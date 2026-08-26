Al estilo Rocha Moya, Inzunza no avisó a Morena separación de la bancada en el Senado

Enrique Inzunza no avisó a Morena sobre decisión de separarse de la bancada en el Senado de la República. (Foto: redes sociales)

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Tras la decisión de Enrique Inzunza sobre separarse de la bancada de Morena en el Senado de la República, la dirigente nacional del partido oficialista, Ariadna Montiel, dio a conocer que al igual que las decisiones de Rubén Rocha Moya -su regreso como gobernador de Sinaloa y su petición de segunda licencia en menos de dos días-, lo anunciado por el legislador se dio de manera unilateral.

Durante la conferencia de prensa en el World Trade Center (WTC) en Ciudad de México, la dirigente morenista reiteró el mensaje de la presidenta Claudia Sheinbaum ante los recientes escándalos de los políticos de Sinaloa: “Nadie está por encima del movimiento y de nuestra causa”.

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Morena se deslinda de Inzunza

“No tuvimos conocimiento previo de su decisión, nosotros hubiéramos querido que se hubiera separado, que hubiera pedido licencia”, detalló que a partir de este 26 de agosto, él ya no es parte del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara alta, sin embargo, eso no lo hace estar fuera del partido guinda.

De tal forma que Montiel aclaró que el senador actuará dentro del Senado de la República como “independiente”, deslindando a la bancada de cualquier posicionamiento que realice:

“Desde ahora, sus opiniones y sus acciones serán exclusivamente bajo su actividad personal, al determinar separarse del cargo, no será responsabilidad nuestra sus expresiones o sus acciones”.

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Comisión de Honestidad determinará situación del senador al interior del partido

La dirigente de Morena precisó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) le da seguimiento al caso de los políticos de Morena que se mantienen al centro de la polémica: Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza. Ambos, son acusados en Estados Unidos por vínculos con Los Chapitos, razón por la que son investigados por la Fiscalía General de la República (FGR).

@InzunzaCazarez

Comentó que probablemente, quienes integran dicha Comisión han “tomado nota de lo acontecido con el senador esta mañana”. Recordó que el gobernador con licencia de Sinaloa no informó a la dirigencia de Morena sobre su retorno al poder, anunciado el viernes 21 de agosto:

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“Considero que al ser parte de la Cuarta Transformación debe haber un diálogo con la dirigencia nacional, por lo que salimos ese mismo día a deslindarnos de la posición que tomó el gobernador”.

Refrendó el apoyo del partido a la gobernadora interina, Graciela Domínguez Nava, de quien dijo, ya se encuentra coordinando actividades con el Gobierno de México para recuperar la gobernabilidad en el estado.

Ariadna Montiel adelantó que mantendrá contacto con la Comisión para platear la “acción clara” sobre el estatus del senador Inzunza al interior del partido: “Nosotros consideramos que debió pedir licencia para sujetarse a las investigaciones sin fuero, en su momento, así lo reconocimos con Rocha Moya, Inzunza decidió separarse del Grupo Parlamentario de Morena”.

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Tras lo anterior, comentó que la única facultada para decidir quién puede seguir siendo parte de Morena y quién ya no, es la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia.

Ariadna Montiel dio a conocer que la decisión de Enrique Inzunza podría costarle su lugar como miembro de Morena. (Captura de pantalla)

Morenista se niega a pedir licencia y se va de Morena

Alrededor de la 13:15 de este miércoles 26 de agosto, el senador Enrique Inzunza publicó en su cuenta de X un documento dirigido al coordinador de Morena en el Senado, Ignacio Mier Velazco, donde comunicó la decisión de separarse de la bancada, a su estilo, destacó que desde hace cuatro meses es objeto de una “feroz campaña de calumnias y diatribas”, como resultado de las acusaciones de Estados Unidos.

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En su comunicado, recordó que los estadounidenses “no han presentado una sola prueba”, pero sí hay “imputaciones falsas, dolosas y carentes de todo sustento, a la sazón del escándalo de violación a la soberanía y la seguridad nacional de nuestro país, por la injerencia de agentes de la CIA en contubernio con autoridades del estado de Chihuahua, en especial, de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, cuya denuncia encabecé desde la tribuna del Senado”.