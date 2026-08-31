Ricardo Monreal defiende gestión en seguridad de su hermano David en Zacatecas por coche bomba: “Es normal”

Foto: Archivo / Redes sociales

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Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado de la República, defendió este lunes el combate a la delincuencia organizada en Zacatecas encabezada por su hermano David.

Al ser cuestionado sobre el coche bomba colocado este domingo al exterior de la Comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente que dejó 11 personas lesionadas y daños en 17 inmuebles, el legislador lo presentó como evidencia de que la ofensiva contra el crimen en la entidad está funcionando.

“Es normal en un momento en el que se está combatiendo frontalmente al crimen y a la delincuencia organizada”, aseguró ante medios de comunicación.

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Reconoció que la situación le genera “mucha tristeza”, pero fue enfático en que la violencia es una reacción esperada de los grupos criminales ante una presión que, según él, no existía en administraciones anteriores.

“Señal clara de que se está combatiendo a fondo el crimen”, aseguró

Un artefacto explosivo dañó la Comandancia de Policía Municipal de Ojocaliente, Zacatecas, e hirió a seis civiles. (Redes sociales)

Para Monreal hechos como el ocurrido durante la noche de este domingo son una señal de que se está “combatiendo a fondo” al crimen organizado, por lo que aseguró que su hermano David Monreal continuará dando “buenos resultados como los que ha tenido hasta ahora en Zacatecas”.

“Este combate frontal contra la delincuencia, que en el pasado se toleró en gobiernos pasados, ahora tiene sus reacciones y sus reacciones son no pacíficas, son violentas”, afirmó.

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Además, destacó que en el pasado su hermano se encontró con un estado con el más alto nivel de inseguridad, provocando que fuera el más inseguro del país, pero con su gestión se ha disminuido cerca del 70 por ciento de homicidios dolosos y delitos de alto impacto.

“No va a ceder”: la garantía de Monreal sobre el gobernador

David y Ricardo Monreal, durante una reunión en Zacatecas. (Foto: @DavidMonrealA)

Más allá del balance estadístico, Monreal ofreció una garantía política sobre la continuidad de la estrategia. Dijo conocer al gobernador “muy bien, demasiado bien”, y sobre esa base personal construyó su pronóstico de lo que sucederá en el estado.

“No va a ceder. No va a ceder, no va a ceder y va a irse a fondo contra los delincuentes”, repitió, mientras lamentó las pérdidas humanas que hechos violentos como este provocan en el estado.

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“Lo que siempre se lamenta son pérdidas de vidas humanas o heridos, pero entiendo que hoy mismo hay toda la concentración de fuerzas armadas y de inteligencia en Zacatecas. Creo que se trasladó el delegado regional, comandante regional de la zona y creo que van a dar con el responsable, los responsables de esta horrenda actividad ilegal, actividad criminal”, comentó.

Así fue el ataque contra la comandancia de Ojocaliente: autoridades se lo atribuyen al CJNG

OJOCALIENTE, ZACATECAS, 30AGOSTO2026.- Alrededor de las 20:00 hrs se registró una fuerte explosión frente a la sede de la Policía Municipal. Los primeros reportes oficiales indican que un vehículo fue utilizado con un artefacto dañando completamente toda la oficina policial, las casas contiguas y de enfrente y varios vehículos. Hasta el momento se informó que por lo menos seis personas se encuentran con heridas de gravedad. FOTO: ESPECIAL /CUARTOSCURO.COM

La noche del domingo, alrededor de las 20:00 horas, un coche bomba fue detonado frente a la Comandancia Municipal de Ojocaliente provocando un despliegue de elementos de seguridad y emergencias.

El fiscal general del estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, detalló en entrevista con Azucena Uresti que se trató de un ataque directo contra las instalaciones policiales que dejó como saldo 10 personas lesionadas —dos policías y ocho civiles—, dos de ellas en estado grave, y 17 inmuebles con daños que van desde cristales rotos hasta afectaciones estructurales.

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Sin embargo, el secretario de gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, detalló más tarde que la cifra total de heridos es de 11 personas, de las cuales solo una se considera de gravedad.

El fiscal detalló que la línea de investigación apunta al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como presunto responsable del ataque con explosivos como respuesta a la detención, 48 horas antes, de William “N”, un joven de 18 años originario de Aguascalientes que en su declaración se identificó como sicario del cártel.

(Crédito: redes sociales)

Explicó que uno de los vehículos utilizados en el ataque tenía reporte de robo con violencia de abril de 2026 en Jalisco, dato que reforzó esa línea de investigación.

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El ataque de Ojocaliente se suma a otros dos registrados en menos de una semana: el del sábado en los límites de Villa García con Asientos, Aguascalientes, y el del 27 de agosto en la carretera federal 54, a la altura del municipio de Tabasco, donde dos policías estatales de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas resultaron heridos por explosivos artesanales.