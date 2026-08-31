México

Karina Torres cumple atrevido reto con Ese Pérez y Gema Garoa tras salvarse de la eliminación en La Casa de los Famosos México

El momento ocurrió después de que ambas habitantes se salvaran de la eliminación y provocó sorpresa entre sus compañeros, además de una ola de opiniones divididas

La Casa de los Famosos
La Casa de los Famosos
Guardar

La tensión por la eliminación quedó atrás y la celebración tomó un giro inesperado dentro de La Casa de los Famosos México. Después de salvarse de la gala, Ese Pérez, Gema Garoa y Karina Torres protagonizaron un momento que tomó por sorpresa a varios habitantes.

El reto consistió en una dinámica en la que Ese tenía que lamer el pezón de Torres, que rápidamente llamó la atención de quienes se encontraban cerca. Yahir y Memo Schutz reaccionaron con sorpresa al darse cuenta de lo que estaba ocurriendo, convirtiéndose en testigos de una escena que no tardó en generar conversación.

PUBLICIDAD

La situación incluso involucró a Gema, quien después de observar a Ese Pérez no dudó en expresar su interés. “Yo quiero”, dijo la habitante antes de sumarse al momento, provocando todavía más reacciones dentro de la casa.

Ese Pérez cumple el reto tras la eliminación

Karina Torres llama “corriente” a marca patrocinadora de La Casa de los Famosos México 2026 (Redes Sociales)
Karina Torres llama “corriente” a marca patrocinadora de La Casa de los Famosos México 2026 (Redes Sociales)

Todo ocurrió después de que Karina Torres y Gema Garoa lograran mantenerse dentro de la competencia. Con la tensión de la eliminación superada, el ambiente cambió y la celebración derivó en una dinámica que terminó involucrando a Ese Pérez.

El reto que Ese tenía pendiente con Karina finalmente se cumplió frente a sus compañeros. La situación tomó por sorpresa a Yahir y Memo Schutz, quienes reaccionaron inmediatamente al observar lo que estaba sucediendo.

PUBLICIDAD

La reacción de los habitantes dejó claro que nadie esperaba que el reto terminara de esa manera. Entre la sorpresa y las risas, el momento se convirtió en uno de los episodios más llamativos de la jornada dentro de la casa.

Gema Garoa se sumó al momento

La actriz tiene un gran historial en su paso por las telenovelas. (LCDLFM)
La actriz tiene un gran historial en su paso por las telenovelas. (LCDLFM)

Después de que Ese Pérez cumpliera el reto, Gema Garoa también manifestó que quería participar. Su frase, “Yo quiero”, marcó el siguiente momento de la escena y dio paso a que ella también se involucrara con Karina.

La situación provocó nuevas reacciones entre los habitantes que estaban presentes. Lo que había comenzado como un reto terminó convirtiéndose en una escena inesperada que rompió con el ambiente de tensión que había dejado la gala de eliminación.

Karina y Gema habían conseguido continuar en la competencia, pero la celebración terminó tomando un rumbo completamente distinto. Ese quedó en medio de la dinámica, mientras sus compañeros observaban entre sorpresa y diversión.

El momento divide opiniones en redes sociales

Ese Pérez
(Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

El episodio tampoco pasó desapercibido entre quienes siguen el reality. Las reacciones en redes sociales se dividieron entre quienes tomaron la situación con humor y quienes consideraron que el comportamiento había cruzado la línea de lo divertido.

Algunos usuarios reaccionaron positivamente y señalaron que el momento les parecía divertido e inesperado. Para ellos, la escena representó una muestra del ambiente relajado que puede surgir después de una noche de eliminación.

Otros, en cambio, calificaron el acto como vulgar y cuestionaron que este tipo de situaciones formen parte de las dinámicas dentro de la casa. Así, un reto que comenzó como una celebración terminó provocando opiniones completamente opuestas entre los seguidores del programa.

