Bajo el argumento de la soberanía, Morena respalda la reforma de Sheinbaum sobre la doble nacionalidad

La propuesta modificó los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución para fijar el mismo criterio en Presidencia, gubernaturas y Jefatura de Gobierno de CDMX. Foto: Cuartoscuro

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Morena respaldó este 30 de agosto la reforma constitucional que impulsó Claudia Sheinbaum para impedir que aspirantes a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno de CDMX lleguen al cargo con doble nacionalidad, al sostener que la medida busca cerrar vacíos en la Constitución y evitar riesgos para la soberanía nacional.

En un posicionamiento fechado en Ciudad de México, Morena pidió al Congreso de la Unión aprobar la iniciativa con rapidez y sostuvo que la restricción debe aplicar por igual a los poderes ejecutivos federal y estatales. La propuesta, según el documento, alcanzaría los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución.

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El comunicado planteó que las personas que aspiren a esos cargos no solo deberán ser mexicanas por nacimiento, sino que, si cuentan con otra nacionalidad, tendrán que renunciar formalmente a ella antes de solicitar su registro como candidatas o candidatos. Morena afirmó que la redacción actual ha permitido interpretaciones sobre ese supuesto.

La iniciativa busca modificar tres artículos de la Constitución

Morena sostuvo que las personas mexicanas por nacimiento con otra nacionalidad deben renunciar formalmente antes de solicitar su registro como candidatos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo con el posicionamiento de Morena, el artículo 82 ya reserva la Presidencia a quienes sean mexicanos por nacimiento y, conforme al artículo 32, no adquieran otra nacionalidad. El partido argumentó que la falta de precisión sobre quienes ya tienen una segunda nacionalidad ha generado “confusiones” que, a su juicio, ponen en riesgo la soberanía nacional.

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La misma restricción se replicaría en el artículo 116 para gubernaturas y en el 122 para la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Con eso, señaló el partido, todas las personas titulares de los poderes ejecutivos quedarían sujetas al mismo criterio.

El bloque oficialista fijó su postura en un comunicado de la Presidencia del partido, donde sostuvo que quien pretenda “encabezar los destinos” del país debe tener una lealtad plena hacia México. En esa lógica, consideró inadmisible que una persona que aspire a gobernar un estado o la República mantenga, en sus palabras, “intereses divididos entre dos naciones”.

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Morena plantea una renuncia formal antes del registro de candidaturas

El partido también refirió una reforma a la Ley de Nacionalidad para crear reglas que permitan a las personas con doble nacionalidad formalizar su renuncia ante autoridades mexicanas y del otro país del que sean nacionales. Ese trámite tendría que cumplirse antes de pedir el registro de una candidatura.

Morena enmarcó la propuesta como una medida de defensa de la soberanía y la independencia nacional frente a posibles injerencias del exterior en decisiones que, dijo, corresponden exclusivamente a México. Bajo ese argumento, insistió en que quienes aspiren a la Presidencia o a una gubernatura deben conservar una sola nacionalidad.

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En el mismo posicionamiento, el partido vinculó la iniciativa con los principios de la llamada Cuarta Transformación y afirmó que el interés superior de la nación debe ubicarse por encima de cualquier interés particular o extranjero. También convocó a todas las fuerzas políticas a respaldar la reforma al señalar que se trata de una causa “de nación”.

La dirigencia cerró el mensaje con un llamado al Congreso de la Unión para aprobar la reforma “con la celeridad que la soberanía nacional demanda” y reiteró su compromiso con la defensa de la soberanía, la independencia y el interés nacional.

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La presidenta Sheinbaum envía a la Cámara de Diputados una reforma para exigir nacionalidad única mexicana

La iniciativa constitucional busca impedir que quienes encabecen el Ejecutivo federal, los gobiernos estatales o la Jefatura de Gobierno de la CDMX conserven otra ciudadanía, con el argumento de evitar conflictos de interés. Crédito: Cuartoscuro

Claudia Sheinbaum envió este 30 de agosto a la Cámara de Diputados la iniciativa de reforma constitucional para exigir nacionalidad única mexicana a quien busque la Presidencia, una gubernatura o la jefatura de Gobierno de CDMX; la propuesta pretende impedir que las máximas autoridades del Poder Ejecutivo federal y local conserven otra ciudadanía para evitar conflictos de interés con gobiernos extranjeros.

La reforma plantea cambios a los artículos 82, 116 y 122 de la Constitución y, por tratarse de una modificación constitucional, no se resolverá solo en San Lázaro: deberá discutirse en ambas cámaras del Congreso de la Unión y después obtener el aval de la mayoría de los congresos estatales, conforme al procedimiento previsto en el artículo 72 de la Carta Magna.

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Sheinbaum remitió el documento este 30 de agosto. Laura Itzel Castillo Juárez, senadora y presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, confirmó en X la recepción y el turno formal de la iniciativa a la Cámara de Diputados para su análisis y dictamen.