Cruz Azul Leyendas vence a Femex Tecámac: afición responde al llamado y Chaco Giménez el jugador con más ovación

Tras un primer tiempo parejo, el cuadro cementero aceleró en la complementaria y cerró el amistoso ante un lleno total en Tecámac. (Foto: Néstor Hernández/Infobae México)

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Este domingo 30 de agosto, el Parque Ecológico y Deportivo Sierra Hermosa en el Municipio de Tecámac se convirtió en escenario de una jornada especial para la afición celeste.Las

Leyendas del Club Cruz Azul se enfrentaron en un partido amistoso a la Escuela de Futbol Femex Tecámac, encuentro que atrajo a seguidores de diferentes generaciones, ansiosos por ver en acción a figuras históricas del futbol mexicano.

Cientos de aficionados de Cruz Azul llegaron desde temprano a Tecámac con camisetas y banderas para acompañar la jornada en el complejo deportivo. (Foto: Néstor Hernández/Infobae México)

Desde temprana hora, cientos de aficionados arribaron al complejo deportivo, portando camisetas, banderas y otros distintivos del club cementero.

El ambiente fue de fiesta y convivencia, con familias completas y grupos de amigos que se reunieron para disfrutar el espectáculo, compartir recuerdos y rendir homenaje a sus ídolos.

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Lleno total y ambiente familiar en Tecámac

El complejo mexiquense lució lleno total ante la expectativa generada por el regreso de exjugadores emblemáticos de Cruz Azul.

El público respondió al llamado y ocupó las gradas bajo un sofocante sol, sin que el calor les restara ánimo. Durante el partido, los asistentes aprovecharon cada pausa para buscar autógrafos, fotos y convivir de cerca con las leyendas del club.

Los asistentes aprovecharon las pausas del partido para pedir autógrafos y fotos a leyendas de Cruz Azul como Fausto Pinto. (Foto: Néstor Hernández/Infobae México)

Sobre el césped, las figuras de antaño compartieron espacio con jóvenes futbolistas de la región, ofreciendo un espectáculo en el que predominaron la nostalgia y el buen futbol. La convivencia entre generaciones fue uno de los sellos distintivos de la jornada.

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Chaco Giménez, el más ovacionado

Entre los exjugadores más esperados destacó Christian “Chaco” Giménez, quien se llevó la mayor cantidad de ovaciones.

El público cementero lo rodeó en todo momento, buscando saludos, autógrafos y fotografías. Su entrega y disposición lo reafirmaron como uno de los ídolos más queridos en la historia del club.

Durante el medio tiempo, el Chaco se acercó a la tribuna para convivir con los aficionados, quienes aprovecharon para recordarle el impacto de su llegada al Cruz Azul desde 2010. La conexión con la gente fue inmediata y su presencia elevó el ánimo en las gradas del Deportivo Sierra Hermosa.

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Goles y espectáculo: Cruz Azul Leyendas se impone 4-2

En la cancha, la posesión del balón favoreció desde el inicio a Cruz Azul Leyendas, que se adelantó en el marcador con goles de Luis Ángel Landín y el propio Chaco Giménez. Por su parte, Femex Tecámac logró empatar dos veces, incluyendo un autogol de Fausto Pinto, para irse al descanso con empate 2-2.

Para la segunda mitad, la experiencia de las leyendas se impuso con el doblete de Landín y un golazo de César Villaluz desde fuera del área, sellando el triunfo celeste 4-2. Al finalizar el encuentro, los exjugadores convivieron con los asistentes, cerrando así una jornada de futbol, nostalgia y unión para la afición de Cruz Azul en Tecámac.

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