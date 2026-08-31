Karina Torres cumple atrevido reto con Ese Pérez y Gema Garoa tras salvarse de la eliminación en La Casa de los Famosos México

La Casa de los Famosos

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La tensión por la eliminación quedó atrás y la celebración tomó un giro inesperado dentro de La Casa de los Famosos México. Después de salvarse de la gala, Ese Pérez, Gema Garoa y Karina Torres protagonizaron un momento que tomó por sorpresa a varios habitantes.

El reto consistió en una dinámica en la que Ese tenía que lamer el pezón de Torres, que rápidamente llamó la atención de quienes se encontraban cerca. Yahir y Memo Schutz reaccionaron con sorpresa al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, convirtiéndose en testigos de una escena que no tardó en generar conversación.

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La situación incluso involucró a Gema, quien después de observar a Ese Pérez no dudó en expresar su interés. “Yo quiero”, dijo la habitante antes de sumarse al momento, provocando todavía más reacciones dentro de la casa.

Ese Pérez cumple el reto tras la eliminación

Karina Torres llama “corriente” a marca patrocinadora de La Casa de los Famosos México 2026 (Redes Sociales)

Todo ocurrió después de que Karina Torres y Gema Garoa lograran mantenerse dentro de la competencia. Con la tensión de la eliminación superada, el ambiente cambió y la celebración derivó en una dinámica que terminó involucrando a Ese Pérez.

El reto que Ese tenía pendiente con Karina finalmente se cumplió frente a sus compañeros. La situación tomó por sorpresa a Yahir y Memo Schutz, quienes reaccionaron inmediatamente al observar lo que estaba sucediendo.

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La reacción de los habitantes dejó claro que nadie esperaba que el reto terminara de esa manera. Entre la sorpresa y las risas, el momento se convirtió en uno de los episodios más llamativos de la jornada dentro de la casa.

Gema Garoa se sumó al momento

La actriz tiene un gran historial en su paso por las telenovelas. (LCDLFM)

Después de que Ese Pérez cumpliera el reto, Gema Garoa también manifestó que quería participar. Su frase, “Yo quiero”, marcó el siguiente momento de la escena y dio paso a que ella también se involucrara con Karina.

La situación provocó nuevas reacciones entre los habitantes que estaban presentes. Lo que había comenzado como un reto terminó convirtiéndose en una escena inesperada que rompió con el ambiente de tensión que había dejado la gala de eliminación.

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Karina y Gema habían conseguido continuar en la competencia, pero la celebración terminó tomando un rumbo completamente distinto. Ese quedó en medio de la dinámica, mientras sus compañeros observaban entre sorpresa y diversión.

El momento divide opiniones en redes sociales

(Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

El episodio tampoco pasó desapercibido entre quienes siguen el reality. Las reacciones en redes sociales se dividieron entre quienes tomaron la situación con humor y quienes consideraron que el comportamiento había cruzado la línea de lo divertido.

Algunos usuarios reaccionaron positivamente y señalaron que el momento les parecía divertido e inesperado. Para ellos, la escena representó una muestra del ambiente relajado que puede surgir después de una noche de eliminación.

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Otros, en cambio, calificaron el acto como vulgar y cuestionaron que este tipo de situaciones formen parte de las dinámicas dentro de la casa. Así, un reto que comenzó como una celebración terminó provocando opiniones completamente opuestas entre los seguidores del programa.