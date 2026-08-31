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Portero de León narró cómo fue el asalto que sufrió en su casa: “Voy atrás de él y me dispara”

A pesar de que atacaron al futbolista, Irving Martínez explicó cómo defendió su patrimonio y familia

Tres personas con el rostro cubierto caminan dentro de una habitación junto a una escalera y varios muebles
La madrugada del sábado, un grupo de hombres armados ingresó al domicilio del portero del club León, Irving Martínez, ubicado en el fraccionamiento La Valenciana, sobre la salida hacia Lagos de Moreno. (X: Cristian Tapia)
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La persecución a balazos marcó la madrugada de Irving Martínez, tercer portero del primer equipo de Club León, cuando siete sujetos entraron a robar a su casa en el fraccionamiento La Valenciana, en León. El futbolista contó que persiguió a uno de los intrusos y, en ese momento, le dispararon por la espalda, aunque no resultó herido.

El hecho ocurrió alrededor de las 04:15 horas del sábado 29 de agosto, tras el regreso del equipo desde la Ciudad de México luego del empate 1-1 ante Atlante en la fecha 6 del torneo. Según el relato del guardameta, él fue el primero en entrar al domicilio, detectó a los hombres dentro de la propiedad y comenzó a pedir ayuda.

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Martínez contó a Mediotiempo que al llegar a su vivienda advirtió la presencia de los intrusos. Según su versión, seis estaban sobre la barda y otro más dentro del inmueble.

“Sí, justo regresando del viaje. Y como yo fui el primero en entrar, pues fui el que vio a los tipos, y pues yo empecé a gritar, pues de que, a mis papás de que nos están robando y, pues, como están en la barda aquí del jardín, pues me, o sea, arranqué y, pues, gritando y pidiendo ayuda y así. Y eran siete tipos”.

Fotografía del futbolista Irving Martínez con uniforme amarillo junto a un recuadro circular con captura de una cámara de seguridad
El portero del club León, Irving Martínez, salió ilesos del incidente. (Instagram / Captura de pantalla X)

“Sí, se metieron siete tipos y todavía, o sea, estaban seis en la barda, el de la pistola igual en la barda, y uno más adentro. Entonces, cuando llegamos, el que se queda adentro como que se paniqueó, y mi balcón justo da al jardín”.

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Así fue el asalto al portero de León, cámaras captaron el incidente

Las cámaras de seguridad de la vivienda captaron a varios sujetos sobre la barda perimetral del jardín. En las imágenes aparecen con ropa en tonos claros y oscuros, gorras, cubrebocas o pasamontañas, además de guantes y mochilas.

Uno de los videos muestra el momento en que uno de ellos se agacha sobre la barda antes de bajar al interior de la propiedad. Otro clip ya muestra a dos intrusos dentro de la casa: uno sentado cerca de la entrada, vestido de oscuro y con el rostro cubierto, y otro de pie junto a la sala, con ropa clara y mochila.

Irving Martínez narró que él y su madre acorralaron a uno de los hombres después de que el sujeto se aventó desde una parte alta de la vivienda. En ese punto, dijo, los asaltantes los apuntaron para frenar cualquier intento de detenerlo.

El sujeto se aventó desde ahí, está alto. Y cuando cae, lo acorralamos mi mamá y yo, pero, pues, nos empezaron a apuntar y ya, pues, dijimos como de, no, tranquilos. Y nos dijeron como de, no, no hagan pend***as, ya. No, tranquilos, tranquilos”.

Grupo Pachuca aclaró cómo va la venta del club León (X/ @clubleonfc)
El hecho ocurrió alrededor de las 04:15 horas del sábado 29 de agosto, tras el regreso del equipo desde la Ciudad de México luego del empate 1-1 ante Atlante en la fecha 6 del torneo (X/ @clubleonfc)

Después, el portero siguió al hombre cuando buscó una salida. En esa maniobra ocurrió el disparo que, según su relato, pasó por detrás de él.

“Entonces, se voltean, y este güey, como que desesperado, buscando por dónde salir, vuelve a correr, y ahí es cuando yo, pues, dije, aquí lo agarro, y es cuando el tipo corre, yo voy atrás de él y me tiran el disparo atrás”.

Cuál es el estado de salud de Irving Martínez

Un video adicional muestra a dos personas en movimiento por el jardín hacia la barda perimetral. Esas imágenes coinciden con el tramo de la persecución que describió el futbolista.

Más tarde, el guardameta reconoció que correr detrás del intruso fue una decisión impulsiva. También explicó que los hombres escaparon por una zona del mismo fraccionamiento que, según dijo, tiene vulnerable la barda perimetral.

Ni Irving Martínez ni su familia resultaron lesionados durante el incidente. De acuerdo con fuentes cercanas al jugador, en esa zona se han detectado condiciones de vulnerabilidad en materia de seguridad.

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