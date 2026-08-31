Natsu Matsuri: el festival que une Corea y Japón con bazar y actividades gratis en el Faro Indios Verdes

Natsu Matsuri: actividades gratis y bazar en Faro Indios Verdes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El festival Natsu Matsuri se celebrará este fin de semana en el Faro Indios Verdes, donde la comunidad podrá disfrutar de actividades gratuitas que celebran la cultura japonesa y coreana.

El evento se realizará el sábado 5 y domingo 6 de septiembre, con talleres, presentaciones artísticas y un gran bazar cultural.

La propuesta está pensada para agradecer las cosechas, pedir prosperidad y, sobre todo, fortalecer el lazo entre ambas tradiciones asiáticas en la Ciudad de México.

El festival convoca tanto a familias como a jóvenes y amantes de la cultura oriental. Se trata de una fiesta que une música, danzas y juegos típicos de ambas naciones.

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La entrada es libre y no se requiere registro previo, solo ganas de participar y conocer más sobre estas costumbres.

FARO Indios Verdes: sede de la convivencia cultural

Durante dos días, el espacio cultural ubicado en Santa Isabel Tola, Gustavo A. Madero, será el punto de encuentro para quienes deseen experimentar el ambiente de los festivales de verano de Japón y Corea.

El evento cuenta con el respaldo de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México y la Red de Faros, garantizando acceso libre para el público general.

Las actividades comienzan desde las 10:30 de la mañana, incluyendo una rodada ciclista desde Faro Azcapotzalco hasta Indios Verdes.

Los talleres y presentaciones se distribuyen a lo largo del día, permitiendo que los asistentes elijan su propia ruta de experiencias.

Quienes asistan podrán encontrar talleres de manga, piñatas de Totoro, impresión de playeras y creación de incensarios de flores.

También habrá actividades como gráfica en la piel, títeres con materiales reciclados y elaboración de lapiceros temáticos.

Durante dos días, el espacio cultural ubicado en Santa Isabel Tola, Gustavo A. Madero, será el punto de encuentro para quienes deseen experimentar el ambiente de los festivales de verano de Japón y Corea. (Foto: Twitter/@FaroIndiosVerde)

Sábado 5 de septiembre: talleres y espectáculos

El primer día arranca a las 10:30 horas con la rodada ciclista. A partir de las 11 horas, se ofrecen varios talleres: desde la creación del gatito de la suerte hasta la introducción al manga y la impresión de playeras.

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El bazar cultural abre sus puertas en paralelo, reuniendo productos relacionados con ambas culturas.

Desde el mediodía, el escenario se llena de música y talento. Entre los artistas y grupos que se presentan están Maiden Banana, la Banda Isekai y el colectivo Prism Culture, con muestras de canto, narración de cuentos y poesía japonesa.

La jornada cierra con el espectáculo “Entre kimonos y malabares”.

El acceso a cada actividad es gratuito. Los participantes solo deben llevar los materiales indicados en ciertos talleres, como playeras blancas para la impresión o disfraces para la rodada en bici.

Presentaciones del sábado 5 de septiembre de 2026 en el centro cultural Faro Indios Verdes de la Ciudad de México. (FARO Indios Verdes)

Domingo 6 de septiembre: enfoque en la cultura coreana

El segundo día del Natsu Matsuri pone especial atención en la riqueza coreana.

A partir de las 11:30 horas, las presentaciones incluyen montajes teatrales inspirados en cuentos chinos, música instrumental y danza.

La programación destaca a grupos como Samulnori México Saewoolim, Amy Hyung e Imoon X Sun.

Además, se realizarán talleres coordinados por la Asociación de Descendientes Coreanos.

El bazar cultural continúa con productos relacionados con ambas culturas.

Actividades culturales y presentaciones programadas para el domingo 6 de septiembre en el Faro Indios Verdes de la Ciudad de México. (FARO Indios Verdes)

Origen y significado del Natsu Matsuri

El Natsu Matsuri, o festival de verano, es una tradición japonesa que surgió para agradecer a los dioses por las cosechas y pedir prosperidad para el siguiente ciclo.

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Según el Centro de Identidad Nikkei, también se celebra para solicitar protección frente a los temporales y desastres naturales que marcan el verano en Japón.

Las festividades incluyen ofrendas en templos, danzas como el Bon Odori —donde todos pueden participar— y espectáculos de fuegos artificiales conocidos como Hanabi.

En estos eventos, la comunidad se reúne para bailar, comer y disfrutar de juegos tradicionales en los puestos o yatai.

Entre las comidas típicas destacan el kakigori (hielo raspado con jarabe), yakisoba (fideos salteados), ringo ame (manzana caramelizada) y wata-ame (algodón de azúcar).

Los juegos incluyen pesca de peces de colores y tiro al blanco, brindando diversión para todas las edades.

El Natsu Matsuri, o festival de verano, es una tradición japonesa que surgió para agradecer a los dioses por las cosechas y pedir prosperidad para el siguiente ciclo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un puente entre Corea, Japón y México

La edición 2026 del Natsu Matsuri en FARO Indios Verdes representa un esfuerzo por tender puentes entre comunidades asiáticas y mexicanas.

El evento fomenta el respeto, la convivencia y el conocimiento mutuo a través de la cultura, la música y la gastronomía.

El público podrá vivir la experiencia de un festival de verano asiático sin salir de la ciudad, participar en talleres gratuitos, disfrutar de espectáculos y recorrer un bazar lleno de productos únicos.

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