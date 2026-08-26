Huiqui niega conflicto con Iván Alonso en medio de la crisis de Cruz Azul: “Mi relación es respetuosa”

Joel Huiqui habló sobre su relación con Iván Alonso en Cruz Azul (REUTERS/Eloisa Sanchez)

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Cruz Azul no ha tenido el mejor arranque de torneo, en medio de la crisis que presentan por la ausencia de victorias surgió la versión de que Iván Alonso, director deportivo del equipo, tendría conflictos con Joel Huiqui. Ante los rumores, el técnico de la Máquina encaró los supuestos señalamientos y aclaró cuál es su situación con Iván Alonso.

En conferencia de prensa, Huiqui fue claro al asegurar que mantiene una buena relación con el director deportivo, aseguró que existe el respeto entre ambas áreas del club y trabajan en conjunto para corregir el desempeño negativo que han tenido hasta este momento.

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“Hablemos de la relación de Iván conmigo, siempre ha sido respetuosa, hemos intentado generar un ambiente de trabajo muy completo. Creo que desde que él inició el proyecto yo estaba en otras divisiones y siempre ha sido muy respetuoso en ese sentido”, señaló.

Joel Huiqui asegura que relación con Iván Alonso es de respeto (Foto: Cuartoscuro)

Joel Huiqui asegura que relación con Iván Alonso es de respeto

Joel Huiqui se refirió a la dinámica de trabajo establecida bajo la gestión de Iván Alonso en la dirección deportiva de Cruz Azul. Huiqui explicó: “Hoy estamos trabajando en conjunto, no solamente con dirección deportiva, sino siempre en comunicación con todas las áreas. Dentro del club hay muchas direcciones, no solamente deportiva, dirección técnica, sino otras áreas que implican directamente al jugador”. De acuerdo con sus palabras, existe una colaboración interdepartamental que busca incidir de manera integral en el desempeño de los futbolistas.

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Sobre su trato personal con Iván Alonso, Huiqui puntualizó: “Mi relación solo con él es amable, cordial, es de trabajo, así como las demás direcciones. En ese sentido yo estoy contento trabajando, estoy feliz y sí me parece que hay cosas que corregir, como en todos los equipos”. Recalcó que mantiene vínculos laborales positivos tanto con Alonso como con las demás áreas, aunque reconoce la existencia de aspectos a perfeccionar dentro de la institución.

El técnico que ya hizo campeón a Cruz Azul negó cualquier tipo de ruptura dentro de la gestión deportiva y técnica, consciente de que los resultados que acumulan hasta el momento no son los mejores, razón por la que buscarán una solución para reponerse y retomar las victorias que les permita escalar posiciones en la tabla de clasificación.

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Joel Huiqui se refirió a la dinámica de trabajo establecida bajo la gestión de Iván Alonso en la dirección deportiva de Cruz Azul ( REUTERS/Eloisa Sanchez)

“El momento del equipo no es el mejor, el que esperábamos. Pero hay un ambiente de compromiso, un ambiente de unión, un ambiente de reconocer qué hemos hecho mal para poder corregirlo y aceptarlo”.

Huiqui subrayó que el proyecto de Cruz Azul no responde a intereses individuales, sino que constituye un esfuerzo institucional orientado al beneficio del club en su conjunto. El entrenador de la Máquina Cementera recalcó que la construcción del equipo se plantea desde una visión colectiva y no como una competencia de protagonismos entre los responsables de la estructura deportiva. “Decidimos hacerlo así, pensando no en mi proyecto, pensando en el proyecto del club. Pensando en que el club merece mucho”, afirmó el técnico.

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El ex futbolista también enfatizó que el foco debe estar puesto en el desarrollo de Cruz Azul como institución, y no en la figura de una sola persona. Al referirse a quienes encabezan la gestión deportiva, el entrenador precisó que la prioridad es consolidar un proyecto que trascienda nombres y que esté alineado con las necesidades y aspiraciones del club.

Huiqui espera salida de Erik Lira

Tras tener un buen Mundial, Erik Lira busca seguir su carrera en Europa (REUTERS)

Por otra parte, Joel Huiqui se refirió al estado de las negociaciones entre Cruz Azul y Mónaco por Erik Lira, señaló que las conversaciones continúan de manera favorable y que el proceso se encuentra en la fase final, con propuestas y contrapropuestas en discusión. “Lo de Erik sigue ahí en el camino, me parece que va muy bien todo. Están en esa última recta, entre propuesta, contrapropuesta y demás. Yo espero que se resuelva para Erik, para que esté muy tranquilo y pensando en lo que viene”, expresó el entrenador.

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Huiqui manifestó que no descarta la permanencia del exjugador de Pumas en Cruz Azul en caso de que no se concrete el traspaso. Indicó que, si no se llega a un acuerdo entre todas las partes, espera contar con Lira en óptimas condiciones y plenamente enfocado en el proyecto del club. “Y en el que caso de que no se dé el traspaso, la venta; pues que ya pueda estar con nosotros al 100, al final es un activo del equipo y lo ideal es se pueda ir por que es por lo que ha estado luchando para lograr y esperemos que se pueda confirmar en estos días”, detalló Huiqui.