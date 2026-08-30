Capturan a ocho personas por el secuestro de dos trabajadores de la CFE en los límites de Puebla e Hidalgo

Foto: Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla

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Ocho personas fueron detenidas por su presunta implicación en el secuestro de dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportados como desaparecidos desde el mes de junio pasado cuando se encontraban en los límites de Puebla e Hidalgo.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los ocho presuntos implicados fueron detenidos tras diversas técnicas de investigación que permitieron identificar datos financieros y de líneas de comunicación.

Las ocho personas fueron arrestadas durante cateos a cinco inmuebles, donde se localizó a Adaid “N”, Xóchitl “N”, Luis “N”, Carlos “N”, Moisés “N”, Jesús “N”, Valeria “N” y Litzi “N”.

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Tras aportar los datos de prueba, la autoridad judicial decidió vincularlos a proceso por el delito de secuestro agravado, cometido en contra de los dos trabajadores de CFE.

Las víctimas son Marco Antonio Sarmiento García, de 60 años, y Adolfo López Saldaña, de 40, quienes partieron el 26 de junio desde el municipio poblano de Huauchinango alrededor de las 6:30 horas con destino a la autopista 132D México-Tuxpan, donde debían realizar trabajos de tendido de cableado eléctrico

Foto: FGR

De acuerdo con la investigación, los dos trabajadores fueron atacados mientras reparaban un vehículo en la carretera Tulancingo-Huauchinango antes de desaparecer.

Un día después de los hechos, las dos camionetas en las que viajaban —una Toyota color gris y una Chevrolet Silverado blanca de doble cabina— fueron halladas abandonadas en La Mesa de Acaxochitlán, Hidalgo. De acuerdo con reportes, el momento del hallazgo, los vehículos ya no contaban con placas de circulación ni con los logotipos oficiales de la CFE.

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Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad informó días después de la desaparición de los dos trabajadores que desde los primeros días mantuvo coordinación con las corporaciones de seguridad y comunicación permanente con los familiares de los electricistas.

“Tenemos un compromiso con nuestras y nuestros trabajadores: daremos total seguimiento a este evento, refrendando nuestra responsabilidad con la integridad de quienes conforman y son el motor de la Comisión Federal de Electricidad”, señaló la empresa en sus redes sociales.

Foto: Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, confirmó más tarde que la FGR atrajo la investigación al tratarse de empleados de una empresa del Estado, por lo que asumió las investigaciones correspondientes.

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Francisco Fernández Hasbun, encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, precisó que las tres instituciones -tanto la de Fiscalía de Puebla como la FGR-compartían información y realizaban diligencias de manera conjunta para localizar a los dos trabajadores.

“Nosotros colaboramos con la federación, junto con la Fiscalía de Puebla para dar con su paradero. Quien lleva la directriz es la FGR”, declaró el funcionario.

Hasta el momento los dos trabajadores no han sido localizados a dos meses de su desaparición, por lo que continúan las labores de búsqueda e investigación.

Adolfo López Saldaña, uno de los trabajadores, es identificado por ser de tez morena, complexión robusta, cabello ondulado de color negro. Mide 1.64 m y no cuenta con señas particulares, de acuerdo con su ficha de búsqueda.

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Por su parte, Marco Antonio Sarmiento García es de tez morena clara, complexión regular, cabello lacio y corto de color café oscuro, ojos café claro y de estatura 1.64 m. Como seña particular, cuenta con tatuajes en ambos brazos, aunque no se precisó de qué tipo.

Cabe señalar que un hecho similar ocurrió en San Luis Potosí en el mes de marzo, cuando siete electricistas fueron reportados como desaparecidos tras perder contacto con sus familiares al concluir su jornada laboral en Matehuala.

La búsqueda movilizó a 520 elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Civil Estatal, además de agentes de la policía estatal, vehículos en tierra y aeronaves.

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Foto: Gobierno Matehuala

Los trabajadores realizaban obras de construcción y trabajos de electricidad para una empresa particular subcontratada por la Comisión Federal de Electricidad. Cinco días después de ser reportados como desaparecidos fueron localizados con vida en el mismo municipio potosino.