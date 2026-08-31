A dos años de la administración de Claudia Sheinbaum, la deuda externa aumentó más de 30 mil millones de dólares

La deuda externa neta del Gobierno Federal de México subió a 157 mil 448.6 millones de dólares al terminar el segundo año de Shienbaum. (Presidencia )

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La deuda externa de México subió a 157 mil 448.6 millones de dólares al cierre de junio de 2026, un aumento cercano a 30 mil millones de dólares frente a los 125 mil 755.2 millones que recibió Claudia Sheinbaum el 30 de septiembre de 2024, según los informes trimestrales de la Secretaría de Hacienda.

Dicho dato perfiló el crecimiento del deuda externa del Gobierno Federal durante los primeros 22 meses de la administración, a semanas de que la presidenta cumpla dos años en el cargo el próximo octubre.

El mismo reporte de Hacienda ubicó la deuda pública medida por el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) en 19 billones 47 mil 660.0 millones de pesos, equivalente a 51.0% del PIB al cierre del segundo trimestre de 2026.

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De ese total, el componente externo asciende a 236 mil 476.5 millones de dólares, equivalente a 11.1% del PIB, mientras el interno llega a 14 billones 916 mil 414.9 millones de pesos, o 39.9% del producto.

La cifra central es esta: la deuda externa neta del Gobierno Federal pasó de 125 mil 755.2 millones de dólares al cierre del sexenio de Andrés Manuel López Obrador a 157 mil 448.6 millones de dólares en junio de 2026. La diferencia es de 31 mil 693.4 millones de dólares.

Hacienda reporta alza sostenida con bajas parciales entre trimestres

El saldo de la deuda externa neta pasó de 125 mil 755.2 millones de dólares en septiembre de 2024 a 157 mil 448.6 millones en junio de 2026, una diferencia de 31 mil 693.4 millones. Credito: Cuartoscuro

Al concluir 2024, Sheinbaum redujo de forma temporal el saldo que había recibido. Para diciembre de ese año, la deuda externa neta se ubicó en 123 mil 879.0 millones de dólares.

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Ese movimiento ocurrió en un año en el que el endeudamiento neto fue de 9 mil 47.7 millones de dólares y las amortizaciones sumaron 4 mil 33.0 millones de dólares. Antes, entre enero y septiembre de 2024, Hacienda informó un endeudamiento neto de 10 mil 50.3 millones de dólares, derivado de disposiciones por 13 mil 74.3 millones y pagos por 3 mil 24 millones, además de ajustes contables negativos por 46.9 millones de dólares.

Durante 2025 la trayectoria volvió a ser ascendente. Al cierre de marzo, la deuda externa neta del Gobierno Federal fue de 131 mil 84.8 millones de dólares.

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Para ese primer trimestre de 2025, el endeudamiento externo neto fue de 12 mil 97.8 millones de dólares, producto de una autorización legal de 12 mil 300.9 millones y amortizaciones por 203.1 millones de dólares. A eso se sumaron ajustes positivos del dólar por 1 mil 515.0 millones de dólares.

El componente externo de la deuda del Sector Público Federal asciende a 236 mil 476.5 millones de dólares, equivalente a 11.1% del PIB, mientras el interno suma 14 billones 916 mil 414.9 millones de pesos. Credito: Cuartoscuro

A mitad de ese año, el saldo llegó a 134 mil 870 millones de dólares. En ese corte, el endeudamiento total era de 10 mil 772.7 millones de dólares y los pagos al adeudo alcanzaban 2 mil 131.9 millones.

El mayor salto de 2025 apareció en septiembre, cuando el saldo subió a 150 mil 368.7 millones de dólares. Para entonces, el endeudamiento fue de 23 mil 333.9 millones de dólares, luego de que se autorizara al Gobierno Federal contratar hasta 33 mil 582.9 millones.

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En ese mismo periodo, el Gobierno realizó pagos por 10 mil 249.0 millones de dólares y registró ajustes contables positivos por 4 mil 547.0 millones de dólares. Al cierre de 2025, el saldo bajó ligeramente a 149 mil 160.7 millones de dólares.

Al terminar 2025 el endeudamiento externo del año se ubicó en 22 mil 681.3 millones de dólares, pese a que el techo autorizado permitía que el pasivo creciera hasta 33 mil 589.3 millones. Las amortizaciones aumentaron entonces a 10 mil 908 millones de dólares.

En 2026 el saldo rebasa 154 mil millones en marzo y 157 mil millones en junio

En septiembre de 2025, la deuda externa neta alcanzó 150 mil 368.7 millones de dólares, con endeudamiento por 23 mil 333.9 millones. Credito: cuartoscuro

Al cierre de marzo de 2026, la deuda externa neta del Gobierno Federal subió a 154 mil 480 millones de dólares. En ese momento representaba 11.4% de la deuda total del Sector Público Federal en relación con el PIB, mientras la deuda interna equivalía a 40.2%.

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Para el primer trimestre de 2026, el endeudamiento externo neto fue de 14 mil 930.5 millones de dólares, de un monto legal permitido de 15 mil 203.3 millones. En ese lapso, el Gobierno Federal realizó pagos por 272.8 millones de dólares y registró ajustes contables negativos por 1 mil 20.0 millones de dólares, asociados a la variación cambiaria.

El informe trimestral más reciente empuja el saldo todavía más arriba. Hacienda reportó que al cierre de junio de 2026 la deuda externa neta del Gobierno Federal alcanzó 157 mil 448.6 millones de dólares.

Al cierre de marzo de 2026, la deuda externa neta subió a 154 mil 480 millones de dólares, es decir, 11.4% de la deuda total del Sector Público Federal en relación con el PIB. Credito: Cuartoscuro

Según el documento, ese resultado se explica por tres factores: un endeudamiento externo neto de 20 mil 674.1 millones de dólares, generado por disposiciones por 21 mil 620.1 millones y amortizaciones por 946.0 millones; un incremento de los activos internacionales del Gobierno Federal asociados a la deuda externa por 11 mil 1.4 millones de dólares respecto del cierre de 2025; y ajustes contables negativos por 1 mil 384.8 millones de dólares, derivados principalmente de la variación del dólar frente a otras monedas en las que está contratada la deuda.

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Además, en el informe mensual de julio por Hacienda, se demostró que de junio a ese mes, la deuda externa aumentó a 159 mil 846.6 millones de dólares. Es decir, los pasivos del exterior desde el inicio del gobierno de Sheinbaum hasta la información más reciente por las autoridades económicas, subió 34 mil 091.4 millones de dólares.