México

Regreso a clases: Sheinbaum critica becas por buen promedio y defiende apoyos económicos para todos los estudiantes

La mandataria subrayó que todos los niños y adolescentes tienen talentos y los apoyos no deberían estar condicionados por el rendimiento académico

Claudia Sheinbaum habla frente a un micrófono en un estrado con el escudo de Estados Unidos Mexicanos y la bandera nacional.
El ciclo escolar 2026-2027 inició con la participación de más de veintiocho millones de estudiantes en todo el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Durante la conferencia matutina de este lunes, Sheinbaum cuestionó los esquemas que distinguen a los alumnos por sus calificaciones y confirmó la continuidad de los apoyos para todos los inscritos en escuelas públicas. El ciclo escolar 2026-2027 inició con la participación de más de veintiocho millones de estudiantes en todo el país, según cifras oficiales.

El programa de becas federales y locales cubre a estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria. En el caso de la Ciudad de México, la beca “Mi Beca para Empezar” garantiza recursos para que ningún estudiante abandone la escuela por motivos económicos. En el ámbito nacional, la beca Rita Cetina también alcanza una cobertura universal.

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Sheinbaum rechaza el modelo de “becas por mérito” en el regreso a clases

Al abordar el tema de las becas, Claudia Sheinbaum recordó que existió un programa llamado “Niñas y Niños Talento”, dirigido solo a quienes obtenían promedios de nueve y diez. La presidenta consideró que este tipo de apoyos genera diferencias y desigualdades en el salón de clases.

“Había una diferencia entre quienes tenían beca y quienes no, y desde nuestra perspectiva eso no fomenta la educación ni la formación”, afirmó la mandataria en la conferencia recogida por Infobae. Sheinbaum explicó que una niña o niño que llega sin desayunar a la escuela no puede tener el mismo rendimiento que quien sí lo hizo, y que la calificación puede depender de factores externos al esfuerzo individual.

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Al defender la universalidad de los apoyos, la presidenta subrayó: “Decidimos otorgar becas a todos con una visión distinta: que todas y todos los estudiantes lleguen en igualdad de condiciones a la escuela, con lo indispensable para sus estudios”.

Becas universales: cifras y razones

Las becas federales y de la Ciudad de México cubren a más de veinte millones de estudiantes, de acuerdo con datos presentados durante la conferencia. El monto de la beca en primaria es de dos mil quinientos pesos por estudiante, destinados a la compra de uniformes, útiles y calzado.

Mario Delgado, secretario de Educación, resaltó que en el ciclo escolar actual existe una cobertura total en primaria, secundaria y preparatoria. Cerca de diez millones de estudiantes de primaria ya recibieron la beca Rita Cetina, mientras que en secundaria y media superior la cobertura también es universal.

La funcionaria sostuvo que el propósito de la política es evitar que las condiciones económicas sean motivo para abandonar la escuela. “No queremos que nadie salga de la escuela por un motivo económico. El salón de clase no debe ser un espacio de diferenciación”, enfatizó Sheinbaum.

Igualdad y derechos en el aula

La presidenta defendió que todas las escuelas de educación media superior deben considerarse buenas y que el sistema de exámenes de admisión solo fomenta la deserción escolar. Presentó la plataforma “Mi Derecho Mi Lugar”, que asigna preparatorias según la ubicación e intereses del estudiante, sin exámenes de clasificación.

“Todos los niños tienen talentos, algunos para matemáticas, otros para deportes o humanidades, pero todos deben ser reconocidos. No debe haber escuelas buenas y malas. Todas deben ser buenas y esa es una obligación del Gobierno”, declaró Claudia Sheinbaum ante medios y estudiantes.

El enfoque de igualdad quedó vinculado con los contenidos del nuevo programa “ABC de las emociones”, que se implementará en secundarias y preparatorias. En este esquema, la enseñanza de la igualdad y el rechazo a la competencia individual son parte del modelo, junto con la promoción de la solidaridad y el trabajo colectivo.

Sheinbaum insistió en que la igualdad de derechos y oportunidades es el eje de la política educativa de su administración: “La enseñanza de la igualdad es muy importante en las escuelas. No la competencia, sino la solidaridad, lo colectivo, que es la esencia del humanismo mexicano”.

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