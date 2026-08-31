México

La UNAM arranca ciclo escolar para 49 mil 74 estudiantes de nuevo ingreso con retraso de tres semanas

La institución abre clases este lunes 31 de agosto para quienes entran por primera vez, tras un mes de revisiones y cambios por anomalías en la evaluación en línea

La institución abre clases este lunes 31 de agosto para quienes entran por primera vez, tras un mes de revisiones y cambios por anomalías en la evaluación en línea y la suspensión temporal de trámites
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Después de un mes de incertidumbre, exámenes adicionales y ajustes de última hora, este lunes 31 de agosto finalmente suena la campana para 49 mil 74 alumnas y alumnos que ingresan por primera vez a una licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Lo que debía ser un arranque de clases como cualquier otro se convirtió, en cambio, en uno de los procesos de admisión más accidentados de los últimos años.

La institución abre clases este lunes 31 de agosto para quienes entran por primera vez, tras un mes de revisiones y cambios por anomalías en la evaluación en línea y la suspensión temporal de trámites. (Gaceta-UNAM)
La institución abre clases este lunes 31 de agosto para quienes entran por primera vez, tras un mes de revisiones y cambios por anomalías en la evaluación en línea y la suspensión temporal de trámites. (Gaceta-UNAM)

Un calendario que se rompió a mitad de camino

Todo estaba previsto para el 10 de agosto. Ese era, según el Calendario Escolar Plan Anual 2026-2027 aprobado por el Consejo Universitario, el día en que debían comenzar las clases de licenciatura, tras una semana de inscripciones del 3 al 7 de ese mes.

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Pero el plan se detuvo abruptamente cuando la Comisión Técnica de Expertas y Expertos para la Revisión del Proceso de Ingreso a la Licenciatura detectó presuntas irregularidades durante la aplicación del examen de admisión en línea. La UNAM optó entonces por suspender de forma provisional las inscripciones de nuevo ingreso mientras se investigaba lo ocurrido.

La medida generó dudas —y no pocas protestas, incluido un bloqueo de aspirantes sobre avenida Insurgentes Sur— sobre si el ciclo escolar completo se movería. La respuesta de la Universidad fue clara: el calendario general no se modificaría, pero sí el proceso de ingreso de quienes recién llegaban.

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El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, informó que se organizará inmediatamente el examen de control

El examen que decidió quién entraba

Para resolver el impasse, las autoridades universitarias diseñaron una solución de contingencia: un Examen de Control Presencial, aplicado en el Palacio de los Deportes durante tres jornadas, además de sedes foráneas habilitadas especialmente para la ocasión.

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El objetivo, de acuerdo con la propia Comisión Técnica, era verificar que los resultados obtenidos correspondieran a los conocimientos reales de quienes habían conseguido un lugar en el Concurso de Selección o por Pase Reglamentado. En otras palabras: confirmar, cara a cara, lo que una pantalla no pudo garantizar.

El reloj corría en contra. La UNAM tenía apenas 28 días —del 3 al 31 de agosto— para aplicar la prueba, calificarla, publicar resultados y completar las inscripciones de nuevo ingreso antes del inicio de clases.

Resultados de último momento

El viernes 28 de agosto por la noche, a solo tres días del arranque, la Dirección General de Administración Escolar (DGAE) publicó finalmente los resultados en su portal oficial, dentro del apartado “Convocatoria UNAM 2026 Licenciatura”.

Con su número de folio, cada aspirante pudo ingresar a Tu Sitio, donde quienes resultaron seleccionados encontraron:

  • La liga para descargar su carta de asignación y toma de protesta universitaria.
  • El acuse de credencial como estudiante.
  • Los datos de su alta al IMSS.
  • Su comprobante de inscripción, entre otros documentos.
Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM, comunica los resultados del Examen de Control para el ingreso a licenciatura. Más de 36 mil aspirantes acudieron a la prueba universitaria. (video: UNAM)

Dos fechas, un mismo ciclo

El ajuste no solo afectó a los de nuevo ingreso. Para el alumnado que ya cursaba una licenciatura, el regreso a clases también se recorrió, aunque menos: del 10 al 17 de agosto.

Así, el ciclo escolar 2026-2027/1 terminó con dos fechas de arranque distintas: una para quienes continuaban sus estudios y otra, tres semanas más tarde, para quienes apenas comenzaban.

La cifra final

Al cierre del proceso, la UNAM confirmó que recibirá a 49 mil 74 alumnas y alumnos de primer ingreso este ciclo, distribuidos de la siguiente manera:

  • 28 mil 151 ingresan a través del Pase Reglamentado.
  • 20 mil 923 lo hacen mediante el Concurso de Selección.

Para todos ellos, la recomendación de la Universidad es la misma: consultar la página de su facultad o escuela para conocer los siguientes pasos, así como las actividades de recepción y bienvenida que marcan, formalmente, el inicio de su vida universitaria.

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