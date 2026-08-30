Renata Zarazúa cae eliminada en primera ronda del US Open 2026

La tenista mexicana perdió la oportunidad de enfrentar en la siguiente instancia a la bielorrusa Aryna Sabalenka, #1 del mundo. (John E. Sokolowski-Imagn Images)

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Renata Zarazúa quedó fuera en la primera ronda del US Open 2026 luego de caer ante Polina Iatcenko por parciales de 6-4, 4-6 y 6(7)-7(10).

Con este resultado, Zarazúa pierde la posibilidad de enfrentar en la segunda ronda a Aryna Sabalenka, número uno del mundo, lo cual habría representado una experiencia importante en su trayectoria profesional.

Desarrollo del juego

Renata Zarazúa en Wimbledon vs Alexandra Eala. (REUTERS/Jaimi Joy)

Renata Zarazúa inició el partido con solidez, mostrando un buen servicio y una devolución efectiva que le permitió quedarse con el primer set.

En el segundo, la mexicana logró colocarse arriba con quiebre y ventaja de 3-1, pero su rendimiento fue disminuyendo y Polina Iatcenko aprovechó para recuperar confianza y llevarse el parcial.

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El tercer set resultó mucho más parejo, con imprecisiones de ambos lados. Finalmente, la rusa impuso condiciones en el tiebreak y consiguió el pase a la segunda ronda del US Open.

Para Zarazúa, termina un año complicado en los Grand Slams, ya que tras un 2025 histórico, cuando venció a Madison Keys en este torneo, en 2026 no logró avanzar de la primera ronda en ninguno de los cuatro majors.

Año complicado para Renata Zarazúa

Renata Zarazúa sorprende a Madison Keys en el US Open 2025. (Robert Deutsch-Imagn Images)

Para Renata Zarazúa, el 2026 representa un año complicado en los Grand Slams. Después de un 2025 histórico, donde alcanzó la segunda ronda del US Open tras vencer a Madison Keys, este año no logró superar la primera ronda en ninguno de los cuatro grandes torneos.

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A pesar de las dificultades en los majors, Zarazúa consiguió algunos resultados destacados en la temporada, como el título en el W100 de Charlottesville sobre césped.

Sin embargo, la mexicana todavía se encuentra lejos del nivel que mostró el año pasado, cuando se consolidó como una de las jugadoras latinoamericanas más prometedoras del circuito.

El reto para Zarazúa será recuperar la confianza y la regularidad que le permitieron brillar en 2025 y volver a competir con las mejores en los torneos más importantes.