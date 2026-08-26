Con videograbaciones y un reporte anónimo: así fue el secuestro y rescate de una persona en CDMX por la que pidieron 20 mdp

Foto: Fiscalía de CDMX

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Un hombre víctima de secuestro fue rescatado por autoridades capitalinas luego de que los presuntos responsables solicitaron 20 millones de pesos para liberarlo. En la acción también detuvieron a cinco personas implicadas en el crimen.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el rescate con vida de la víctima y las detenciones se llevaron a cabo durante un cateo en la colonia San Francisco Tlalnepantla, alcaldía Xochimilco, durante la madrugada de este miércoles.

El operativo fue el resultado de una investigación que combinó el análisis de cámaras de videovigilancia y un reporte ciudadano anónimo para localizar el inmueble donde el hombre permanecía retenido desde el pasado 10 de agosto, cuando fue privado de su libertad en la colonia El Retoño, alcaldía Iztapalapa.

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El secuestro y la construcción de la ruta de escape

Las autoridades detallaron que el secuestro ocurrió en la colonia El Retoño. Desde ese lugar, la víctima fue trasladada hasta un domicilio en Xochimilco, donde permaneció retenida durante más de dos semanas mientras sus captores negociaban el pago del rescate con sus familiares.

Un detenido permanece con las manos sujetas por esposas metálicas frente a las rejas de una celda penitenciaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) analizaron imágenes del sistema de videovigilancia del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) para reconstruir la ruta del vehículo de la víctima y de otros automóviles posiblemente vinculados al caso. Ese seguimiento orientó las labores de búsqueda hacia San Francisco Tlalnepantla.

El 23 de agosto, un reporte anónimo recibido a través del 089 advirtió que una persona con la cabeza cubierta había sido bajada de un vehículo e introducida a un domicilio en esa misma colonia. Al cruzar esa información con el análisis de videovigilancia, los agentes de la PDI identificaron el inmueble como posible lugar de cautiverio.

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Con esos elementos, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control una orden de cateo para intervenir el lugar.

Durante la diligencia, los agentes rescataron a la víctima y detuvieron a Juan “N”, Mariana “N”, Mauricio “N”, Luis Martín “N” y Kevin “N”, quienes se encontraban en el inmueble al momento del operativo. Los cinco quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro, que determinará su situación jurídica.

Reducción del secuestro en la Ciudad de México: de 50 casos a tres en siete años

La sombra de una persona inclinada con las muñecas atadas se proyecta sobre una pared de hormigón en un entorno oscuro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según datos de la Fiscalía CDMX, el delito de secuestro registró una caída del 94% en la capital: de 50 casos entre enero y julio de 2019 a solo tres en el mismo periodo de 2026.

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“Cada caso activa capacidades especializadas para localizar a las víctimas y llevar ante los tribunales a quienes probablemente participaron”, aseguró la Fiscalía en un comunicado.

Los tres casos registrados entre enero y julio de 2026 fueron judicializados en su totalidad, lo que representa una tasa del 100%. Frente al mismo periodo de 2019, las judicializaciones aumentaron un 178%, según las autoridades.

Procesan a cuatro personas por secuestro de un hombre: eran familiares de su pareja

El pasado 1 de agosto cuatro personas fueron vinculadas a proceso por su probable participación en un secuestro agravado cometido en el mes de marzo de este año contra un hombre.

De acuerdo con las autoridades, los captores lo amenazaron, agredieron y exigieron la entrega de dos menores de edad. El hombre fue privado de su libertad el 8 de marzo y permaneció oculto en una bodega de la colonia Tepeyac Insurgentes, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

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Foto: Fiscalía de CDMX

Los cuatro imputados —identificados como Dulce “N”, Beatriz “N”, César “N” y Eduardo “N”, presuntos familiares de su pareja— lo trasladaron posteriormente a Cuautitlán Izcalli, Estado de México, donde lo obligaron a llamar a su madre para exigirle la custodia de los hijos menores de la pareja. Fue liberado el 9 de marzo en la colonia Lago de Guadalupe.

Agentes de la Policía de Investigación localizaron a los cuatro imputados el 23 de julio en distintos puntos del Valle de México. La captura de Eduardo “N” se realizó en Ecatepec de Morelos con apoyo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

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El 29 de julio, la autoridad judicial impuso prisión preventiva a los cuatro y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.