Claudia Ruiz es la ganadora de MasterChef México 24/7

Quince semanas de retos, eliminaciones y platillos bajo presión llegaron a su fin .

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Quince semanas de presión y platillos bastaron para que la cocina más famosa de México escribiera un nuevo capítulo. La primera edición de MasterChef 24/7, transmitida por Azteca Uno, llegó a su desenlace este domingo 30 de agosto con una gran final.

De los 25 cocineros que arrancaron la temporada con la ilusión de alzar el trofeo, solo cuatro lograron sobrevivir cada eliminación y cada reto: Ixdit Vega, Flor Ramírez, Bruno Bautista —conocido como Lancer— y Claudia Ruiz. Cuatro perfiles distintos, cuatro historias distintas, una sola corona disponible.

Esta edición fue la primera en México en adoptar el esquema 24/7: las cámaras no se apagaban. El público pudo seguir a los participantes durante sus clases, sus convivencias y hasta sus momentos de tensión con los chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera y Poncho Cadena. Esa exposición permanente redefinió la relación entre los cocineros y la audiencia.

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Después de 15 semanas, MasterChef 24/7 reveló este domingo el nombre del cocinero que superó a los 24 rivales restantes . (Captura de pantalla YouTube)

En la noche de la gran final, los cuatro finalistas enfrentaron los retos definitivos ante el jurado. Quienes buscaban técnica, creatividad, manejo del tiempo y capacidad para trabajar bajo presión fueron los ejes que los chefs evaluaron antes de emitir su veredicto.

“Gracias, hermosa final, así se compite no solamente en MasterChef sino también allá afuera. Con amor, disciplina, trabajo, honor, creatividad, constancia. Gracias por esta final, ha sido un lujo”, declaró el chef Poncho Cadena.

Por su parte la chef Zahie les dedicó a los cocineros unas emotivas palabras: “Me encantó ver la evolución de cada uno de ustedes, me los llevo a todos en mi corazón”.

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Finalmente el chef Herrera pidió un aplauso para los cocineros y para los maestros. “Aquí se ha cosechado lo que se sembró, lo hicieron de una manera correcta, compitieron muy bien. Todos han ganado de cierta manera”.

Cuarto lugar: Flor

Tercer lugar: Ixdit

Segundo lugar: Lancer

Se reveló “la nueva Maestra del Fuego”

Fue Claudia Ruiz, originaria de Ciudad Madero, Tamaulipas, quien conquistó el paladar del jurado y se llevó el título de ganadora. Su platillo final convenció a Téllez, Herrera y Cadena, quienes le otorgaron el máximo reconocimiento de la competencia: el título de Maestra del Fuego y un premio de 2,000,000 de pesos.

“Le doy muchas gracias a las personas que estuvieron allá afuera, en especial a mi mamá, a mi papá...a mi esposo. A todos los fans... que confiaron en mí. Vamos por más trofeos”, aseguró.

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Un premio de 2,000,000 de pesos y el título de Maestro del Fuego estuvieron en juego este domingo 30 de agosto, cuando MasterChef 24/7 cerró su primera temporada. (Captura de pantalla YouTube)

Desde su llegada al programa, Ruiz destacó por su carisma y por la manera en que se desenvolvió dentro y fuera de la cocina. Su comunidad en redes sociales movilizó campañas de apoyo que le sumaron visibilidad a lo largo de toda la temporada.

Flor, Lancer e Ixdit cerraron la competencia sin el trofeo, pero con una trayectoria que el público siguió semana a semana. Los tres llegaron a la final por mérito propio, con evoluciones notorias desde el primer episodio.

La conductora Claudia Lizaldi acompañó cada gala y estuvo presente en el momento en que se anunció el nombre de la ganadora, cerrando así una temporada que apostó por la transparencia total: sin edición, sin filtros, con los cocineros expuestos las 24 horas del día.

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