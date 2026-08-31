Licencia de conducir Edomex 2026: unidades móviles del 31 de agosto al 5 de septiembre para tramitar el permiso

La Secretaría de Movilidad del Estado de México dio a conocer la lista de unidades móviles que estarán disponibles del 31 de agosto al 5 de septiembre para tramitar la licencia de conducir de forma más rápida.
Cabe recordar que esta política por parte del gobierno del Edomex lleva tiempo implementándose con el objetivo de facilitar el proceso de solicitar el permiso, el cual es indispensable para poder circular con automóvil de manera legal.
Lista de unidades móviles para tramitar la licencia en el Edomex
Los horarios de las unidades móviles serán de lunes a viernes de las 9:00 a las 18:00 horas (tiempo del centro de México).
Chimalhuacán
- Fechas: 31 de agosto y 4 de septiembre
- Ubicación: Av. Nezahualcóyotl, Mz. 004, Col. Santa María Nativitas, C.P. 56335 (estacionamiento de Plaza Chimalhuacán)
Cuautitlán Izcalli
- Fechas: del 31 de agosto al 4 de septiembre
- Ubicación: Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769 (estacionamiento de outlets punta norte)
Nezahualcóyotl
- Fechas: 31 de agosto y 1 de septiembre
- Ubicación: Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809
Tenango del Valle (Tenango de Arista)
- Fechas: del 1 al 5 de septiembre
- Ubicación: Constitución Nte. 101, Col. Centro, C.P. 52300 (frente al palacio municipal)
Huehuetoca
- Fechas: del 1 al 5 de septiembre
- Ubicación: Av. Benito Juárez s/n, Col. Centro, C.P. 54680 (frente al Palacio Municipal)
Coacalco de Berriozábal
- Fechas: del 1 al 5 de septiembre
- Ubicación: Andador Severiano Reyes s/n, Col. Centro, C.P. 55700 (frente al Palacio Municipal)
Tezoyuca
- Fechas: 2, 3 y 4 de septiembre
- Ubicación: C. Pascual Luna N. 20, Barrio la Ascensión, C.P. 56005
Chalco
- Fechas: 2 y 3 de septiembre
- Ubicación: Carretera Chalco San Gregorio s/n, Col. San Gregorio Cuautzingo, C.P. 56640
Tejupilco
- Fecha: 4 de septiembre
- Ubicación: Carretera a Santa Rosa, Mz. 001, Col. México Sesenta y Ocho, C.P. 51412 (recinto ferial del Municipio de Tejupilco)
Documentos necesarios para tramitar el permiso
El comprobante de pago de derechos necesario para la licencia tipo C puede obtenerse a través del portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México o en la página https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/. La Secretaría de Movilidad también solicita presentar acta de nacimiento, CURP, identificación oficial con fotografía y comprobante de domicilio.
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Para finalizar el trámite, se requiere presentar el Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF), el Certificado Estándar de Competencias EEC1631 y aprobar el examen de conocimientos.
Costos por tramitar el permiso de conducir
La Secretaría de Movilidad ha fijado para 2026 el costo de la reposición de tarjeta de circulación en 525.00 pesos, la calcomanía en 118.00 pesos y la reposición de placa en 1,390.00 pesos. Además, el trámite de permiso provisional se sitúa en 3,694.00 pesos.
En cuanto a las tarifas para automovilistas, el precio varía según la vigencia: 777.00 pesos para la opción más corta, 1,040.00 pesos para la intermedia y 1,848.00 pesos para la más prolongada. Para motociclistas, los montos son de 777.00, 1,040.00, 1,390.00 y 1,848.00 pesos, dependiendo del periodo elegido. Los choferes de servicio particular enfrentan costos de 1,017.00, 1,357.00, 1,809.00 y 2,410.00 pesos, según la duración solicitada.
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