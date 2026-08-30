Critican a The Warning tras estrenar disco y no dar conciertos en México: “Aquí nunca tocan”

The Warning lanza "Kerosene" y consolida su presencia como banda mexicana destacada en el rock contemporáneo. (X/TheWarningBand2)

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The Warning volvió a colocarse en el centro de la conversación entre sus seguidores mexicanos después de estrenar nuevo material. La banda integrada por las hermanas Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal ha construido una trayectoria internacional dentro del rock, pero en redes sociales algunos fans aprovecharon el lanzamiento para cuestionar la ausencia de nuevas fechas en México.

El reclamo quedó resumido en comentarios como “La banda mexicana que no toca en México”, una frase que generó reacciones encontradas entre quienes consideran que el grupo debería presentarse con mayor frecuencia en el país y quienes recordaron que su historia incluye importantes conciertos en territorio nacional.

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La discusión, sin embargo, no significa que The Warning nunca haya tocado en México. De hecho, sus seguidores recordaron que la agrupación ha tenido presentaciones relevantes en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, además de conciertos ante grandes audiencias. La polémica gira, más bien, alrededor de la expectativa de quienes quieren volver a verla en escenarios mexicanos.

¿Quiénes son The Warning, la banda que nació en Monterrey?

Las mexicanas han conquistado a público nacional e internacional. (Instagram/ @thewarningrockband)

The Warning es una banda mexicana de rock formada por las hermanas Villarreal Vélez: Daniela, en la guitarra y voz; Paulina, en la batería y voz; y Alejandra, en el bajo y voz. Las tres son originarias de Monterrey, Nuevo León, y comenzaron su camino musical desde muy jóvenes.

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Con el paso de los años, el proyecto dejó de ser una propuesta familiar para convertirse en una agrupación con presencia internacional. Su sonido, marcado por el rock y la energía de sus presentaciones, les permitió ampliar su público fuera de México y consolidar una carrera que las llevó a escenarios de distintos países.

Precisamente ese crecimiento internacional es parte de la razón por la que algunos seguidores mexicanos esperan con interés cada anuncio relacionado con el grupo. Para una parte del público, ver a las hermanas Villarreal regresar a casa tiene un significado especial, mientras que otros celebran que hayan conseguido llevar su música mucho más allá de México.

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El nuevo disco vuelve a poner a The Warning bajo los reflectores

The Warning - (X)

El pasado 28 de agosto, The Warning estrenó Everything’s Falling, su quinto álbum de estudio, una producción que llega en una etapa importante para la agrupación mexicana. El material reúne varias de las canciones que el trío ha presentado alrededor de esta nueva etapa, entre ellas “Ritual”, “Ego”, “Kerosene” y “Bruises”, además de otros temas que completan el disco.

La llegada del álbum generó entusiasmo entre sus seguidores, pero también volvió a colocar sobre la mesa una petición que algunos fans mexicanos han expresado en redes sociales: quieren que Daniela, Paulina y Alejandra Villarreal regresen a tocar en su país. Mientras el grupo celebra el lanzamiento de su nueva producción, parte de su público aprovechó la ocasión para preguntar cuándo habrá nuevas fechas en México.

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Entre los comentarios apareció la frase “La banda mexicana que no toca en México”, una crítica que provocó respuestas de otros seguidores. Estos últimos recordaron que The Warning sí ha ofrecido conciertos importantes en territorio nacional, particularmente en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México, donde han tenido presentaciones ante grandes públicos. Así, el estreno de Everything’s Falling no solo marca un nuevo capítulo musical para el grupo, sino que también reaviva el debate entre quienes esperan volver a verlo en escenarios mexicanos.

Fans recuerdan sus conciertos mientras crece la discusión

The Warning consolida su lugar como una de las bandas femeninas más destacadas del rock mexicano gracias a su identidad y proyección internacional - (Instagram/@thewarningrockband)

Uno de los argumentos de quienes defienden a la agrupación es precisamente su historial en escenarios mexicanos. Entre los recuerdos compartidos por seguidores destacan sus presentaciones en Guadalajara y Monterrey, así como sus actuaciones en la capital del país, donde incluso llegaron a tener tres sold outs en el Auditorio nacional.

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La conversación muestra así dos posturas distintas dentro del propio fandom. Mientras algunos usuarios reclaman una mayor presencia en México, otros consideran injusto afirmar que el grupo no se presenta en su país. También aparecieron comentarios dirigidos contra el equipo de trabajo, aunque esas críticas conviven con mensajes de seguidores que celebran su trayectoria y recuerdan sus conciertos.