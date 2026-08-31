Atacan con explosivo la Comandancia de la policía municipal de Ojocaliente, Zacatecas: hay seis civiles heridos

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Un artefacto explosivo destruyó vehículos, dañó la Comandancia de Policía Municipal de Ojocaliente e hirió a seis civiles la noche de este domingo 30 de agosto, en lo que constituye el tercer ataque con explosivos contra corporaciones de seguridad registrado en menos de una semana en el sur de Zacatecas.

En un primer momento el secretario general de Gobierno del estado, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó que “desde un vehículo que transitaba por el lugar fue arrojado lo que podría tratarse de un artefacto explosivo”. Posteriormente precisó que el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad Pública apunta a que el explosivo habría sido colocado en un automóvil particular, no arrojado desde un vehículo en movimiento.

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Los seis civiles heridos reciben atención médica en hospitales de la región. Las autoridades no han informado sobre la gravedad de las lesiones.

La detonación, registrada aproximadamente a las 20 horas, dañó la estructura física de la comandancia, inmuebles aledaños, 11 vehículos particulares y dos patrullas. Una elemento de la Policía Municipal también resultó lesionada.

Una columna de fuego fue visible desde varias calles de distancia. En redes sociales circularon múltiples videos del incidente.

El alcalde cancela la feria y suspende clases hasta nuevo aviso

El presidente municipal de Ojocaliente, Juan Manuel Zambrano, anunció la cancelación definitiva de la coronación de la Reina de la Feria 2026 que se llevaba a cabo en esos momentos.

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En un comunicado en sus redes sociales, el edil señaló que la decisión busca “salvaguardar la integridad física y la seguridad de cada uno de los habitantes y visitantes” del municipio.

Zambrano también decretó la suspensión de clases en todas las instituciones educativas de la cabecera municipal en todos los niveles, hasta nuevo aviso. Las oficinas de la Presidencia Municipal y sus dependencias suspendieron la atención al público; solo permanecen activas las áreas operativas y de emergencia.

El alcalde afirmó que su gobierno se encuentra en sesión permanente y coordinado con los tres órdenes de gobierno. “No bajaremos la guardia ni escatimaremos esfuerzos para restablecer el entorno de paz que prevalecía en Ojocaliente”, escribió.

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Tras la explosión, corporaciones de los tres órdenes de gobierno desplegaron un operativo reforzado en Ojocaliente y sus accesos viales. Reyes Mugüerza confirmó que “la situación se reporta bajo control”. Hasta el cierre de esta nota, no se había reportado ninguna detención. La Mesa Estatal de Construcción de Paz informará sobre nuevos detalles conforme avancen las investigaciones.

Tercer ataque con explosivos en menos de una semana en el sur de Zacatecas

El ataque en Ojocaliente es el tercero con explosivos registrado contra corporaciones de seguridad en menos de siete días en municipios del sur del estado. El patrón de agresiones ha escalado en frecuencia e intensidad.

El sábado 30 de agosto, un ataque con explosivos en la carretera estatal 43, en los límites de Villa García con Asientos, Aguascalientes, dejó un policía estatal preventivo herido de gravedad y una maestra en estado crítico. El secretario de Seguridad Pública de Aguascalientes, Antonio Martínez Romo, informó que un hombre colocó a la orilla de la carretera una motocicleta que presuntamente transportaba explosivos y los detonó a distancia. La onda expansiva alcanzó una patrulla y el vehículo particular en el que viajaba la docente.

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De acuerdo con Proceso, un joven de entre 22 y 23 años, originario de Aguascalientes, fue detenido como probable responsable horas después del ataque. Las fiscalías de Zacatecas y Aguascalientes mantienen coordinación para esclarecer los hechos, aunque se confirmó que la agresión tuvo su origen en territorio zacatecano.

El 27 de agosto, dos policías estatales de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ) resultaron heridos por explosivos artesanales en la carretera federal 54, a la altura del municipio de Tabasco. Tras la detonación se desató un fuego cruzado entre presuntos integrantes del crimen organizado y efectivos de seguridad, quienes recibieron apoyo terrestre y aéreo de corporaciones estatales. La carretera permaneció cerrada durante ocho horas mientras las corporaciones localizaban y detonaban de manera controlada cuatro artefactos adicionales en el mismo sitio.

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El fiscal general de Justicia del Estado, Cristian Paul Camacho Osnaya, reconoció ese mismo día que el uso creciente de artefactos explosivos improvisados “ya es de interés del gabinete de seguridad nacional”.