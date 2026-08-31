Euro hoy en México: cotización de cierre del 31 de agosto

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en 19,73 pesos mexicanos, reflejando una leve alza del 0,05% respecto al cierre anterior de 19,72 pesos mexicanos. Dow Jones

En la última semana, el euro registró un descenso del 0,19%, mientras que su evolución interanual muestra una caída del 7,76%.

El euro presenta una tendencia positiva frente al peso mexicano, registrando su primer día consecutivo de aumento en el tipo de cambio.

Con una volatilidad actual del 1,98%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 5,51%, el mercado muestra una estabilidad en el tipo de cambio euro-peso mexicano.

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