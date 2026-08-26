México Deportes

Checo Pérez hará historia en el GP de México: disputará su carrera 300 en Fórmula 1

El piloto mexicano celebrará el histórico momento en el Autódromo hermanos Rodríguez

Sergio Pérez sonríe mientras sostiene una bandera de México frente a una pantalla con la palabra Cadillac y varias cámaras fotografían la escena.
El piloto mexicano estará de manteles largos para el GP de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

Sergio Pérez disputará su carrera 300 en la Fórmula 1 en casa: el Gran Premio de México 2026, programado para el domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, coincidirá con el hito más longevo de su carrera en la máxima categoría del automovilismo mundial.

El tapatío, de 36 años, se enteró del dato mientras trabajaba en el diseño de su casco para esa fecha. La coincidencia ocurre por las carreras canceladas a lo largo de su trayectoria. Pérez compite actualmente con Cadillac F1, escudería debutante en la categoría, tras un año sabático que siguió a su salida de Red Bull Racing.

PUBLICIDAD

“Es una locura”

El piloto mexicano habló sobre el hito en el podcast Beyond the Grid, de la Fórmula 1. El conductor del programa le adelantó que iba a celebrar su Gran Premio número 300 en México. La reacción de Pérez fue inmediata.

“Es una locura”, respondió. “No tenía ni idea. No sabía que eso iba a pasar. El otro día estaba trabajando en el diseño de mi casco para México y, de repente, mencionaron que sería mi carrera 300, por las carreras canceladas y todo eso. Es una locura. O sea, 300 carreras en Fórmula 1, y celebrarlas en casa será un evento especial.”

PUBLICIDAD

El mexicano se sinceró sobre el hecho durante el podcast de la F1 (captura de pantalla)
El mexicano se sinceró sobre el hecho durante el podcast de la F1 (captura de pantalla)

La entrevista también abordó el rendimiento de Cadillac en la primera parte de la temporada. Pérez admitió que el equipo no ha avanzado al ritmo esperado: “Las últimas carreras han sido una decepción. Hay mucha frustración porque no hemos mejorado. Al ser un equipo nuevo, eso es precisamente lo que deberíamos estar haciendo continuamente.”

Checo habla de su retiro: “Un máximo de cuatro años”

Más allá del hito de las 300 carreras, Pérez también sorprendió en otra entrevista al referirse a su futuro en la Fórmula 1. Según lo declarado con la revista Esses, el tapatío descartó una retirada inmediata, pero fijó un horizonte concreto.

“No sucederá pronto. Me quedan un máximo de cuatro años”, declaró. El piloto mantiene vivo el sueño del campeonato mundial: “Si tuviera las circunstancias adecuadas y el paquete adecuado, seguro que ya sería campeón. Nosotros los mexicanos nunca nos rendimos y siempre tratamos de volver más fuertes.”

El siguiente paso: Italia y la cuenta regresiva hacia México

Antes de llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez, Checo Pérez y Cadillac enfrentan un calendario con diez carreras por delante. La primera es el Gran Premio de Italia, que se celebra del 4 al 6 de septiembre en el Autódromo Nacional de Monza.

La temporada entra en su tramo definitivo con Kimi Antonelli como uno de los protagonistas en la pelea por el título.

Para Pérez, cada carrera que reste es una oportunidad de acortar el medio segundo o el segundo que, según él mismo reconoció, separa a Cadillac de la zona media de la parrilla.

En el GP de Países Bajos, Pérez terminó en la posición 15 tras salir desde el último lugar. Fue el único piloto de Cadillac en ver la bandera a cuadros: su compañero Valtteri Bottas abandonó. El mexicano suma doce grandes premios en 2026 con resultados que oscilan entre el puesto 14 y tres abandonos.

La carrera 300 de Pérez en la Fórmula 1 llega con más de una década de historia en la categoría. Debutó en 2011 con Sauber, conquistó su primera victoria en el GP de Baréin 2020 y alcanzó el subcampeonato del mundo en 2023 con Red Bull Racing. El Autódromo Hermanos Rodríguez, el 1 de noviembre, será el escenario de ese número redondo.

