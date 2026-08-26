México

¿Cómo preparar enchiladas mineras? la versión tradicional de este platillo que preparan en Guanajuato

Este plato nació en las cocinas de las familias mineras, que buscaban una comida contundente, económica y llena de sabor

Plato de barro con enchiladas cubiertas de crema y queso, junto a cubiertos, un vaso de agua y tazón con verduras en escabeche.
Un plato de enchiladas mineras servido en vajilla de barro acompaña a diversos complementos tradicionales sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El sabor de las minas está en la mesa cuando pruebas unas auténticas enchiladas mineras. Este clásico de Guanajuato conquista con el aroma a chile y el crujiente de las papas y zanahorias fritas: puro hogar y tradición minera en cada bocado.

En el corazón de Guanajuato, las enchiladas mineras tienen un papel protagónico en la gastronomía local.

Este plato nació en las cocinas de las familias mineras, que buscaban una comida contundente, económica y llena de sabor.

Suelen servirse con pollo o carne, y siempre van acompañadas de guarniciones que realzan sus matices. Ideales para acompañar con una cerveza fría o un agua fresca de jamaica para disfrutar con la familia.

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Plato de barro con tortillas dobladas en salsa roja, papas y zanahorias salteadas, lechuga picada, pollo deshebrado y cubiertos al lado.
Un plato de barro contiene enchiladas mineras bañadas en salsa roja, acompañadas con papas, zanahorias, lechuga y pollo deshebrado sobre una mesa de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta de enchiladas mineras

Las enchiladas mineras son tortillas de maíz rellenas y bañadas en una salsa de chile guajillo, rellenas de queso fresco y cebolla, y servidas con papas y zanahorias fritas, además de lechuga y crema. El toque final lo dan el queso rallado y el acompañamiento de pollo o carne, según la ocasión. La técnica principal es el baño y fritura de las tortillas en la salsa, que les aporta un color y sabor inconfundibles.

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 45 minutos
  • Preparación: 25 minutos
  • Cocción: 20 minutos

Ingredientes

  1. 12 tortillas de maíz
  2. 6 chiles guajillo secos
  3. 2 dientes de ajo
  4. 1/2 cebolla blanca
  5. Sal al gusto
  6. 200 g de queso fresco desmoronado
  7. 1/2 cebolla morada (finamente picada)
  8. 2 papas medianas
  9. 2 zanahorias medianas
  10. Aceite vegetal suficiente para freír
  11. 1/2 lechuga orejona (fileteada)
  12. 150 ml de nata o crema ácida
  13. 1 pechuga de pollo cocida y deshebrada (opcional)
  14. Queso fresco rallado (para decorar)

Cómo hacer enchiladas mineras, paso a paso

  1. Cuece las papas y zanahorias en agua con sal hasta que estén suaves pero firmes. Pela y corta en cubos medianos.
  2. Fríe los cubos de papa y zanahoria en aceite caliente hasta que queden dorados y crujientes. Reserva en papel absorbente.
  3. Desvena y remoja los chiles guajillo en agua caliente durante 10 minutos.
  4. Licúa los chiles con ajo, 1/2 cebolla y sal, agregando un poco de agua de remojo hasta obtener una salsa espesa y tersa.
  5. Cuela la salsa para eliminar restos de piel o semillas.
  6. Calienta aceite en una sartén amplia. Sumerge cada tortilla en la salsa y fríe por ambos lados rápidamente para que no se rompan.
  7. Rellena cada tortilla con queso fresco y cebolla picada. Enrolla y acomoda en un plato.
  8. Baña las enchiladas con más salsa por encima.
  9. Acompaña con papas y zanahorias fritas, lechuga fileteada y crema.
  10. Decora con queso fresco rallado y, si lo deseas, sirve con pollo deshebrado.
Infografía con ilustraciones de verduras, tortillas, una licuadora, sartenes y un plato servido de enchiladas mineras.
Una infografía de Infobae detalla las etapas para elaborar enchiladas mineras desde la preparación de la salsa hasta su montaje final. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Consejos técnicos cruciales:

  • No dejes las tortillas mucho tiempo en la salsa para evitar que se rompan.
  • Fríe las papas y zanahorias hasta que estén bien doradas para lograr el contraste perfecto.
  • Usa queso fresco auténtico para un sabor tradicional.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 4 porciones generosas.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 450 kcal aprox.
  • Proteínas: 13 g
  • Grasas: 18 g
  • Carbohidratos: 55 g
  • Fibra: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En la nevera, las enchiladas mineras se conservan hasta 2 días en recipiente hermético. Es recomendable recalentar en sartén para mantener la textura.

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