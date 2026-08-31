México

Ricardo Monreal defiende gestión en seguridad de su hermano David en Zacatecas por coche bomba: “Es normal”

El coordinador de Morena en la Cámara Alta aseguró que es una señal de que el gobierno estatal sí está combatiendo a las organizaciones criminales

Ricardo Monreal Zacatecas coche bomba
Foto: Archivo / Redes sociales
Guardar

Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, defendió este lunes el combate a la delincuencia organizada en Zacatecas encabezada por su hermano David.

Al ser cuestionado sobre el coche bomba colocado este domingo al exterior de la Comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente que dejó 11 personas lesionadas y daños en 17 inmuebles, el legislador lo presentó como evidencia de que la ofensiva contra el crimen en la entidad está funcionando.

Es normal en un momento en el que se está combatiendo frontalmente al crimen y a la delincuencia organizada”, aseguró ante medios de comunicación.

PUBLICIDAD

Reconoció que la situación le genera “mucha tristeza”, pero fue enfático en que la violencia es una reacción esperada de los grupos criminales ante una presión que, según él, no existía en administraciones anteriores.

“Señal clara de que se está combatiendo a fondo el crimen”, aseguró

Un artefacto explosivo dañó la Comandancia de Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, e hirió a seis civiles. (Redes sociales)

Para Monreal hechos como el ocurrido durante la noche de este domingo son una señal de que se está “combatiendo a fondo” al crimen organizado, por lo que aseguró que su hermano David Monreal continuará dando “buenos resultados como los que ha tenido hasta ahora en Zacatecas”.

“Este combate frontal contra la delincuencia, que en el pasado se toleró en gobiernos pasados, ahora tiene sus reacciones y sus reacciones son no pacíficas, son violentas”, afirmó.

PUBLICIDAD

Además, destacó que en el pasado su hermano se encontró con un estado con el más alto nivel de inseguridad, provocando que fuera el más inseguro del país, pero con su gestión se ha disminuido cerca del 70 por ciento de homicidios dolosos y delitos de alto impacto.

“No va a ceder”: la garantía de Monreal sobre el gobernador

David y Ricardo Monreal, se reunieron en Zacatecas en medio del escándalo del primero, quien se le vio tocar los glúteos de la candidata a la alcaldía de Juchipila, Rocío Moren, durante un evento de campaña (Foto: @DavidMonrealA)
David y Ricardo Monreal, durante una reunión en Zacatecas. (Foto: @DavidMonrealA)

Más allá del balance estadístico, Monreal ofreció una garantía política sobre la continuidad de la estrategia. Dijo conocer al gobernador “muy bien, demasiado bien”, y sobre esa base personal construyó su pronóstico de lo que sucederá en el estado.

“No va a ceder. No va a ceder, no va a ceder y va a irse a fondo contra los delincuentes”, repitió, mientras lamentó las pérdidas humanas que hechos violentos como este provocan en el estado.

“Lo que siempre se lamenta son pérdidas de vidas humanas o heridos, pero entiendo que hoy mismo hay toda la concentración de fuerzas armadas y de inteligencia en Zacatecas. Creo que se trasladó el delegado regional, comandante regional de la zona y creo que van a dar con el responsable, los responsables de esta horrenda actividad ilegal, actividad criminal”, comentó.

Así fue el ataque contra la comandancia de Ojocaliente: autoridades se lo atribuyen al CJNG

OJOCALIENTE, ZACATECAS, 30AGOSTO2026.- Alrededor de las 20:00 hrs se registró una fuerte explosión frente a la sede de la Policía Municipal. Los primeros reportes oficiales indican que un vehículo fue utilizado con un artefacto dañando completamente toda la oficina policial, las casas contiguas y de enfrente y varios vehículos. Hasta el momento se informó que por lo menos seis personas se encuentran con heridas de gravedad. FOTO: ESPECIAL /CUARTOSCURO.COM
OJOCALIENTE, ZACATECAS, 30AGOSTO2026.- Alrededor de las 20:00 hrs se registró una fuerte explosión frente a la sede de la Policía Municipal. Los primeros reportes oficiales indican que un vehículo fue utilizado con un artefacto dañando completamente toda la oficina policial, las casas contiguas y de enfrente y varios vehículos. Hasta el momento se informó que por lo menos seis personas se encuentran con heridas de gravedad. FOTO: ESPECIAL /CUARTOSCURO.COM

La noche del domingo, alrededor de las 20:00 horas, un coche bomba fue detonado frente a la Comandancia Municipal de Ojocaliente provocando un despliegue de elementos de seguridad y emergencias.

El fiscal general del estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, detalló en entrevista con Azucena Uresti que se trató de un ataque directo contra las instalaciones policiales que dejó como saldo 10 personas lesionadas —dos policías y ocho civiles—, dos de ellas en estado grave, y 17 inmuebles con daños que van desde cristales rotos hasta afectaciones estructurales.

