Checo Pérez hará historia en el GP de México: disputará su carrera 300 en Fórmula 1

El piloto mexicano estará de manteles largos para el GP de México. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Sergio Pérez disputará su carrera 300 en la Fórmula 1 en casa: el Gran Premio de México 2026, programado para el domingo 1 de noviembre en el Autódromo Hermanos Rodríguez, coincidirá con el hito más longevo de su carrera en la máxima categoría del automovilismo mundial.

El tapatío, de 36 años, se enteró del dato mientras trabajaba en el diseño de su casco para esa fecha. La coincidencia ocurre por las carreras canceladas a lo largo de su trayectoria. Pérez compite actualmente con Cadillac F1, escudería debutante en la categoría, tras un año sabático que siguió a su salida de Red Bull Racing.

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“Es una locura”

El piloto mexicano habló sobre el hito en el podcast Beyond the Grid, de la Fórmula 1. El conductor del programa le adelantó que iba a celebrar su Gran Premio número 300 en México. La reacción de Pérez fue inmediata.

“Es una locura”, respondió. “No tenía ni idea. No sabía que eso iba a pasar. El otro día estaba trabajando en el diseño de mi casco para México y, de repente, mencionaron que sería mi carrera 300, por las carreras canceladas y todo eso. Es una locura. O sea, 300 carreras en Fórmula 1, y celebrarlas en casa será un evento especial.”

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El mexicano se sinceró sobre el hecho durante el podcast de la F1 (captura de pantalla)

La entrevista también abordó el rendimiento de Cadillac en la primera parte de la temporada. Pérez admitió que el equipo no ha avanzado al ritmo esperado: “Las últimas carreras han sido una decepción. Hay mucha frustración porque no hemos mejorado. Al ser un equipo nuevo, eso es precisamente lo que deberíamos estar haciendo continuamente.”

Checo habla de su retiro: “Un máximo de cuatro años”

Más allá del hito de las 300 carreras, Pérez también sorprendió en otra entrevista al referirse a su futuro en la Fórmula 1. Según lo declarado con la revista Esses, el tapatío descartó una retirada inmediata, pero fijó un horizonte concreto.

“No sucederá pronto. Me quedan un máximo de cuatro años”, declaró. El piloto mantiene vivo el sueño del campeonato mundial: “Si tuviera las circunstancias adecuadas y el paquete adecuado, seguro que ya sería campeón. Nosotros los mexicanos nunca nos rendimos y siempre tratamos de volver más fuertes.”

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El siguiente paso: Italia y la cuenta regresiva hacia México

Antes de llegar al Autódromo Hermanos Rodríguez, Checo Pérez y Cadillac enfrentan un calendario con diez carreras por delante. La primera es el Gran Premio de Italia, que se celebra del 4 al 6 de septiembre en el Autódromo Nacional de Monza.

La temporada entra en su tramo definitivo con Kimi Antonelli como uno de los protagonistas en la pelea por el título.

Para Pérez, cada carrera que reste es una oportunidad de acortar el medio segundo o el segundo que, según él mismo reconoció, separa a Cadillac de la zona media de la parrilla.

En el GP de Países Bajos, Pérez terminó en la posición 15 tras salir desde el último lugar. Fue el único piloto de Cadillac en ver la bandera a cuadros: su compañero Valtteri Bottas abandonó. El mexicano suma doce grandes premios en 2026 con resultados que oscilan entre el puesto 14 y tres abandonos.

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La carrera 300 de Pérez en la Fórmula 1 llega con más de una década de historia en la categoría. Debutó en 2011 con Sauber, conquistó su primera victoria en el GP de Baréin 2020 y alcanzó el subcampeonato del mundo en 2023 con Red Bull Racing. El Autódromo Hermanos Rodríguez, el 1 de noviembre, será el escenario de ese número redondo.