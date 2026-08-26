México

Danna revela si ser mamá es un sueño o pesadilla: su contundente opinión

La artista habló con Jorge Anzaldo sobre una posibilidad que considera especial, pero que actualmente no forma parte de sus planes

La cantante mexicana Danna Paola durante su concierto en el festival HERA HSBC en la Ciudad de México el sábado 24 de agosto de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario)
La cantante mexicana Danna confirmó que tuvo una relación con Neymar, futbolista brasileño (Foto AP/Aurea Del Rosario)
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Danna fue cuestionada sobre la maternidad durante una entrevista exclusiva para el programa Hoy, realizada por Jorge Anzaldo, uno de sus amigos más cercanos. La pregunta llevó a la cantante a compartir una postura personal sobre la posibilidad de tener hijos.

“Ay, Danita, ser mamá, ¿sueño, fantasía o pesadilla?”, le preguntó Anzaldo. La intérprete respondió de manera espontánea: “Una fantasía”.

Aunque reconoció que la maternidad le parece una experiencia que podría vivir algún día, Danna también dejó claro que no considera que todas las mujeres tengan que convertirse en madres. “Creo que no venimos solo a ser mamás”, afirmó durante la charla.

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“No vine a ser mamá todavía”, afirma la cantante

La cantante mexicana Danna Paola durante su concierto en el festival HERA HSBC en la Ciudad de México el sábado 24 de agosto de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario)
La cantante mexicana Danna Paola durante su concierto en el festival HERA HSBC en la Ciudad de México el sábado 24 de agosto de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

La cantante fue todavía más clara al hablar de su presente y aseguró: “Creo que no vine a ser mamá todavía”. Con esta declaración, Danna dejó claro que actualmente no contempla dar ese paso, aunque tampoco afirmó que lo haya descartado definitivamente.

Uno de los motivos que tomó en cuenta fue la responsabilidad que implica formar una familia. “Hay mucha responsabilidad de por medio”, señaló, demostrando que para ella se trata de una decisión que merece ser tomada con seriedad y sin presiones.

Lejos de mostrarse preocupada por no tener hijos en este momento, la cantante aseguró que disfruta plenamente de su vida actual. “Uy, la verdad, estoy bien a gusto”, expresó, dejando en claro que no siente necesidad de apresurarse.

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La amistad entre Jorge Anzaldo y Danna

La cantante mexicana Danna Paola durante su concierto en el festival HERA HSBC en la Ciudad de México el sábado 24 de agosto de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario)
La cantante mexicana Danna Paola durante su concierto en el festival HERA HSBC en la Ciudad de México el sábado 24 de agosto de 2024. (Foto AP/Aurea Del Rosario)

La pregunta surgió dentro de una conversación con Jorge Anzaldo, quien mantiene una amistad cercana con Danna. La confianza entre ambos permitió que el tema se abordara de una manera relajada y con la naturalidad que caracteriza sus interacciones.

Anzaldo ha compartido distintos momentos con la cantante y, por su cercanía, pudo plantearle una pregunta que difícilmente habría pasado desapercibida. Danna, en lugar de esquivar el tema, respondió directamente y explicó cómo percibe actualmente la maternidad.

La conversación también mostró una faceta más personal de la artista, quien no parece tener prisa por seguir un camino establecido. Para ella, ser madre puede ser “una fantasía”, pero eso no significa que sea un proyecto inmediato ni una obligación que deba cumplir.

Danna y Belinda preparan una esperada colaboración

Danna Paola
Danna Paola no descarta una colaboración con Belinda. (Jovani Pérez)

Mientras responde preguntas sobre su vida personal, Danna también atraviesa un momento importante en su carrera musical. La cantante está próxima a presentar una colaboración con Belinda, un encuentro que ha despertado gran expectativa entre los seguidores de ambas intérpretes.

La canción, titulada “Dolce Vita”, reúne por primera vez musicalmente a las dos artistas en una colaboración que promete convertirse en uno de los lanzamientos más comentados de esta etapa de sus carreras.

Con nuevos proyectos musicales en puerta y disfrutando de su presente, Danna dejó una respuesta clara sobre la maternidad: por ahora, no está entre sus planes. Como ella misma lo resumió, “estoy bien a gusto”.

¿Quién es Danna?

La artista mexicana destacó la importancia de crear comunidad y dar voz a las mujeres latinas en foros internacionales (IG)
La artista mexicana destacó la importancia de crear comunidad y dar voz a las mujeres latinas en foros internacionales (IG)

Danna es una artista mexicana que destaca como cantante y actriz. Comenzó su carrera en el medio artístico desde muy joven, participando en proyectos televisivos infantiles y telenovelas que la colocan rápidamente en el ojo público.

A lo largo de los años, ha incursionado en la música, lanzando discos y sencillos que alcanzan popularidad en plataformas digitales y radio. Su capacidad para reinventarse le ha permitido mantenerse vigente y conectar con distintas generaciones de seguidores.

Actualmente, Danna es considerada una figura influyente en el entretenimiento, reconocida por su versatilidad y presencia tanto en escenarios nacionales como internacionales.

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