Sin embargo, el secretario de gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, detalló más tarde que la cifra total de heridos es de 11 personas, de las cuales solo una se considera de gravedad.

El fiscal detalló que la línea de investigación apunta al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como presunto responsable del ataque con explosivos como respuesta a la detención, 48 horas antes, de William “N”, un joven de 18 años originario de Aguascalientes que en su declaración se identificó como sicario del cártel.

(Crédito: redes sociales)
(Crédito: redes sociales)

Explicó que uno de los vehículos utilizados en el ataque tenía reporte de robo con violencia de abril de 2026 en Jalisco, dato que reforzó esa línea de investigación.

El ataque de Ojocaliente se suma a otros dos registrados en menos de una semana: el del sábado en los límites de Villa García con Asientos, Aguascalientes, y el del 27 de agosto en la carretera federal 54, a la altura del municipio de Tabasco, donde dos policías estatales de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas resultaron heridos por explosivos artesanales.

Temas Relacionados

Ricardo MonrealZacatecasOjocalientecoche bombaataque con explosivoNarco en MéxicoNarcotráfico en Méxicomexico-seguridadmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Lolita Cortés confiesa que toma medicamentos psiquiátricos: “En dos ocasiones decidí que ya no podía más”

La artista habló con franqueza sobre su experiencia con la depresión y la ansiedad, además de contar cómo ha enfrentado momentos especialmente complicados con ayuda de su familia

Lolita Cortés confiesa que toma medicamentos psiquiátricos: “En dos ocasiones decidí que ya no podía más”

Ya es oficial: Santiago Gimenez es presentado con el Porto tras dejar al Milan

El atacante mexicano buscará reivindicarse tras tener una campaña complicada en Italia

Ya es oficial: Santiago Gimenez es presentado con el Porto tras dejar al Milan

Chiapas registra sismo de 4.1 de intensidad en Mapastepec

El temblor pasó a las 12:44 horas, a una distancia de 76 km de Mapastepec y tuvo una profundidad de 13.9 km

Chiapas registra sismo de 4.1 de intensidad en Mapastepec

Monreal responde a reaparición polémica de Peña Nieto: “tengo respeto por el expresidente”

En San Lázaro, el legislador rechazó emitir un juicio sobre los señalamientos ligados a reuniones en el extranjero y al caso Pegasus

Monreal responde a reaparición polémica de Peña Nieto: “tengo respeto por el expresidente”

Explosivos, emboscadas y ataques a comandancias: así ha golpeado el crimen a las policías de Zacatecas en 2026

Las agresiones contra corporaciones estatales y municipales se han repetido en distintos puntos de la entidad; la última dejó 10 heridos en Ojocaliente luego de la explosión de un vehículo frente a la comandancia

Explosivos, emboscadas y ataques a comandancias: así ha golpeado el crimen a las policías de Zacatecas en 2026
MÁS NOTICIAS

NARCO

Explosivos, emboscadas y ataques a comandancias: así ha golpeado el crimen a las policías de Zacatecas en 2026

Explosivos, emboscadas y ataques a comandancias: así ha golpeado el crimen a las policías de Zacatecas en 2026

Operativos en 20 municipios de Sinaloa culminan con la detención de 16 personas y aseguramiento de explosivos

Quién es el R5, el líder del Cártel de los Reyes por quien EEUU ofrece 3 millones de dólares

CJNG incrementa violencia en Zacatecas: cártel estaría detrás del coche bomba en instalaciones de la Policía de Ojocaliente

Cuando las balas forman parte de las clases en Sinaloa: niños practican cómo protegerse de un ataque armado

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO: los habitantes se preparan para dar inicio a la prueba del líder de la semana

La Casa de los Famosos México EN VIVO: los habitantes se preparan para dar inicio a la prueba del líder de la semana

Lolita Cortés confiesa que toma medicamentos psiquiátricos: “En dos ocasiones decidí que ya no podía más”

Gala Montes despotrica con ácidos comentarios contra Juan Guarnizo, Adriano Zendejas y Aldo de Nigris

Matías Gruener estrena nuevo EP musical y revela por qué no ha lanzado una canción con su mamá, Susana Zabaleta

Mariana Ochoa arremete contra Gema Garoa y sentencia su juego en La Casa de los Famosos: “Es bonita, es lo único que tiene”

DEPORTES

Ya es oficial: Santiago Gimenez es presentado con el Porto tras dejar al Milan

Ya es oficial: Santiago Gimenez es presentado con el Porto tras dejar al Milan

Eventos deportivos a seguir en septiembre: atletas mexicanos pelearán por boletos a Juegos Olímpicos

Lista de mexicanos que son campeones mundiales en el ciclo olímpico hacia Los Ángeles 2028

David Faitelson y prensa mexicana se rinden ante Messi tras anunciar su retiro de la Selección de Argentina

Estos son los equipos de la UEFA Champions League que no podrían jugar en la Liga Mx por el aforo de su estadio