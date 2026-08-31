Precio del euro hoy en México: cotización de apertura del 31 de agosto

En la apertura del día, el euro se cotiza en 19,73 pesos mexicanos, lo que representa una variación del 0,02% respecto al precio de cierre anterior de 19,72 pesos, según datos de Dow Jones.
En la última semana, el euro registró un descenso del 0,22%, mientras que su variación interanual muestra una caída del 7,79%.
El euro refleja una tendencia positiva frente al peso mexicano en los últimos días, marcando un aumento sostenido. La volatilidad actual del tipo de cambio se sitúa en 1,95%, significativamente inferior a la volatilidad de referencia del 5,51%, lo que indica un periodo de estabilidad en el mercado.
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