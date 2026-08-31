México

Procesan al presunto feminicida de Dianna, joven encontrada sin vida en La Marquesa

La resolución por feminicidio mantiene al joven en el penal de Lerma, mientras la Fiscalía mexiquense tendrá cuatro meses para ampliar las indagatorias sobre el asesinato de la estudiante de 18 años

Detienen al presunto feminicida de Dianna, la estudiante de ingeniería hallada muerta en Ocoyoacac. FJGEM / RRSS
Detienen al presunto feminicida de Dianna, la estudiante de ingeniería hallada muerta en Ocoyoacac. FJGEM / RRSS
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Alan Gael “N”, identificado como conocido de la víctima, fue vinculado a proceso por el delito de feminicidio de Dianna Rivera Romero, estudiante de ingeniería de 18 años originaria de San Mateo Otzacatipan, asesinada el pasado 20 de agosto en la colonia Pedregal de Guadalupe Hidalgo, en Ocoyoacac, Estado de México, tras una investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México que derivó en su detención y traslado al penal de Lerma.

La tarde del 20 de agosto, Dianna salió de su comunidad hacia el centro de Toluca, donde se reunió con Alan Gael “N”. Según las indagatorias de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), ambos permanecieron en la colonia Pedregal de Guadalupe Hidalgo, en Ocoyoacac, entre las 12:00 y las 21:00 horas. Fue en ese lapso cuando el investigado habría agredido físicamente a la joven a la altura de la cabeza hasta privarla de la vida, para después abandonar el lugar.

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Al no tener noticias de ella, sus familiares acudieron a la FGJEM el 21 de agosto para reportar su desaparición. Las autoridades activaron de inmediato una ficha de búsqueda. Ese mismo día, vecinos y amigos de la joven realizaron un bloqueo sobre la avenida López Portillo, en Toluca, para exigir que se reforzaran las labores de localización.

Hallazgo del cuerpo y primeras diligencias

El 23 de agosto, durante la madrugada, el cuerpo de Dianna fue encontrado en un paraje boscoso de la colonia Pedregal de Guadalupe Hidalgo, en las inmediaciones de La Marquesa, Ocoyoacac. Los primeros reportes indicaron que la joven presentaba huellas de violencia y tenía las manos atadas hacia la espalda.

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Hombre de espaldas con camiseta de manga larga y las manos esposadas detrás de la espalda, en un cuarto con una mesa.
Procesan al presunto feminicida de Dianna, joven encontrada sin vida en La Marquesa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Personal del área especializada en feminicidios de la FGJEM acudió al sitio para realizar las primeras diligencias, acordonar el lugar y preservar los indicios. La carpeta de investigación quedó abierta con el objetivo de esclarecer las circunstancias del crimen, determinar el móvil e identificar a los responsables.

Identificación del sospechoso y orden de aprehensión

Las investigaciones ministeriales permitieron identificar a Alan Gael “N” como probable responsable del feminicidio. Los trabajos de la FGJEM establecieron que él y Dianna se conocían, dato que orientó la línea de investigación sobre el vínculo entre ambos.

Con los elementos reunidos, el agente del Ministerio Público solicitó ante un juez la orden de aprehensión correspondiente. Una vez emitido el mandamiento judicial, elementos de la Fiscalía lo ejecutaron y procedieron a la detención del investigado.

Alan Gael “N” fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Lerma, donde quedó a disposición del órgano jurisdiccional.

Vinculación a proceso con prisión preventiva

Tras analizar los datos recabados y aportados por la FGJEM, el juez determinó la vinculación a proceso de Alan Gael “N” por el delito de feminicidio. La resolución establece un plazo de cuatro meses de investigación complementaria y mantiene la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que el investigado permanecerá recluido en el penal de Lerma durante ese periodo.

Este video presenta el logo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Muestra un boletín de búsqueda con una fotografía de un joven identificado como Alan Gael 'N', incluyendo un número de teléfono para denuncias. Después, un individuo es escoltado por personal que viste chaquetas con los distintivos de la Fiscalía del Estado de México. La escena transcurre en un interior, donde se observa a las dos personas subiendo escaleras y atravesando una puerta. Es una cobertura oficial de acciones de la Fiscalía. FGJEM

De ser declarado culpable, podría enfrentar una sentencia de hasta 70 años de prisión. La FGJEM precisó que, conforme al marco legal vigente, Alan Gael “N” debe ser considerado inocente hasta que un juez determine lo contrario mediante sentencia firme.

Un caso más en un mes con múltiples feminicidios en el Valle de Toluca

El crimen de Dianna Rivera Romero no ocurrió de forma aislada. El caso se suma a al menos otros cuatro feminicidios de jóvenes registrados en el Estado de México durante agosto de 2026.

El 17 de agosto, Aurora, paramédica de 26 años, fue asesinada dentro de su domicilio en San Mateo Mozoquilpan, municipio de Otzolotepec. Un día después, Sara Valeria, de 28 años, fue localizada sin vida sobre el camellón de Paseo Tollocan, en Toluca, luego de haber sido reportada como desaparecida. Con el hallazgo de Dianna el 23 de agosto, eran ya tres muertes violentas de mujeres en menos de una semana en el Valle de Toluca, de acuerdo con el portal Digital Mex.

Detienen al presunto feminicida de Dianna, la estudiante de ingeniería hallada muerta en Ocoyoacac. RRSS
Detienen al presunto feminicida de Dianna, la estudiante de ingeniería hallada muerta en Ocoyoacac. RRSS

La FGJEM habilitó canales de denuncia para que la ciudadanía pueda aportar información en caso de reconocer a Alan Gael “N” como probable implicado en otros hechos delictivos: el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx, la línea telefónica 800 702 8770 y la aplicación FGJEdomex, disponible de forma gratuita para dispositivos iOS y Android.

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