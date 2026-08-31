La Montaña de Guerrero pierde a un defensor de la lengua me’phaá: asesinan a Federico García, buscador de su hijo desaparecido

El profesor y padre buscador Federico García Parra fue asesinado por un grupo armado al salir de una escuela en el municipio de Zapotitlán Tablas. (Jesús Avilés )

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Hombres armados secuestraron y desaparecieron a su hijo; el crimen organizado también le arrebató la vida a Federico García Parra, profesor indígena me’phaá y asesor técnico pedagógico en la Montaña Alta de Guerrero, fue asesinado en el municipio de Atlixtac a balazos el pasado miércoles 26 de agosto.

El docente fue atacado por dos sujetos que viajaban en motocicleta, en las inmediaciones de la escuela primaria bilingüe “Antonio Plaza”, en Zapotitlán Tablas. Lo interceptaron cuando salía de su junta de Consejo Técnico, que realizan todos los docentes a nivel nacional, abriéndole fuego a unos metros de distancia del ayuntamiento y la comandancia policial, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlalchinollan.

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Vecinos y familiares de García Parra denuncian que durante el último año se han reportado el asesinato de dos profesores, una pareja joven, además del secuestro de Luis Fernando García Sánchez, hijo del profesor bilingüe.

El joven fue privado de la libertad el pasado 10 de septiembre de 2025, mientras viajaba en transporte público; su padre se dedicó a su búsqueda, como miembro del colectivo Luciérnaga, una luz en la oscuridad, en donde acompaña a otras familias buscadoras y denunciaba la violencia en la zona. A casi un año del secuestro, de García Sánchez, siguen sin haber avances y este se convirtió en huérfano, sin saberlo.

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La violencia y la impunidad en la Montaña de Guerrero

De acuerdo con los habitantes de la Montaña de Guerrero, viven bajo la amenaza constante del grupo criminal Los Ardillos, aunque el gobierno federal ha señalado que también operan Los Tlacos. Solo en este año han sido asesinados, además de García Parra, el profesor Abel Albino Torres y la pareja de comerciantes Cristal Avilés Sierra y Emilio Pacheco Florentino. Ninguno de estos crímenes ha sido esclarecido. La autoridad ni siquiera abrió una investigación formal tras el asesinato de la pareja, lo que desató indignación y temor generalizado en Huitzapula.

A través de un comunicado, el Centro Tlachinollan y el colectivo Luciérnaga, una luz en la oscuridad, denuncian que la policía municipal desatiende las denuncias y llamados de auxilio. El asesinato de Federico García Parra ocurrió cerca de las instalaciones oficiales; hubo omisión de autoridad.

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“Es muy común que las corporaciones policiacas se desentiendan de su deber constitucional de prevenir el delito y brindar protección a las personas”, afirman.

Rosa Icela Rodríguez encabeza la entrega de apoyos a familias desplazadas en Olinalá como parte del Plan Maestro para Guerrero. (@rosaicela_)

En comunidades aledañas a Huitzapala y en el resto de Guerrero, se han reportado diversas vejaciones a las personas pese a la presencia de autoridades federales y estatales en las zonas. Pues, la mañana del pasado martes 25 de agosto, la Fiscalía estatal confirmó a Infobae México el hallazgo de cuatro cuerpos desmembrados; sus restos fueron esparcidos sobre la carretera, esto en Chipala. Horas más tarde, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó la entrega de maíz y frijol a las familias desplazadas. de Teticic, como parte del Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja de Guerrero (creado a partir del registro de desplazamiento forzado orquestado por grupos criminales).

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Respecto al Plan Maestro implementado en municipios como Zapotitlán Tablas y Atlixtac, la comunidad sostiene que este no ha logrado frenar los delitos ni garantizar la protección de la población.

Tres días, tres buscadores atacados: la antesala violenta al Día de las Víctimas de Desaparición Forzada

En un lapso de menos de 72 horas, y justo antes de que en México se conmemorara el 30 de agosto, el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la violencia golpeó de manera consecutiva a tres buscadores de personas desaparecidas, en dos estados del país.

El pasado miércoles 26, fue asesinado a balazos Federico García Parra. Un día después, el jueves 27, fue reportada como desaparecida Elisa Altagracia Bonilla Carrillo, madre buscadora de 38 años, en Mazatlán, Sinaloa, quien buscaba a su hijo Kebin Alexander, desaparecido en la misma ciudad en octubre del 2025.

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Comunicado de Sabuesos Guerreras, A.C.

El tercer episodio se registró el sábado 29 de agosto en Culiacán, Sinaloa, donde la madre buscadora Alma Rosa Roja Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, fue atacada a balazos junto a su hija y sus tres nietas mientras circulaban en un vehículo por la colonia Esthela Ortiz de Toledo. Rojo Medina, quien busca a su hermano desaparecido desde hace más de 15 años, resultó herida de bala en el brazo; se trató del segundo atentado registrado en su contra desde que comenzó su labor de búsqueda. La Fiscalía de Sinaloa abrió una carpeta de investigación por feminicidio en grado de tentativa.

Colectivos defensores de derechos y buscadores han pedido que, respectivamente, las agresiones sean investigadas y aclaradas, hasta que se haga justicia.

Exigen respuestas y revisión de estrategias oficiales

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlalchinollan y colectivo Luciérnaga, una luz en la oscuridad, exigen que el homicidio de Federico García Parra sea investigado a fondo y que se identifique tanto a los autores materiales como intelectuales. Emplazan al Congreso de Guerrero para que convoque a los presidentes municipales de Zapotitlán Tablas y Atlixtac a rendir cuentas sobre las acciones y medidas tomadas para proteger a su población.

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Además, urgen que el gobierno federal implemente operativos efectivos y recupere el control del territorio, pues el plan actual no ha garantizado seguridad para los habitantes de Huitzapula. Piden que no se minimice la violencia y se deje de criminalizar a quienes denuncian.