Capturan y procesan a un hombre acusado de producir y distribuir pornografía infantil en Iztacalco. Fiscalía CDMX

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México capturó y vinculó a proceso a Irving “N” por trata de personas en su modalidad de pornografía infantil, tras una investigación que combinó inteligencia cibernética con un reporte internacional del organismo estadounidense especializado en protección de menores. El imputado permanece en prisión preventiva en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente desde el 25 de agosto de 2026.

La Fiscalía CDMX aprehendió al hombre en la alcaldía Iztacalco y obtuvo su vinculación a proceso al día siguiente, el 26 de agosto, ante un juez que también fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria. El caso involucra la producción, el almacenamiento y la distribución de material de abuso sexual infantil en un periodo que va de septiembre de 2023 a mayo de 2025.

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Cómo llegó la alerta desde Estados Unidos

La investigación no partió de una denuncia ciudadana, sino de un reporte técnico internacional. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés), organismo con sede en Estados Unidos que recibe notificaciones de plataformas digitales cuando detectan material de abuso sexual infantil, emitió un reporte que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) remitió a la Fiscalía CDMX.

El análisis de la información permitió vincular las direcciones IP, los números telefónicos y las cuentas de correo electrónico asociadas a los archivos con una sola persona: Irving “N”.

Este tipo de cooperación entre organismos internacionales y fiscalías locales ha permitido identificar y judicializar casos que difícilmente habrían sido detectados por canales convencionales de denuncia.

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Tres años de conductas documentadas

De acuerdo con la investigación, las conductas atribuidas a Irving “N” se extendieron durante casi dos años y abarcaron distintas modalidades del delito.

Capturan y procesan a un hombre acusado de producir y distribuir pornografía infantil en Iztacalco (Imagen Ilustrativa Infobae)

En septiembre de 2023, el imputado habría tomado dos fotografías con material de abuso sexual infantil. Un año después, en septiembre de 2024, habría compartido una de esas imágenes con otro usuario. En mayo de 2025, habría almacenado en una cuenta de correo electrónico una fotografía y un video con material de la misma naturaleza.

Las indagatorias también establecieron que Irving “N” habría distribuido material de abuso sexual infantil con un usuario ubicado en un país europeo, lo que da al caso una dimensión transnacional.

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El operativo en Iztacalco

Con los datos de prueba recabados, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión. Agentes de la Policía de Investigación (PDI), en colaboración con personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ejecutaron la orden el 25 de agosto en la alcaldía Iztacalco.

Tras la detención, Irving “N” fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde permanece en prisión preventiva por disposición judicial.

Vinculación a proceso y próximos pasos

Durante la audiencia celebrada el 26 de agosto, el juez dictó la vinculación a proceso de Irving “N” por el delito de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil. La autoridad judicial fijó dos meses para el cierre de la investigación complementaria, plazo en el que el Ministerio Público deberá consolidar los elementos necesarios para la etapa intermedia del proceso.

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Capturan y procesan a un hombre acusado de producir y distribuir pornografía infantil en Iztacalco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, el Código Penal Federal establece para este tipo de conductas penas de 7 a 12 años de prisión y multas de entre 800 y 2 mil días de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalentes en 2026 a entre 93 mil 848 y 234 mil 620 pesos.

Una política institucional focalizada en menores

La Fiscalía CDMX señaló que este resultado responde a una política institucional que prioriza la investigación y judicialización de los delitos que afectan a niñas, niños y adolescentes, así como la protección de las víctimas y el acceso efectivo a la justicia.

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El caso se inscribe en un contexto de alza sostenida. Según el 6.° Reporte de Trata de Personas 2025-2026 del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, el 92% de los menores víctimas de material de abuso sexual infantil fueron contactados a través de entornos digitales. A escala nacional, de enero a julio de 2026 se registraron 164 víctimas de pornografía infantil, a razón de cinco por semana, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En cumplimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales y del principio de presunción de inocencia, Irving “N” se considera inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el órgano jurisdiccional competente.

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