Procesan a Sergio “N”, alias “El Búho”, por el homicidio de la periodista Roxana Guzmán

El ministerio público de la FGE Veracruz acreditó la probable responsabilidad de "EL Búho" en el crimen. Crédito: FGE Veracruz / Redes Sociales

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La Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) logró la vinculación a proceso de Sergio “N”, alias “El Búho”, por su presunta responsabilidad en delito de homicidio doloso calificado en contra de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, fundadora de Pulso Informativo del Sureste.

Según reportes, el imputado era expolicía de la extinta Fuerza Civil y escolta de Raúl González Martínez, alcalde de Ixhuatlán del Sureste al que el Congreso de Veracruz retiró el fuero por su presunta participación como autor intelectual del mismo crimen.

La autoridad judicial ratificó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa dentro del proceso penal 448/2026, con lo que suman nueve personas detenidas y procesadas por el caso.

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“El Búho” fue capturado el 24 de julio en la colonia Petrolera del municipio de Minatitlán por elementos de la Secretaría de Marina en coordinación con el Ejército Mexicano, aunque su detención no se hizo pública sino hasta el 11 de agosto, cuando el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, la confirmó durante la conferencia mañanera. En el cateo le aseguraron un arma calibre .223, siete cargadores, cartuchos, dosis de cristal, marihuana y un radio de comunicación. Harfuch lo identificó como coordinador operativo del Grupo Sombra, señalados como responsables del crimen.

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