México

Licencia de conducir Edomex 2026: unidades móviles del 31 de agosto al 5 de septiembre para tramitar el permiso

La medida busca facilitar el proceso del trámite para que los conductores cuenten con su permiso de conducir

Licencia de Conducir Edomex
Licencia de Conducir Edomex (GEM)
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La Secretaría de Movilidad del Estado de México dio a conocer la lista de unidades móviles que estarán disponibles del 31 de agosto al 5 de septiembre para tramitar la licencia de conducir de forma más rápida.

Cabe recordar que esta política por parte del gobierno del Edomex lleva tiempo implementándose con el objetivo de facilitar el proceso de solicitar el permiso, el cual es indispensable para poder circular con automóvil de manera legal.

La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) dio a conocer las ubicaciones de las unidades móviles que brindarán atención esta semana para que los mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir.
La Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) dio a conocer las ubicaciones de las unidades móviles que brindarán atención esta semana para que los mexiquenses puedan tramitar su licencia de conducir.

Lista de unidades móviles para tramitar la licencia en el Edomex

Los horarios de las unidades móviles serán de lunes a viernes de las 9:00 a las 18:00 horas (tiempo del centro de México).

Chimalhuacán

  • Fechas: 31 de agosto y 4 de septiembre
  • Ubicación: Av. Nezahualcóyotl, Mz. 004, Col. Santa María Nativitas, C.P. 56335 (estacionamiento de Plaza Chimalhuacán)

Cuautitlán Izcalli

  • Fechas: del 31 de agosto al 4 de septiembre
  • Ubicación: Hacienda de Sierra Vieja 2, Col. Hacienda del Parque, C.P. 54769 (estacionamiento de outlets punta norte)

Nezahualcóyotl

  • Fechas: 31 de agosto y 1 de septiembre
  • Ubicación: Av. General Lázaro Cárdenas s/n, Col. Rey Neza, C.P. 57809
Licencia de Conducir Edomex
Licencia de Conducir Edomex (GEM)

Tenango del Valle (Tenango de Arista)

  • Fechas: del 1 al 5 de septiembre
  • Ubicación: Constitución Nte. 101, Col. Centro, C.P. 52300 (frente al palacio municipal)

Huehuetoca

  • Fechas: del 1 al 5 de septiembre
  • Ubicación: Av. Benito Juárez s/n, Col. Centro, C.P. 54680 (frente al Palacio Municipal)

Coacalco de Berriozábal

  • Fechas: del 1 al 5 de septiembre
  • Ubicación: Andador Severiano Reyes s/n, Col. Centro, C.P. 55700 (frente al Palacio Municipal)
Los horarios de las unidades móviles serán de lunes a viernes de las 9:00 a las 18:00 horas (Gobierno del Edomex)
Los horarios de las unidades móviles serán de lunes a viernes de las 9:00 a las 18:00 horas (Gobierno del Edomex)
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Los horarios de las unidades móviles serán de lunes a viernes de las 9:00 a las 18:00 horas (Gobierno del Edomex)
Los horarios de las unidades móviles serán de lunes a viernes de las 9:00 a las 18:00 horas (Gobierno del Edomex)

Tezoyuca

  • Fechas: 2, 3 y 4 de septiembre
  • Ubicación: C. Pascual Luna N. 20, Barrio la Ascensión, C.P. 56005

Chalco

  • Fechas: 2 y 3 de septiembre
  • Ubicación: Carretera Chalco San Gregorio s/n, Col. San Gregorio Cuautzingo, C.P. 56640

Tejupilco

  • Fecha: 4 de septiembre
  • Ubicación: Carretera a Santa Rosa, Mz. 001, Col. México Sesenta y Ocho, C.P. 51412 (recinto ferial del Municipio de Tejupilco)

Documentos necesarios para tramitar el permiso

El comprobante de pago de derechos necesario para la licencia tipo C puede obtenerse a través del portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Estado de México o en la página https://sfpya.edomexico.gob.mx/recuadacion/. La Secretaría de Movilidad también solicita presentar acta de nacimiento, CURP, identificación oficial con fotografía y comprobante de domicilio.

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Para finalizar el trámite, se requiere presentar el Certificado de No inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF), el Certificado Estándar de Competencias EEC1631 y aprobar el examen de conocimientos.

La licencia de conducir en el Edomex es un requisito necesario para conducir de manera legal (X@SEMOV_Edomex)
La licencia de conducir en el Edomex es un requisito necesario para conducir de manera legal (X@SEMOV_Edomex)

Costos por tramitar el permiso de conducir

La Secretaría de Movilidad ha fijado para 2026 el costo de la reposición de tarjeta de circulación en 525.00 pesos, la calcomanía en 118.00 pesos y la reposición de placa en 1,390.00 pesos. Además, el trámite de permiso provisional se sitúa en 3,694.00 pesos.

En cuanto a las tarifas para automovilistas, el precio varía según la vigencia: 777.00 pesos para la opción más corta, 1,040.00 pesos para la intermedia y 1,848.00 pesos para la más prolongada. Para motociclistas, los montos son de 777.00, 1,040.00, 1,390.00 y 1,848.00 pesos, dependiendo del periodo elegido. Los choferes de servicio particular enfrentan costos de 1,017.00, 1,357.00, 1,809.00 y 2,410.00 pesos, según la duración solicitada.

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