De Morena a PAZ: Hugo Eric Flores se despide de San Lázaro y toma las riendas del nuevo partido

Deja atrás Morena para asumir el liderazgo de una nueva fuerza política nacional.

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Aunque ya fue electo presidente nacional del partido PAZ, Hugo Eric Flores Cervantes acudió este domingo a la 5ª Reunión Plenaria de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, antes de que surta efectos la licencia que solicitó para separarse de su cargo como legislador federal.

Flores explicó que su asistencia tuvo como objetivo despedirse de sus compañeros de bancada y presentar formalmente a la persona que ocupará su lugar como suplente.

El legislador señaló que, a partir del 31 de agosto, comenzará formalmente su nueva etapa al frente de Construyendo Sociedades de Paz, conocido como partido PAZ.

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Flores se despide de Morena y da paso a una nueva etapa política al frente de PAZ. Crédito: @Isa_Uribe

La Comisión Permanente aprobó recientemente su solicitud de licencia por tiempo indefinido, con efectos a partir de este 31 de agosto, por lo que su aparición en la plenaria morenista representó una de sus últimas actividades como integrante de la Cámara de Diputados.

Partido PAZ: Hugo Eric Flores deja Morena para asumir nueva dirigencia

La salida de Flores ocurre después de que, el pasado 22 de agosto, fue designado como primer presidente nacional del partido PAZ, una nueva fuerza política que busca participar en el escenario electoral rumbo a los próximos comicios.

El ahora dirigente ha sostenido que decidió solicitar licencia porque consideraba incompatible mantener simultáneamente una curul bajo las siglas de Morena y encabezar una organización política distinta.

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Durante la presentación de su nuevo partido, Flores también buscó marcar distancia respecto a Morena.

Construyendo Sociedades de Paz (PAZ) obtuvo el registro como partido político nacional tras el aval del INE.

Aunque recordó su participación en alianzas electorales anteriores y el respaldo que otorgó al movimiento encabezado por Andrés Manuel López Obrador, aseguró que PAZ pretende construir una ruta propia y no convertirse en un partido subordinado o satélite del partido guinda.

Entre los principales planteamientos de la nueva organización se encuentran una agenda enfocada en la pacificación del país, la seguridad y el combate a la violencia, corrupción e impunidad.

La licencia de Hugo Eric Flores entra en vigor el 31 de agosto.

Dejará su curul dentro de la bancada de Morena .

Su suplente asumirá la representación correspondiente en San Lázaro .

También abandonará la presidencia de la Comisión Jurisdiccional y la Sección Instructora .

El desafuero pendiente de Alejandro Moreno quedará bajo responsabilidad de la nueva dirigencia de esos órganos.

Hugo Eric Flores dejará oficialmente su curul este 31 de agosto.

Sección Instructora queda sin Hugo Eric Flores y con el caso de Alejandro Moreno pendiente

Uno de los principales asuntos que deja pendientes Flores Cervantes es la solicitud de desafuero contra el senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como “Alito”.

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Como presidente de la Sección Instructora, Flores encabezó durante los últimos meses el análisis de la petición presentada por la Fiscalía Anticorrupción de Campeche. Sin embargo, el procedimiento todavía no ha avanzado a la etapa formal, pues el órgano legislativo ni siquiera ha determinado definitivamente si admite o desecha la solicitud.

El legislador aseguró que dejará preparado un proyecto para que su sucesor dé continuidad al expediente.

La salida de Flores deja pendiente el caso de Alejandro Moreno en la Sección Instructora.

Flores ha sostenido que la Fiscalía de Campeche debió presentar desde un inicio elementos más contundentes para sustentar su petición y rechazó haber frenado políticamente el procedimiento.

En caso de que la solicitud sea admitida, comenzaría un proceso formal en el que se garantizaría el derecho de audiencia del senador priista y que tendría una duración mínima de 90 días.

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Morena busca nuevo presidente para la Comisión Jurisdiccional

La salida de Hugo Eric Flores también obliga a Morena a definir quién ocupará la presidencia de la Comisión Jurisdiccional y de la Sección Instructora, órganos fundamentales para el análisis de solicitudes de juicio político y declaraciones de procedencia contra servidores públicos.

Durante la plenaria de la bancada morenista se prevé que se discuta el perfil de quien asumirá ambas responsabilidades. Entre los nombres que han sido mencionados para sucederlo se encuentran Eduardo Castillo López, Mariana Benítez y Óscar Brito Zapata.

Morena busca relevo para Hugo Eric Flores en la Comisión Jurisdiccional. FOTO: DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM

La decisión será relevante ante los asuntos que permanecen en espera dentro de la Sección Instructora, particularmente la solicitud relacionada con Alejandro Moreno y el seguimiento a los requerimientos realizados a la Fiscalía de Morelos en el caso del diputado Cuauhtémoc Blanco.

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Hugo Eric Flores cierra una etapa en Morena y abre otra con PAZ

La participación de Hugo Eric Flores en la reunión plenaria refleja así el cierre de una etapa política dentro de Morena y el inicio de otra como dirigente nacional del partido PAZ.

Tras haber encabezado anteriormente proyectos como el Partido Encuentro Social y el Partido Encuentro Solidario, Flores vuelve a colocarse al frente de una fuerza política nacional.

Ahora, deberá demostrar que PAZ puede consolidarse con identidad propia, mientras Morena reorganiza sus posiciones en la Cámara de Diputados y define quién continuará los procedimientos que quedaron pendientes bajo su responsabilidad.