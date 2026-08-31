Mamá de Mariana Ochoa explota contra Aldo Rendón y desmiente su salida de OV7: “Ya párele”

La madre de la cantante tomó la palabra y le exigió al estilista que dejara de mentir sobre su hija. (Captura de pantalla YouTube)

Guardar

Yolanda Reyes, la madre de Mariana Ochoa entró al frente de batalla este domingo 31 de agosto durante la quinta gala de La Casa de los Famosos México 2026. Frente a las cámaras, desmintió de forma directa las versiones que Aldo Rendón ha repetido dentro del reality sobre la salida de su hija de OV7, y le lanzó una advertencia que no dejó espacio a interpretaciones.

“El que ya me hartó fue Aldo, porque se pone a hablar que a mi hija la sacaron de OV7. Para que se informe bien: a mi hija no la sacaron, el grupo se desintegró y se desintegró por malos manejos de la empresa que los manejaba”, declaró la madre de la cantante, visiblemente enojada.

PUBLICIDAD

La madre de Ochoa desmiente a Rendón en vivo y le exige que pare

El señalamiento del estilista sobre la supuesta expulsión de Mariana de la agrupación ha circulado dentro de la casa durante semanas. La madre de la cantante lo refutó punto por punto. Negó también otras afirmaciones del estilista sobre el físico de su hija: “No necesita estar diciendo que a mi hija la sacaron, porque no es verdad; eso ni de que es celulítica, ni todas las mentiras que dice de ella”.

El cierre de su intervención fue una advertencia directa a Rendón: “Ya párele a su tren. Por favor. Mi hija va a sacar su carácter y no le va a gustar a usted. Ahora que le pongan el alto como Dios manda, a ver qué va a hacer, señor Aldo. Porque ya se excedió”.

PUBLICIDAD

Aldo Rendón la llamó "inmunda" y "asquerosa" frente a las cámaras. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)

Gema Garoa y Rendón se burlan del vestido de Ochoa a sus espaldas

Horas después de que la madre de Mariana tomara la palabra, las cámaras de la transmisión en vivo captaron a Gema Garoa y a Rendón hablando de la cantante en cuanto los participantes regresaron al interior de la casa tras la gala. Ninguno de los dos notó que Ochoa entraba a la sala justo detrás de Garoa.

La actriz apuntó al atuendo de la cantante sin rodeos: “El vestido más naco y horrible que trae Mariana es lo más naco que han visto mis ojos, parece de ‘Casa Sharon’ de ahí de McAllen”, disparó Garoa, según Infobae. Luego pidió rastrear el origen de la prenda: “Tómale una foto al vestido de Mariana y averigua en dónde lo compró”.

PUBLICIDAD

Rendón no frenó los comentarios, los celebró: “Lo mismo que hice hoy. Ni la volteé a ver. Vestido naco y horrible”, dijo el estilista mientras ambos reían.

Aldo Rendón lanza fuertes insultos a la cantante

Tras la eliminación Mariana salió a cambiarse de ropa argumentando que el vestido le provocaba picazón, Rendón subió el tono. “Es para que te lo hubieras quitado hace media hora. Parece Cenicienta de Temu. El vestido ese... ni una gringa de Wisconsin se lo pone en una boda”, expresó.

Rendón aseguró dentro del reality que OV7 expulsó a Mariana Ochoa. Su madre salió a desmentirlo: el grupo se desintegró por malos manejos de la empresa que los representaba. (Captura de pantalla YouTube)

Los ataques no se detuvieron ahí. El estilista continuó: “Es una gata naca, inmunda, asquerosa... No la quieren ni los de OV7. ¿Por qué la vamos a querer nosotros?” Garoa sumó: “Ahora sí voy a hablar mal de ti... Con las extensiones más asquerosas y baratas que he visto en mi vida”.

PUBLICIDAD

La tensión entre ambos inició desde que la actriz regresó al reality, desde entonces Aldo Rendón había dejado ver su rechazo de manera abierta, incluyendo comentarios sobre estrangularla, referencias a su salida de OV7 y el conflicto con Ari Borovoy. Fue hasta el sábado 29 de agosto, la cantante le plantó cara durante la compra semanal: “La verdad ya me quiero ir porque estarte aguantando es tan difícil”, le dijo.

En redes sociales, los comentarios de Aldo Rendón y Gema Garoa generaron críticas por el uso reiterado de la palabra “naco” y por los ataques centrados en la apariencia física de la cantante, que usuarios calificaron como clasistas y misóginos.

PUBLICIDAD

“Aldo ya aburrió”

“Eso, muy bien señora”.

“Bravo para la mamá de Mariana”

“Aldo no se atrevió a posicionarse ante Mariana”

“Aplausos a la mamá de Mariana”