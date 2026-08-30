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Armando González debuta con el Olympiacos con victoria en la Liga de Grecia

La Hormiga ingresó de cambio al minuto 68, teniendo sus primeros minutos en el futbol europeo

La Hormiga ingresó de cambio al minuto 68, teniendo sus primeros minutos en el futbol europeo. (Ilustración: Jovani Pérez)
La Hormiga ingresó de cambio al minuto 68, teniendo sus primeros minutos en el futbol europeo. (Ilustración: Jovani Pérez)
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Armando “La Hormiga” González hizo su debut este domingo con el Olympiacos en la segunda jornada de la Liga de Grecia, ingresando de cambio al minuto 68 en la victoria de su equipo sobre el Asteras por 0-1.

Durante los minutos que estuvo en la cancha, el delantero mexicano participó activamente, buscó asociarse con sus compañeros y mostró movilidad en el ataque e incluso tuvo una oportunidad de marcar el gol al último minuto pero su disparo se estrelló en el travesaño.

Un dato curioso del encuentro fue la presencia de Jordan Silva, defensa central mexicano del Asteras, que fue el encargo de marcar a la Hormiga y antes jugó en la Liga MX con Toluca, Cruz Azul, Tijuana, América, San Luis y Tlaxcala en divisiones inferiores,

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Con esto, el delantero mexicano ya tuvo sus primeros minutos en Europa y buscará ganarse la confianza de su entrenador para ser un jugador indiscutible en el once inicial.

Hormiga participará en competencias europeas

La Hormiga marcó gol en el Clásico Nacional
La Hormiga marcó gol en el Clásico Nacional (X / hormiga_glez)

Aunque Olympiacos quedó fuera de la Champions League tras caer en la ronda previa, Armando González vivirá su primera experiencia europea en la UEFA Europa League.

El delantero mexicano tendrá la oportunidad de medirse ante rivales de alto nivel, destacando un duelo especial frente al AC Milan, un histórico de Europa.

El conjunto griego quedó emparejado con equipos de distintas ligas del continente, entre los cuales se encuentros los siguientes:

  • AC Milan
  • Marsella
  • Sparta Praha
  • Rennes
  • Jagiellonia
  • Celje
  • Hoffenheim
  • Torrense

De esta manera, la ‘Hormiga’ González enfrentará en su primera temporada con el Olympiacos a clubes históricos y representantes de diferentes países del futbol europeo, lo que representa un reto importante para el atacante mexicano.

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Detalles del traspaso de la Hormiga a Grecia

El mexicano ya se encuentra entrenando con el equipo griego.
Detalles del traspaso. (TW Olympiacos)

Olympiacos pagará 12 millones de dólares por el 80% de los derechos federativos de Armando González. El acuerdo permite que Chivas conserve el 20% restante del pase, lo que garantizará al club mexicano una parte de los ingresos en caso de una futura venta del jugador.

La operación incluye 8.5 millones de euros fijos para el Guadalajara lo que equivale aproximadamente a 167.3 millones de pesos. Además, el club tapatío podrá recibir 2 millones de euros adicionales en bonos, sujetos al cumplimiento de ciertos objetivos deportivos, lo que representa unos 39.4 millones de pesos más.

Gracias a este acuerdo, Guadalajara también se asegura un 20% de cualquier futura transferencia de Armando González, lo que podría beneficiar económicamente al club en caso de que el delantero sea vendido a otro equipo en el futuro.

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