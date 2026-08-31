Hormiga loca: la plaga que invade electrodomésticos y causa cortocircuitos en casas

Características biológicas y hábitos invasores de la hormiga loca que dificultan su control en los hogares. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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En los últimos años, la hormiga loca, principalmente la especie Nylanderia fulva, se ha consolidado como una plaga urbana y agrícola de alta preocupación por su capacidad para invadir electrodomésticos y sistemas eléctricos, causando cortocircuitos y daños de gran magnitud.

Este fenómeno ha sido documentado especialmente en regiones como Texas y Florida desde inicios de la década de 2000, y se ha observado en diversas áreas de América Latina.

Las principales instituciones científicas han determinado que la invasión ocurre porque las hormigas buscan refugio y calor en los aparatos electrónicos, lo que produce fallas técnicas y problemas de suministro eléctrico.

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Texas A&M AgriLife Extension y LSU AgCenter: Identificación y expansión de la plaga

La Nylanderia fulva fue identificada en Texas a inicios de los 2000 y pronto se expandió a Florida, Luisiana y otros estados del sur, según Texas A&M AgriLife Extension.

Esta especie, además de moverse de manera errática, forma supercolonias con millones de individuos, lo que dificulta su control.

El LSU AgCenter advierte que la hormiga puede saturar jardines, edificios y espacios cercanos a viviendas, desplazando a otras especies y afectando la biodiversidad.

Las hormigas locas presentan una marcada afinidad por equipos eléctricos como transformadores, unidades de aire acondicionado, computadoras y paneles de control.

Las investigaciones han verificado que la acumulación de obreras vivas y muertas en estos dispositivos produce obstrucciones, sobrecalentamientos y puentes conductores que llevan a cortocircuitos.

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Las hormigas locas presentan una marcada afinidad por equipos eléctricos como transformadores, unidades de aire acondicionado, computadoras y paneles de control. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Universidad de Florida y Mississippi Entomological Museum: Mecanismos de daño en electrodomésticos

La Universidad de Florida (UF/IFAS Extension) describe que la Nylanderia fulva y especies similares, como la Paratrechina longicornis, tienden a ingresar a casas y equipos electrónicos en busca de refugio, especialmente durante temporadas de frío o lluvias.

Su reducido tamaño y preferencia por espacios cálidos y húmedos les permite colonizar fácilmente ranuras y cavidades de dispositivos eléctricos.

El Mississippi Entomological Museum ha documentado que estas hormigas pueden ser atraídas por la electricidad, aunque la causa específica aún no se conoce.

El proceso habitual implica que una hormiga entra en contacto con un componente energizado, recibe una descarga y libera feromonas de alarma, atrayendo a más individuos al lugar.

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Así, la rápida acumulación de cadáveres y residuos termina bloqueando mecanismos internos.

En viviendas, estas infestaciones pueden provocar fallos en computadoras, routers, teléfonos, microondas y sistemas de climatización.

La presencia de colonias en cuadros eléctricos y enchufes representa un riesgo de cortocircuitos, daños a los equipos y, en casos severos, cortes de suministro eléctrico en edificios completos.

USDA ARS y Biosecurity Queensland: Impacto económico y estrategias de control

El Servicio de Investigación Agrícola del USDA (ARS) estima que los daños eléctricos ocasionados por la hormiga loca superan los 146 millones de USD anuales en ciertos estados estadounidenses.

Este costo comprende reparaciones, reemplazo de equipos, interrupciones de servicio y acciones de control, afectando tanto a hogares como a empresas y servicios públicos.

El control de la hormiga loca es especialmente complejo porque sus colonias contienen múltiples reinas y nidos interconectados, lo que les otorga gran resiliencia.

Instituciones como Texas A&M y el LSU AgCenter coinciden en que los cebos y productos convencionales resultan poco eficaces.

Por eso, la recomendación es recurrir a profesionales y emplear insecticidas específicos, junto con el sellado de entradas y la eliminación de refugios alrededor de las viviendas.

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En Australia, Biosecurity Queensland ha enfrentado un problema similar con la especie Anoplolepis gracilipes.

Las autoridades han implementado regulaciones estrictas para impedir la propagación de la plaga y protocolos de inspección y tratamiento en zonas de riesgo, subrayando la importancia de planes de bioseguridad comunitarios para contener infestaciones masivas.

La Nylanderia, además de moverse de manera errática, forma supercolonias con millones de individuos, lo que dificulta su control. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones de universidades y organismos oficiales para el hogar

Las universidades y agencias de extensión recomiendan a los propietarios inspeccionar de forma regular enchufes, cajas eléctricas y electrodomésticos para detectar actividad de hormigas locas.

Es esencial sellar grietas, eliminar fuentes de alimento y evitar la acumulación de humedad cerca de equipos eléctricos.

Cuando se detecta una infestación, el uso de cebos profesionales y la intervención de empresas especializadas es la vía más efectiva.

También se aconseja coordinar acciones con vecinos y comunidades, debido a la capacidad de las supercolonias para abarcar áreas urbanas extensas.

Recomendaciones para prevenir y controlar la plaga de hormigas locas en el hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evaluación final: Un reto para la infraestructura y la vida cotidiana

El fenómeno de la hormiga loca pone en evidencia cómo una especie invasora puede afectar simultáneamente la vida doméstica, la infraestructura eléctrica y la agricultura.

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La cooperación entre instituciones científicas, organismos regulatorios y la ciudadanía resulta clave para reducir el riesgo de cortocircuitos y daños económicos.

La información aportada por entidades como Texas A&M AgriLife Extension, LSU AgCenter, UF/IFAS Extension, USDA ARS y Biosecurity Queensland permite fundamentar estrategias de prevención y manejo, subrayando que el control de la hormiga loca es complejo y exige soluciones integradas de largo plazo.