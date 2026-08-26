Quién es Imelda Castro, la “corcholata” de Morena en Sinaloa alejada de Rocha Moya

Imelda Castro fue designada coordinadora estatal de Morena en Sinaloa. Crédito: X / @imeldacastromx

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Este miércoles, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) eligió a Imelda Castro Castro como coordinadora estatal de la defensa de la transformación y la soberanía en Sinaloa. En otras palabras, será la próxima candidata del partido en 2027.

La decisión llega después de la crisis provocada por Rubén Rocha Moya, quien tuvo que solicitar licencia por tiempo indefinido. En su lugar, el Congreso de Sinaloa nombró como gobernadora interina a Graciela Domínguez Nava, que fue secretaria de Educación en el gobierno del morenista acusado desde Estados Unidos por presuntos nexos con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa.

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Cabe señalar que Castro Castro es senadora con licencia, y –de acuerdo con reportes locales– a diferencia de otros perfiles sinaloenses, es menos cercana al grupo político de Rocha Moya.

Con este tipo de decisiones, Morena empieza a reorganizar Sinaloa después de la caída del rochismo y la crisis interna que estaba generando la situación jurídica y política del ahora gobernador con licencia.

¿Quién es la coordinadora estatal en Sinaloa Imelda Castro?

La designación de Imelda fue anunciada en un evento realizado en el Salón Olmeca 2 del World Trade Center (WTC), donde el nombre de Castro generó aplausos, gritos y consignas de “¡coordinadora, coordinador!” entre los asistentes.

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Imelda Castro nació en Sinaloa de Leyva y cuenta con estudios de maestría en Ciencias Políticas. Su carrera pública comenzó en movimientos sociales y organizaciones de izquierda, entre ellas “El Barzón”.

Imelda Castro es nueva coordinadora de Sinaloa. Crédito: X/ @imeldacastromx

También fue militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), donde llegó a encabezar el comité estatal en Sinaloa.

Previa a su arribo a Morena, fue diputada local en un par de ocasiones. En el Congreso del Estado de Sinaloa integró la LVII Legislatura, entre 2001 y 2004, y, posteriormente, la LXI Legislatura, entre 2013 y 2016, lapso en el que coordinó al Grupo Parlamentario del PRD.

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También fue candidata a la presidencia municipal de Culiacán en 2016 y ocupó diversos cargos partidistas dentro del Sol Azteca. De acuerdo con La Silla Rota, en su trayectoria administrativa resalta que es exdirectora de Agroindustria en Sinaloa y exregidora en Culiacán.

Llega al Senado con Morena en 2018

Castro dio el salto a la política nacional en 2018, cuando fue electa senadora por Morena. En el Senado, fue parte de las LXIV y XLV legislaturas, y en 2024 fue reelecta por mayoría relativa para representar de nueva cuenta a Sinaloa.

Recientemente, en junio de 2026, solicitó licencia por tiempo indefinido para participar en el proceso interno de Morena rumbo a la gubernatura de Sinaloa.

Tras registrarse como aspirante a la coordinación estatal de Sinaloa, Imelda Castro fue respaldada por liderazgos locales de Morena y partidos aliados. Su postulación la llevó a hacer recorridos, asambleas informativas y reuniones en distintos municipios de Sinaloa.

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La dirigente nacional de Morena Ariadna Montiel acompañó a Imelda Castro. Crédito: X/ @imeldacastromx

Oposición la denuncia por actos anticipados precampaña y campaña

Tanto el PAN como Movimiento Ciudadano (MC) denunciaron a Imelda Castro por presuntos actos anticipados de campaña y precampaña, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos, así como difusión de propaganda mediante publicaciones en redes sociales, reuniones públicas y bardas con la leyenda “paz”.

Sin embargo, en una primera etapa, el Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES) determinó que no existían elementos para acreditar actos anticipados de campaña ni uso indebido de recursos públicos, como lo denunciaron PAN y MC.

No obstante, el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa (TEESIN) revocó la resolución del IEES a considerar que no realizó una investigación suficientemente exhaustiva. Pero el Instituto electoral local volvió a resolver que no se acreditaron actos anticipados de precampaña y campaña ni uso indebido de recursos públicos en las quejas relacionadas con hechos de 2025.

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Imelda Castro con la plana mayor de Morena. Crédito: X/ @imeldacastromx

En un procedimiento sancionador derivado de una queja del PAN presentada en 2026, el IEES declaró existente la infracción de promoción personalizada atribuida a Imelda Castro. El organismo no acreditó actos anticipados de campaña ni uso indebido de recursos públicos. Sin embargo, el TEESIN confirmó esa determinación y la envió al Senado para los efectos correspondientes.

Además, la oposición sostiene que los recorridos y asambleas de Castro formaron parte de una estrategia anticipada rumbo a 2027. Movimiento Ciudadano acusó que no se trata de una simple sospecha. Por lo anterior, el PAN exigió sanciones por considerar que existe promoción política adelantada.

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En medio del caos generado por Rocha y las denuncias por actos anticipados de campaña, Imelda Castro fue designada coordinadora estatal de Morena en Sinaloa.