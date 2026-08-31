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Calendario OFICIAL de pagos de las Pensiones Bienestar de septiembre-octubre 2026: ¿A partir de cuándo puedes cobrar?

La distribución de los recursos comenzará este martes 1 de septiembre

La Secretaría de Bienestar publicó el calendario oficial de pagos de las Pensiones del Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre (Infobae/IA).
La Secretaría de Bienestar publicó el calendario oficial de pagos de las Pensiones del Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre (Infobae/IA).
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La Secretaría de Bienestar publicó el calendario oficial de pagos de las Pensiones del Bienestar correspondiente al bimestre septiembre-octubre.

El próximo martes 1 de septiembre iniciará la entrega de los recursos. El proceso se realizará de manera ordenada, siguiendo la letra inicial de la CURP de cada persona adulta mayor, utilizando la tarjeta del Banco del Bienestar, con la misma periodicidad de cada dos meses.

Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar dio a conocer las fechas de depósitos de la Pensión Bienestar de este mes de enero. Crédito: YouTube/Claudia Sheinbaum Pardo.

Calendario oficial de pagos de las Pensiones Bienestar

El pago de las pensiones se entregará primero a los adultos mayores cuya CURP comienza con la letra A. En la última etapa, los beneficiarios que recibirán el depósito serán quienes tienen un primer apellido que inicia con las letras W, X, Y o Z.

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  • A - Martes 1 de septiembre
  • B - Miércoles 2 de septiembre
  • C - Jueves 3 de septiembre
  • C - Viernes 4 de septiembre
  • D, E, F - Lunes 7 de septiembre
  • G - Martes 8 de septiembre
  • G - Miércoles 9 de septiembre
  • H, I, J, K - Jueves 10 de septiembre
  • L - Viernes 11 de septiembre
  • M - Lunes 14 de septiembre
  • M - Martes 15 de septiembre
  • N, Ñ, O - Jueves 17 de septiembre
  • P, Q - Viernes 18 de septiembre
  • R - Lunes 21 de septiembre
  • R - Martes 22 de septiembre
  • S - Miércoles 23 de septiembre
  • T, U, V - Jueves 24 de septiembre
  • W, X, Y, Z - Viernes 25 de septiembre
Los pagos de las Pensiones del Bienestar comenzarán el próximo martes 1 de septiembre (X@apoyosbienestar)
Los pagos de las Pensiones del Bienestar comenzarán el próximo martes 1 de septiembre (X@apoyosbienestar)

¿Cuánto dinero entregan las Pensiones?

Los montos previstos para el bimestre septiembre-octubre dependen del programa social al que se encuentre incorporada cada persona.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, dirigida a quienes tienen 65 años o más, entrega 6 mil 400 pesos bimestrales.

Las personas inscritas en la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad recibirán 3 mil 300 pesos, mientras que las beneficiarias de Mujeres Bienestar, programa destinado a mujeres de 60 a 64 años, obtendrán 3 mil 100 pesos por el mismo periodo.

Formas de comprobar el depósito de la pensión

Para comprobar si el apoyo de las pensiones ya fue depositado sin acudir a una sucursal, las y los beneficiarios pueden consultar el saldo mediante la aplicación del Banco del Bienestar.

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También está disponible la Línea del Bienestar, en el número 800 639 42 64, donde se ofrece orientación relacionada con los programas sociales.

Para cualquier duda o aclaración, se recomienda mantenerse informado a través de los canales oficiales que son las redes sociales de la Secretaría de Bienestar y de Leticia Ramírez Amaya.

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