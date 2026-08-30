Plant Fest 2026 llega a CDMX: fechas, sede y actividades del festival botánico más esperado

Más de 50 expositores y cientos de plantas te esperan en la 22ª edición del Plant Fest CDMX, del 4 al 6 de septiembre en la colonia Juárez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La llegada de la edición 22 del Plant Fest transformará la Ciudad de México en un punto de encuentro para los apasionados de la botánica y la jardinería.

Más de 50 expositores participarán durante tres días —del 4 al 6 de septiembre de 2026— en la colonia Juárez, ofreciendo plantas poco comunes, orquídeas, macetas y accesorios.

El evento, de entrada gratuita, invita a quienes buscan iniciar o ampliar su colección vegetal, aprender de expertos y conectar con otros entusiastas en un ambiente accesible y diverso.

Plant Fest 2026: fechas, horarios y ubicación confirmada

La edición número 22 del Plant Fest se celebrará los días 4, 5 y 6 de septiembre.

Las actividades comenzarán a las 11:00 y finalizarán a las 19:00 horas.

El punto de encuentro será la calle Lucerna 34, colonia Juárez, una zona reconocida por acoger propuestas culturales y bazares urbanos.

La ubicación, utilizada en ocasiones anteriores, facilita la llegada de visitantes tanto locales como de otras zonas de la ciudad.

Más de 50 expositores con plantas, macetas y productos para el hogar

El Plant Fest de este año reunirá a más de 50 expositores especializados en botánica, jardinería y decoración vegetal.

Los asistentes podrán acceder a una amplia variedad de plantas, desde orquídeas y helechos hasta suculentas, carnívoras y especies poco comunes.

La oferta incluye macetas en distintos tamaños, formas y colores, así como fertilizantes, herramientas de jardinería y artículos orgánicos para el cuidado de las plantas y la piel.

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También estarán disponibles productos de decoración, impresos, tote bags, joyería y playeras.

Para quienes apenas comienzan a interesarse por el mundo vegetal, habrá alternativas desde 25 pesos, lo que abre la posibilidad de llevar una nueva planta a casa sin afectar el presupuesto.

Dinámicas, actividades educativas y asesoría de expertos

Durante los tres días del festival, el público tendrá la oportunidad de conversar directamente con productores y expertos en plantas.

Este contacto permitirá resolver dudas sobre el cuidado, el riego, la iluminación y otros aspectos esenciales para mantener saludable cualquier especie en casa.

El evento incluirá dinámicas y actividades dirigidas a los amantes de la jardinería.

Aunque la programación detallada aún no ha sido publicada, los organizadores recomendaron estar atentos a sus redes sociales para conocer los horarios y temáticas de cada actividad.

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La experiencia se complementa con la posibilidad de recorrer cada stand a un ritmo relajado, descubrir especies que no suelen encontrarse en viveros convencionales y establecer vínculos con otros aficionados y especialistas.

Habrá alternativas desde 25 pesos, lo que abre la posibilidad de llevar una nueva planta a casa sin afectar el presupuesto.(@plantfest.mx)

Accesibilidad, ambiente petfriendly y sostenibilidad

Uno de los mayores atractivos del Plant Fest es el acceso libre: cualquier persona puede ingresar sin costo y decidir cuánto invertir en sus compras.

De esta manera, el único gasto estará vinculado a la elección personal de cada visitante, ya sea una pequeña suculenta o un árbol frutal.

La organización del evento enfatizó el carácter petfriendly del espacio, por lo que se permite acudir con mascotas.

Para garantizar la comodidad de todos, se solicita llevar correa, bolsas para desechos y un recipiente para el agua de los animales.

En línea con prácticas de sostenibilidad, se ha convocado a los asistentes a llevar bolsas reutilizables, con el objetivo de reducir la generación de basura y facilitar el transporte de las adquisiciones vegetales.

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Oportunidad para coleccionistas y nuevos aficionados

El Plant Fest 2026 está diseñado tanto para quienes desean iniciarse en la jardinería como para coleccionistas que buscan especies singulares.

La diversidad de opciones y la posibilidad de recibir asesoría directa convierten el evento en un espacio ideal para sumar nuevos integrantes verdes al hogar.

Durante el recorrido, los visitantes podrán comparar precios, calidades y necesidades de cada especie, lo que facilita una compra informada y ajustada a las condiciones de cada espacio doméstico.

Un plan verde para septiembre en la Ciudad de México

La edición 22 del Plant Fest se perfila como uno de los eventos botánicos más esperados del año en la capital.

A lo largo de tres jornadas, la colonia Juárez será el epicentro de la cultura verde, reuniendo a productores, expertos y público de todas las edades.

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Quienes buscan un plan diferente para el inicio de septiembre encontrarán en este festival una alternativa para renovar su entorno, aprender nuevas técnicas, socializar con otros amantes de la naturaleza y disfrutar de un ambiente relajado y accesible.