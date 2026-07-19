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Johan Vásquez regresó al Estadio Olímpico Universitario para el Pumas vs Pachuca por esta razón

El zaguero del Genoa acudió al debut y agradeció a la afición por el apoyo a la Selección Mexicana durante el Mundial 2026

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Entre aplausos y reconocimiento de la afición, Johan habría acudido a Ciudad Universitaria para tratar con la directiva su futuro en la Serie A de Italia. (Fotos: REUTERS)
Entre aplausos y reconocimiento de la afición, Johan habría acudido a Ciudad Universitaria para tratar con la directiva su futuro en la Serie A de Italia. (Fotos: REUTERS)

El duelo de la Jornada 1 del Apertura 2026 entre Pumas y Pachuca vivió una visita inesperada y muy festejada por los auriazules: el regreso de Johan Vásquez al Estadio Olímpico Universitario.

El defensor del Genoa, recién salido de una destacada participación en el Mundial 2026, no pasó desapercibido y fue captado en el palco en el recinto.

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Johan volvió al Estadio Olímpico Universitario tras su destacada participación en el Mundial 2026. REUTERS/Paul Childs
Johan volvió al Estadio Olímpico Universitario tras su destacada participación en el Mundial 2026. REUTERS/Paul Childs

Aunque a primera vista parecía una visita de nostalgia y apoyo, la presencia del central mexicano tuvo un trasfondo más profundo: negociar con la directiva universitaria, en un tema que condiciona su futuro en Europa.

Un regreso a CU cargado de emociones

El regreso de Johan a Ciudad Universitaria fue un gesto simbólico hacia el club que lo catapultó hacia el futbol europeo.

Pese a la derrota por 3-0 ante los Tuzos, el defensor reconoció el cariño que mantiene por la institución y la relación cercana con la afición. “Venimos aquí a apoyar a los Pumas. Le tengo un cariño especial al club, por eso vengo”, declaró al ser abordado por los aficionados.

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Un Club Universidad Nacional comandado por Vásquez llegó a la final de la Liga MX en 2020 contra León. REUTERS/Omar Martinez
Un Club Universidad Nacional comandado por Vásquez llegó a la final de la Liga MX en 2020 contra León. REUTERS/Omar Martinez

Vásquez aprovechó sus días de descanso para reencontrarse y disfrutar del ambiente universitario. La hinchada auriazul lo recibió con gran afecto, recordando su etapa como uno de los defensores más sólidos y comprometidos del equipo.

El trasfondo de la visita de Johan

De acuerdo con reportes, detrás de la sonrisa y las fotos, Johan tenía un objetivo claro: hablar con la directiva sobre el 50 % de su carta que aún conserva el club.

  • Informes de la prensa italiana señalan que el Inter de Milán ha mostrado interés en ficharlo, pero sólo lo haría si Pumas reduce su participación al 10 %.
  • Vásquez habría acudido a CU para tantear el terreno y explorar si el club estaría dispuesto a flexibilizar su postura.
  • Pumas, por ahora, mantendría firme la idea de conservar una parte de su carta para futuros movimientos.
El capitán del Genoa buscaría dar el siguiente gran salto en la Serie A, para lo cual requiere el visto bueno de Pumas. REUTERS/Daniele Mascolo
El capitán del Genoa buscaría dar el siguiente gran salto en la Serie A, para lo cual requiere el visto bueno de Pumas. REUTERS/Daniele Mascolo

Este trasfondo convertiría su visita en un paso clave para definir si podrá dar el salto a un grande de la Serie A.

El mensaje de unidad tras el Mundial 2026

Más allá de los contratos, Johan aprovechó la ocasión para compartir lo que vivió con la Selección Mexicana en el Mundial 2026: “Fue algo único. Muy bonito vivirlo como jugador, ver cómo el país se conectó con todos”.

El zaguero insistió en que México necesita estar más unido como país, apoyándose mutuamente en cualquier ámbito: “No lo veo como un final, sino como un inicio para seguir así, no sólo en el futbol, sino en todos los deportes”.

Johan agradeció a la afición por todo el apoyo a la Selección Mexicana durante el Mundial 2026, asegurando que la conexión no se debe perder. REUTERS/Pawel Kopczynski
Johan agradeció a la afición por todo el apoyo a la Selección Mexicana durante el Mundial 2026, asegurando que la conexión no se debe perder. REUTERS/Pawel Kopczynski

Entre la nostalgia, la negociación y el mensaje de unidad, el discurso de Vásquez refuerza la narrativa de que el Tri recuperó la conexión con la afición, incluso sin haber llegado a cuartos de final.

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