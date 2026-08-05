Johan Vásquez es goleado 10-1 en su regreso a Italia con el Genoa

El mexicano reapareció como capitán tras el Mundial 2026 y su equipo sólo resistió el primer periodo antes de su salida. (Instagram/@johan_pipe)

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El regreso de Johan Vásquez al Genoa después de su destacada participación en el Mundial 2026 estuvo marcado por un resultado inesperado: una derrota 10-1 frente al Bournemouth en un amistoso de pretemporada.

El marcador, más allá de lo anecdótico, se convirtió en un tema de conversación en Italia y puso bajo la lupa el momento del equipo genovés.

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El amistoso de pretemporada se juegó en cuatro tiempos de 30 minutos; Johan disputó el primer bloque y mantuvo el marcador 1-0 antes de salir. (X/ @afcbournemouth)

Para el defensa mexicano, que afronta su sexta temporada en la Serie A, el partido fue un inicio amargo pero también una oportunidad para reafirmar su liderazgo en un club que busca consolidarse en la élite.

Un duro regreso para el Genoa

El encuentro se disputó en un formato especial de cuatro tiempos de 30 minutos, pensado para repartir cargas físicas. Johan jugó el primer bloque y dejó el marcador apenas 1-0, pero tras su salida el equipo se desplomó.

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Alex Scott abrió el marcador al minuto 13.

En los siguientes periodos, Bournemouth anotó nueve goles más con nombres como Justin Kluivert , Adrien Truffert , David Brooks , Daniel Jebbison , Enes Ünal y Marcos González , quien firmó un doblete.

El único tanto del Genoa fue obra de Mattia Ellertsson.

Mattia Ellertsson marcó el único gol del Genoa en la derrota. (X/ @GenoaCFC)

Este resultado reflejó la fragilidad del Genoa en un momento clave de preparación. Aunque se trató de un amistoso, la magnitud del marcador lo convirtió en un episodio difícil de olvidar.

La goleada antes del debut en Serie A

La goleada no fue sólo un tropiezo, sino un registro histórico para el club. El 10-1 superó incluso derrotas antiguas como el 8-0 frente al Sparta de Praga en 1920 y el 6-0 contra Alajuelense en 1950.

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El contraste fue mayor porque el Genoa había dejado buenas sensaciones en partidos previos: victoria ante Trento , empate frente a Vicenza y triunfo contra Leicester City .

La diferencia de intensidad y contundencia ofensiva del Bournemouth dejó claro que el equipo italiano aún tiene mucho por ajustar antes del debut oficial.

La prensa italiana lo calificó como una de las derrotas más abultadas de la era moderna del club.

El contraste crece porque el club genoves venía de ganar al Trento y Leicester City, y empatar con Vicenza antes del debut en Serie A. (X/ @GenoaCFC)

En este sentido, el tropiezo obliga a replantear la estrategia y a reforzar la confianza de un plantel que busca estabilidad en Serie A.

Johan y la misión italiana

Más allá del marcador, el regreso de Johan fue significativo. El mexicano, que recibió descanso tras la Copa del Mundo, volvió como capitán del Genoa y pieza fundamental en la defensa.

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Con 27 años , afronta su sexta temporada en Italia.

Acumula más de 140 partidos oficiales , siete goles y una asistencia.

Su liderazgo será clave para que el equipo recupere confianza y busque cumplir el objetivo principal: la permanencia, con la ilusión de acercarse a puestos europeos.

Johan Vásquez, capitán del Genoa, suma más de 140 partidos oficiales, siete goles y una asistencia, y apunta a liderar a su club a la permanencia con ilusión de puestos europeos. (AP Foto/Moisés Castillo)

Para el zaguero, el desafío es transformar la adversidad en motivación y reafirmar su papel como líder defensivo. Entre la dureza del presente y la ambición de futuro, el mexicano sigue siendo el rostro de la constancia en el club genovés.