México

Metro CDMX suspende a la trabajadora que permitió que un hombre condujera un convoy

Adrián Rubalcava, director del STC, aseguró que investigarán a la conductora que permitió el ingreso de un sujeto ajeno al STC

STC Metro emitió una postura sobre el video viral donde un hombre pudo conducir un convoy (X/ @c4jimenez// @MetroCDMX)
STC Metro emitió una postura sobre el video viral donde un hombre pudo conducir un convoy (X/ @c4jimenez// @MetroCDMX)
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Luego de que se hiciera viral un video que captó cómo un hombre manejó un convoy de la Línea 2 del Metro CDMX, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) emitió una postura al respecto. Fue por medio de redes sociales que se dio a conocer este caso, en las imágenes se puede apreciar que un usuario pudo ingresar a la cabina del tren, y acompañado de personal del STC Metro pudo manejar la unidad.

Ante esta situación, Adrián Rubalcava Suárez, director del STC Metro, aseguró que la trabajadora ya fue suspendida de sus funciones. De acuerdo con la postura oficial del Metro CDMX, confirmó la difusión en redes sociales de un video en el que se observa a una persona ajena a la institución viajando en el interior de un tren NM02 de la Línea 2.

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Las imágenes causaron indignación y controversia entre el público usuario, pues cuestionaron las medidas de seguridad, además, señalaron supuestas “influencias” para que el hombre pudiera entrar a la cabina y tuviera acceso a los puestos de control del tren.

En redes sociales se viralizó un video de un hombre que mostró que personal del STC Metro le permitió manejar y operar los controles de la cabina de un tren en la Línea 2 a pesar de no ser trabajador (X/ @c4jimenez)

Qué dijo el STC Metro del video viral donde un hombre sin autorización condujo un tren

A través de un comunicado, el Metro CDMX confirmó que la conductora del tren fue suspendida. Las áreas de Operación y Transportación del organismo confirmaron que tuvieron conocimiento de la situación y llevaron a cabo la investigación correspondiente. Como resultado de estas indagatorias, se identificó a la persona trabajadora responsable de la conducción de la unidad.

La conductora señalada ya fue retirada de sus funciones y se realizó el reporte necesario para iniciar la sanción y el procedimiento laboral respectivo, conforme al reglamento que rige las condiciones generales de trabajo en el Metro CDMX.

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“La conductora del tren en comento ya fue retirada de sus funciones y ya se realizó el reporte correspondiente para iniciar la sanción el procedimiento laboral respectivo, también en seguimiento al reglamento que fija las condiciones generales de trabajo”, informaron.

El comunicado precisa que se iniciará el procedimiento administrativo correspondiente, en estricto apego a las condiciones generales de trabajo del STC y la normatividad aplicable, lo que podría derivar en la baja definitiva de la persona trabajadora involucrada.

“Las áreas de Operación y Transportación del STC tomaron conocimiento de la situación, se realizó la investigación correspondiente y se tiene identificada a la persona trabajadora a cargo de la conducción del tren.Al respecto, se iniciará el procedimiento administrativo correspondiente, en estricto apego a las condiciones generales de trabajo del STC y la normatividad aplicable en la materia, de acuerdo a la cual se podría sancionar con la baja definitiva de la persona trabajadora”, agregó el STC.

Entregaron obras concluidas en la Línea 2 del Metro CDMX (Jefatura Gobierno CDMX)
Entregaron obras concluidas en la Línea 2 del Metro CDMX (Jefatura Gobierno CDMX)

Usuario del Metro CDMX comparte video manejando un convoy y lo acusan de usar “influencias”

Un video viral mostró a un usuario dentro de la cabina del Metro de la Ciudad de México mientras aparentaba manejar un convoy, una acción prohibida en el Sistema de Transporte Colectivo y que podía derivar en sanciones por invadir un área restringida y poner en riesgo la operación del servicio.

La grabación, difundida por el periodista Carlos Jiménez en X, exhibió a un hombre presumiendo que iba “manejando” un tren del Metro capitalino. Según lo publicado, la escena habría ocurrido en la Línea 2 y el propio involucrado eliminó después el material de su cuenta de Facebook.

En la publicación, el hombre escribió: “Manejando un tren del Metro de la Ciudad de México… qué experiencia más interesante”. También reveló que era novio de Anarlet Hernández Martínez, identificada como inspectora jefa de estación del Metro, dirigido por Adrián Rubalcava.

La invasión de áreas restringidas en el Metro podía castigarse con multa, arresto o trabajo comunitario. Las normas internas del STC Metro y el Reglamento de Movilidad de la Ciudad de México establecen sanciones para cualquier persona que ingrese a zonas exclusivas para personal autorizado, como la cabina del conductor, talleres, vías, túneles y áreas técnicas.

La sanción económica va de 21 a 30 UMA, equivalente a entre $2,200 y $3,400. En algunos casos, también puede aplicarse arresto administrativo de 25 a 36 horas si no se cubre la multa, o trabajo comunitario de 12 a 18 horas, sobre todo cuando la conducta compromete la seguridad de usuarios o la operación del tren.

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