Temas Relacionados

Ese PérezGema GaroaKarina TorresLa Casa de los Famosos México 4La Casa de los Famosos 2026mexico-entretenimientomexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

CJNG incrementa violencia en Zacatecas: cártel estaría detrás de coche bomba en instalaciones de la Policía de Ojocaliente

El fiscal del estado, Cristian Paul Camacho, detalló que esta organización criminal podría estar detrás de los últimos actos violentos en contra de autoridades

CJNG incrementa violencia en Zacatecas: cártel estaría detrás de coche bomba en instalaciones de la Policía de Ojocaliente

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Así fue la reacción de los habitantes tras la eliminación de Luis Chaparro

Sigue todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Así fue la reacción de los habitantes tras la eliminación de Luis Chaparro

Mariana Ochoa arremete contra Gema Garoa y sentencia su juego en La Casa de los Famosos: “Es bonita, es lo único que tiene”

La cantante cuestionó la posición de su compañera dentro de la casa y puso en duda el respaldo que ha encontrado junto a Aldo Rendón y Karina Torres

Mariana Ochoa arremete contra Gema Garoa y sentencia su juego en La Casa de los Famosos: “Es bonita, es lo único que tiene”

Polémica para la nueva Miss Universe México: filtran video de María Vargas siendo grosera con Miss Morelos

La controversia llegó en el peor momento para la nueva reina: el video circuló justo cuando Jalisco celebraba la victoria de su representante en Los Cabos

Polémica para la nueva Miss Universe México: filtran video de María Vargas siendo grosera con Miss Morelos

¿A qué se debe el éxito de Maná? Vocalista revela el secreto que involucra al estado de Jalisco

Tras ser nombrado embajador turístico de Jalisco por el gobernador Pablo Lemus, Fher Olvera reveló cómo su tierra natal se convirtió en el principal motor para impulsar la trayectoria de la banda

¿A qué se debe el éxito de Maná? Vocalista revela el secreto que involucra al estado de Jalisco
MÁS NOTICIAS

NARCO

CJNG incrementa violencia en Zacatecas: cártel estaría detrás de coche bomba en instalaciones de la Policía de Ojocaliente

CJNG incrementa violencia en Zacatecas: cártel estaría detrás de coche bomba en instalaciones de la Policía de Ojocaliente

Cuando las balas forman parte de las clases en Sinaloa: niños practican cómo protegerse de un ataque armado

Defensa arma operativo en Michoacán contra el Cártel de Los Reyes: reportan posible abatimiento del “R5″, uno de sus líderes

Ejército blinda escuelas por regreso a clases en Sinaloa: vigilan planteles tras amenaza en colegio privado de Culiacán

Tráfico de armamento desde Texas: capturan a tres personas que transportaban más de 200 armas y cartuchos en Nuevo León

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Así fue la reacción de los habitantes tras la eliminación de Luis Chaparro

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Así fue la reacción de los habitantes tras la eliminación de Luis Chaparro

Mariana Ochoa arremete contra Gema Garoa y sentencia su juego en La Casa de los Famosos: “Es bonita, es lo único que tiene”

Polémica para la nueva Miss Universe México: filtran video de María Vargas siendo grosera con Miss Morelos

¿A qué se debe el éxito de Maná? Vocalista revela el secreto que involucra al estado de Jalisco

Gabito Ballesteros confirma que él y Samadhi Zendejas son celosos: crece tensión ante posibles escenas candentes de la actriz

DEPORTES

David Faitelson y prensa mexicana se rinden ante Messi tras anunciar su retiro de la Selección de Argentina

David Faitelson y prensa mexicana se rinden ante Messi tras anunciar su retiro de la Selección de Argentina

Estos son los equipos de la UEFA Champions League que no podrían jugar en la Liga Mx por el aforo de su estadio

Boletos NFL México 2026: fechas, horarios y todo sobre la venta de entradas para el San Francisco vs Minnesota en el Estadio Banorte

De Cruz Azul al Porto: Santiago Gimenez y los jugadores que han vestido ambas camisetas

Liga Mx: así marcha la tabla general tras 6 jornadas disputadas del Apertura 2026