Temas Relacionados

Checo PerezSergio Checo PerezSergio PerezFórmula 1Última horamexico-deportesmexico-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 26 de agosto: 16 estados tendrán lluvias este miércoles

Consulta actualizaciones, alertas, noticias y reportes sobre las condiciones meteorológicas más importantes

EN VIVO | Clima CDMX y resto de México hoy 26 de agosto: 16 estados tendrán lluvias este miércoles

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Arranca la Prueba Semanal

Sigue todos los encuentros, peleas, intrigas, nominaciones y demás retos del reality de Televisa transmitido 24/7 en ViX+

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Arranca la Prueba Semanal

Hoy No Circula en el Valle de México y de Toluca: los autos que descansan este jueves

Conozca si su coche puede circular en la Ciudad de México y su zona conurbada, así como los valles de Toluca y de Santiago Tianguistenco, según las restricciones vigentes del programa de restricción vehicular

Hoy No Circula en el Valle de México y de Toluca: los autos que descansan este jueves

Hallan muerta a ballena de 12 metros en Tijuana, descartan investigación debido a su avanzado estado de descomposición

Debido a que el avistamiento ocurrió de noche, las maniobras de retiro se realizaron hasta el mañana del martes

Hallan muerta a ballena de 12 metros en Tijuana, descartan investigación debido a su avanzado estado de descomposición

Danna Yeudiel tiene 13 años y desapareció en Tecamachalco, temen que padrastro se la haya llevado

La adolescente fue vista por última vez la tarde del sábado 23 de agosto, después de pedir que la llevaran a la feria con el argumento de que vería a una amiga

Danna Yeudiel tiene 13 años y desapareció en Tecamachalco, temen que padrastro se la haya llevado
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: detienen al “Koki”, exoperador de La Barredora

EN VIVO| Seguridad, crimen y narcotráfico en México hoy 26 de agosto: detienen al “Koki”, exoperador de La Barredora

Con videograbaciones y un reporte anónimo: así fue el secuestro y rescate de una persona en CDMX por la que pidieron 20 mdp

Isamar, Gaby y Alan festajaban en Puebla cuando desaparecieron: sus cuerpos fueron hallados en diversas partes al igual que su camioneta

A 15 años de la masacre, los familiares del Casino Royale exigen justicia con dos sentencias firmes y 23 casos sin resolver

Cercan al Tío Lako en Michoacán: nuevo cateo golpea su estructura y suman 32 detenciones ligadas al CJNG

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Arranca la Prueba Semanal

La Casa de los Famosos México EN VIVO: Arranca la Prueba Semanal

La desgarradora confesión de Susana Zabaleta sobre su relación con Ricardo Pérez: “Yo sé que lo voy a perder”

Danna revela si ser mamá es un sueño o pesadilla: su contundente opinión

Wendy Guevara y Las Perdidas se lanzan contra Karina Torres y la tachan de ‘títere’ de Aldo en LCDLFM

Katy Perry sorprende al decir groserías en la Fenapo: cantante pensaba que fans de San Luis Potosí la insultaban

DEPORTES

América vs Columbus Crew en la Leagues Cup: cómo llegan Las Águilas y cuál es el último antecedente entre ambos equipos

América vs Columbus Crew en la Leagues Cup: cómo llegan Las Águilas y cuál es el último antecedente entre ambos equipos

Celta de Vigo vs Osasuna: cuándo y dónde ver EN VIVO el encuentro de la Jornada 1 desde México

Canteranos vs. Fuerzas Básicas: así será la Copa Promesas, el nuevo torneo que pondrá a prueba a la Liga MX

Champions League 2026/27 EN VIVO: fecha, hora y dónde ver el sorteo de la fase de liga desde México

FC Barcelona vs Athletic Club: horario y dónde ver el partido de la jornada 1 de LaLiga desde México