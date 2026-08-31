El PAN exige que la fiscalía investigue a Andy López Beltrán “con la misma eficacia” que lo hizo con Ernesto Ruffo

Romero exigió la Fiscalía que investigue el caso de Andy López Beltrán. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, pidió este 31 de agosto a las fiscalías que “investiguen lo que se tiene que investigar” y acusó a Morena de haber “hecho y diseñado” el “huachicol fiscal”, al que calificó como “el peor fraude” en el país.

Durante una conferencia del PAN, Romero afirmó que buscan culpar “por el simple hecho de ser ícono de la oposición” a Ernesto Ruffo, a quien envió “todo nuestro respaldo y toda nuestra solidaridad” desde el grupo parlamentario panista en el Senado y la dirigencia nacional.

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Romero sostuvo que la situación de Ruffo derivó de que “se hicieron públicos los audios de la gobernadora de Baja California” (Marina del Pilar) y aseguró: “No se hacen públicos esos audios, Ernesto Ruffo no estaría donde está”. También exigió a “esa fiscalía” que, con la misma eficacia, investigue a Andy López Beltrán.

Defensa de Farías Laguna alista una denuncia contra Andrés Manuel López Beltrán y Adán Augusto López

El despacho Mendieta y Asociados sostuvo que los nombres del hijo del expresidente y del senador se mencionaron en la audiencia por testimonios de dos testigos protegidos (Jesús Avilés / Infobae México).

La defensa de Fernando Farías Laguna prepara una denuncia por crimen organizado contra Andrés “Andy” Manuel López Beltrán y Adán Augusto López Hernández después de que sus nombres fueron mencionados por el Ministerio Público en la audiencia que derivó en la vinculación a proceso del excontralmirante; el despacho sostuvo que esa referencia abre la posibilidad de denunciarlos por presuntos delitos ligados al tráfico de hidrocarburos.

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El caso ya acumula al menos 16 personas detenidas, incluidas 12 exservidores públicos, y una afectación económica superior a 340 millones de pesos en los primeros golpes a la red, de acuerdo con los datos del expediente. La investigación también relacionó el aseguramiento en marzo de 2025 del buque Challenge Procyon en Altamira, Tamaulipas, donde transportaban cerca de 8 millones de litros de hidrocarburo.

Según confirmó el despacho Mendieta y Asociados, la denuncia se alista contra López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y contra el senador Adán Augusto López Hernández. La defensa explicó que ambos fueron mencionados en audiencia a partir de testimonios de dos testigos protegidos identificados como “El Santo” y “JCSP”, quienes los vincularían con presuntos delitos relacionados con hidrocarburos.

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La respuesta central de la defensa es esta: presentará denuncias contra ambos políticos por delincuencia organizada vinculada al tráfico de hidrocarburos y otros probables delitos. Por ahora, el despacho descartó incluir a más personas, aunque dejó abierta la posibilidad de ampliar la acusación conforme avance la investigación.

Fiscalía catea dos bodegas por la investigación de huachicol fiscal de Ernesto Ruffo

En los inmuebles, el Ministerio Público federal aseguró pedimentos, contratos y actas de asamblea que se analizarán como parte de una indagatoria que suma nueve capturas. Crédito: FGR

La FGR cateó dos bodegas en la alcaldía Miguel Hidalgo el pasado 26 de agosto y aseguró documentos que estarían ligados a la red de huachicol fiscal por vía férrea presuntamente encabezada por Ernesto Ruffo Appel, una investigación que ya suma nueve detenidos y apunta a un esquema con 25 objetivos totales.

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El caso no se limita a los inmuebles revisados en la CDMX. De acuerdo con la propia fiscalía, la indagatoria identificó 4 mil 238 operaciones de importación irregular entre enero y julio de 2025, además de 162 carros tanque y un daño estimado a la hacienda pública de más de 4 mil millones de pesos.

La fiscal general Ernestina Godoy Ramos informó en un video oficial que el operativo se realizó con una orden de cateo emitida por un juez de distrito con sede en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México.

En los inmuebles, ministerios públicos y personal de la FGR, con acompañamiento de elementos de la SSPC, aseguraron pedimentos de importación, actas de asambleas y contratos que darían cuenta de la simulación de operaciones atribuida a los presuntos integrantes de la red. La fiscalía también localizó documentos relacionados con otros esquemas delictivos que ya investiga.

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