicana de Futbol no han fijado postura pública, y el TAS mantiene el proceso bajo confidencialidad mientras un panel arbitral analiza el caso. EFE/ Laurent Gillieron
Santos Laguna y la Federación Mexicana de Futbol no han fijado postura pública, y el TAS mantiene el proceso bajo confidencialidad mientras un panel arbitral analiza el caso. EFE/ Laurent Gillieron

El alcance y la naturaleza de las diferencias permanecen bajo reserva. Por ello, la falta de información oficial mantiene la incertidumbre y alimenta la expectativa en torno a la resolución que dictará el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Temas Relacionados

Guillermo AlmadaSantos LagunaFMFLiga MXClub Américamexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Grecia Quiroz lanza mensaje: “La justicia tarde o temprano llegará” tras reunión con Vicefiscal

La alcaldesa de Uruapan rechazó las acusaciones en su contra y aseguró que está dispuesta a que se investiguen todas las líneas relacionadas con el asesinato

Grecia Quiroz lanza mensaje: “La justicia tarde o temprano llegará” tras reunión con Vicefiscal

Conoce el clima de este 28 de agosto en Puerto Vallarta

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo&nbsp;

Conoce el clima de este 28 de agosto en Puerto Vallarta

Puebla de Zaragoza: el pronóstico del tiempo para este 28 de agosto

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Puebla de Zaragoza: el pronóstico del tiempo para este 28 de agosto

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Definidos los finalistas del robo de salvación de este jueves 27 de agosto

Sigue todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Definidos los finalistas del robo de salvación de este jueves 27 de agosto

Guadalajara: la predicción del tiempo para este 28 de agosto

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

Guadalajara: la predicción del tiempo para este 28 de agosto
MÁS NOTICIAS

NARCO

Jefe de la DEA advierte a cárteles que colaboración con México seguirá incrementando

Jefe de la DEA advierte a cárteles que colaboración con México seguirá incrementando

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 27 de agosto: esposa de Fernando Farías denuncia que fue perseguida y amenazada tras dar entrevistas

Balacera en Escuinapa termina con 7 detenidos y arsenal decomisado por el Ejército Mexicano

Condenan a 14 años de prisión a “Don Arturo”, integrante del CJNG detenido con arsenal bélico en León

Jefe de la DEA agradece a Harfuch la bienvenida y hospitalidad que le dan a sus agentes en México

ENTRETENIMIENTO

Kalimba contradice a Aldo Rendón y apoya a Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos México

Kalimba contradice a Aldo Rendón y apoya a Mariana Ochoa en La Casa de los Famosos México

Los mejores memes que dejó la llegada de Dolce Vita, la esperada canción de Danna Paola y Belinda

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Definidos los finalistas del robo de salvación de este jueves 27 de agosto

Rosa María Noguerón responde a las críticas y defiende el casting de La Casa de los Famosos México 2026

¿Quién fue la tercera eliminada en ‘Drag Race México: Latina Royale’?

DEPORTES

José Ramón Fernández regresaría a la tv abierta, qué se sabe de su nuevo proyecto

José Ramón Fernández regresaría a la tv abierta, qué se sabe de su nuevo proyecto

Guillermo Almada lleva a Santos Laguna a tribunales: qué motivó el conflicto con su ex club

Qué líneas del STC Metro ofrecerán servicio gratuito a participantes del Maratón CDMX 2026

Canelo Álvarez destapa lo que pasó antes de intimidar a los jugadores de Inglaterra en el partido contra México

El castigo que Santiago Giménez recibiría si no llega al Porto