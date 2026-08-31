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Gabito Ballesteros confirma que él y Samadhi Zendejas son celosos: crece tensión ante posibles escenas candentes de la actriz

El intérprete habló de su romance y reveló detalles de la dinámica que mantienen como pareja

Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros - (Instagram)
Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros - (Instagram)
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Gabito Ballesteros fue abordado por la prensa y respondió preguntas sobre su romance con Samadhi Zendejas, con quien confirmó públicamente su relación a inicios de julio de 2026.

Entre risas y respuestas directas, el cantante reconoció que sí siente celos, habló de la admiración que tiene por su pareja y reveló que varias de las canciones románticas que prepara para su próximo álbum están inspiradas en ella.

Gabito Ballesteros reconoce que es celoso

Gabito Ballesteros
(Facebook Gabito Ballesteros)

Durante el encuentro con los medios, al cantante le preguntaron si sería capaz de “ganarle” a Samadhi, a lo que respondió con seguridad: “Cómo no”. Cuando le cuestionaron si estaba muy enamorado, tampoco dudó: “Cómo no, a la Samadhi todo”.

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La conversación tomó un giro romántico cuando le preguntaron por una canción dedicada a la actriz. Ballesteros confirmó que acababa de crear un tema inspirado en ella: “Sí, le acabo de hacer una canción, ‘A la luz de la luna’, una canción que fue inspirada en ella y tenemos varias ahí inspiradas en ella”.

Pero cuando llegó la pregunta inevitable sobre los celos, el intérprete fue contundente. “¿Eres celoso?”, le preguntaron, y su respuesta encendió la conversación: “Machín”.

Samadhi Zendejas también sería celosa

Samadhi Zendejas asegura estar feliz con Gabito Ballesteros
Samadhi Zendejas asegura estar feliz con Gabito Ballesteros y niega ser una novia celosa. IG: samadhiza (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los reporteros también le preguntaron por las escenas candentes que Samadhi Zendejas pudiera compartir con Gabriel Soto y le comentaron que la actriz había dicho que no le permitiría verlas. Ballesteros tomó el comentario con humor: “Ay, no sé, hay que verlo, hay que verlo, hay que arreglarlo”.

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Sobre la belleza de su novia, el cantante habló con evidente admiración. “Es bonita, es bonita, es una mujer muy bella por dentro y por fuera”, expresó. También destacó sus cualidades y la describió como “una gran mujer”, “una mujer de respeto”, “muy disciplinada” y “una mujer ejemplar”.

Cuando le preguntaron si Samadhi era su musa, volvió a confirmar que la relación también ha influido en su música: “Sí, es mi musa para hacer canciones”. Además, explicó que está preparando un álbum y que varias de sus canciones románticas están dedicadas a ella.

Una relación que mantienen bajo sus propias reglas

Los rumores de una relación entre Gabito Ballestero y Samadhi Zendejas tomaron fuerza tras un video en el que se les ve besándose
Los rumores de una relación amorosa entre Samadhi Zendejas y Gabito Ballesteros estallaron tras un video en el que se les ve besándose. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A Ballesteros también le mencionaron que Samadhi sería celosa cuando sus fans se acercan a él para darle besos. El cantante aseguró que ambos entienden las exigencias de sus respectivas carreras y que existe apoyo mutuo.

“No, no, yo creo que sí nos comprendemos muy bien en lo que cada quien hace. Es parte de”, explicó. También dijo admirar a los seguidores de Zendejas y reconoció el respaldo que ella recibe por su trabajo.

La pareja confirmó su noviazgo a inicios de julio de 2026, después de que se filtrara un video en el que aparecían juntos en el Hipódromo de las Américas. Desde entonces, han compartido algunos momentos de su relación, aunque Samadhi ha señalado que prefiere mantener buena parte de su vida sentimental en privado.

Ahora, mientras ambos continúan con sus proyectos profesionales, Ballesteros dejó claro que su relación también tiene un espacio dentro de su música. Con varias canciones románticas inspiradas en Zendejas y un álbum en preparación, el cantante parece haber encontrado en su pareja una fuente constante de inspiración.

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