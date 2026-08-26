Isamar, Gaby y Alan festajaban en Puebla cuando desaparecieron: sus cuerpos fueron hallados en diversas partes al igual que su camioneta

Gaby, de 25 años; Reyna Isamar, de 20 años; y Alan, de 32 años de edad, estaban de fiesta el domingo pero ya no se les volvió a ver hasta este martes que fueron hallados sin vida Foto: Facebook

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Los cuerpos de Gaby Arroyo, Reyna Rivera y Alan Loera Pérez fueron localizados este martes 25 de agosto en distintos puntos de Chignahuapan, Puebla, después de que los tres desaparecieron durante la madrugada del lunes 24. El caso causó alarma en este municipio de la Sierra Norte porque habían sido vistos juntos horas antes, salieron en una camioneta Chevrolet roja y, hasta ahora, la Fiscalía General del Estado de Puebla mantenía abierta la investigación para establecer qué ocurrió y determinar responsabilidades.

El hallazgo se dividió en dos puntos del municipio. Los cuerpos de las dos jóvenes fueron encontrados por la mañana en campos de cultivo junto a la carretera Chignahuapan-Calapa, cerca del Puente de Los Arcos y de la ex Hacienda de Atlamaxac, mientras que el de Alan apareció en el camino hacia la comunidad de San Miguel Lastiri.

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La secuencia previa al hallazgo concentró varias de las últimas pistas. Familiares y versiones extraoficiales señalaron que los tres salieron de un domicilio alrededor de las 23:00 horas del domingo 23 de agosto y que una de las últimas señales ocurrió a las 03:17, cuando Reyna Isamar publicó un estado en redes sociales mientras viajaba en una camioneta que aparentemente conducía Alan.

Minutos después, cerca de las 03:23, Alan habría sido visto en el Centro de Chignahuapan a bordo de su vehículo Chevrolet rojo. Otra reconstrucción de los hechos indicó que los tres también fueron captados por última vez alrededor de las 03:30 en un comercio de la zona centro, y después de esa hora se perdió toda comunicación con ellos.

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Peritos y policías trabajan en la escena del hallazgo de una mujer asesinada en Los Achiotes, Guatemala, con vehículos de emergencia y cinta policial bajo la luz nocturna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La camioneta apareció abandonada antes del hallazgo de los cuerpos

Horas más tarde, los familiares dejaron de tener contacto con los tres jóvenes porque ya no respondían sus teléfonos celulares. Esa falta de comunicación llevó al reporte de desaparición de los tres originarios de Chignahuapan.

La camioneta de Alan fue localizada abandonada alrededor de las 18:30 del lunes 24 de agosto en la comunidad de Villa Cuauhtémoc, también en Chignahuapan. En el vehículo no estaban Gaby, Reyna ni Alan, lo que elevó la preocupación entre familiares y habitantes.

Después, la búsqueda terminó de la peor manera. Autoridades confirmaron el martes por la mañana la localización de los tres cuerpos en parajes del municipio, con las dos mujeres en la zona de Los Arcos de la ex Hacienda de Atlamaxac y Alan en otro punto distinto, en dirección a San Miguel Lastiri.

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Las primeras versiones indicaron que Gaby y Reyna presentaban signos de violencia. Otra parte del reporte señaló que los tres cuerpos fueron encontrados con lesiones producidas por proyectil disparado por arma de fuego, aunque la indagatoria seguía en curso para precisar las circunstancias de las muertes.

Policías y forenses investigan la escena del crimen donde una joven de 19 años fue asesinada por su expareja en una zona rural de Nicaragua, rodeados por curiosos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ex Hacienda de Atlamaxac ya había estado en el centro de una polémica política

El lugar donde fueron encontradas las dos mujeres se ubicó en el camino que conduce a la ex Hacienda de Atlamaxac, un inmueble que meses antes ya había estado bajo atención pública en Chignahuapan. En mayo, la fiesta de XV años de la hija del alcalde Juan Rivera Trejo provocó críticas por el lujo del evento realizado en ese sitio.

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La controversia aumentó por señalamientos sobre trabajos de rehabilitación y revestimiento del camino de acceso antes del festejo, en un inmueble propiedad de Lorenzo Rivera, primo del alcalde. El caso llegó incluso a la dirigencia nacional de Morena, que inició un procedimiento interno contra el edil por presuntas conductas contrarias a los principios de austeridad.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia dictó medidas cautelares mientras se desahogaba esa investigación. Ahora, el nombre de la ex Hacienda volvió a aparecer en otro hecho que sacudió al municipio, esta vez por la localización de dos jóvenes sin vida en sus inmediaciones.

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Dos siluetas de hombres asesinados y rastros de sangre en el suelo conforman una escena de crimen con evidencia forense. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La zona de los hallazgos fue acordonada para permitir el levantamiento de indicios y el trabajo pericial. Hasta el momento referido en la información disponible, no existían personas detenidas por este crimen.

La Fiscalía General del Estado de Puebla continuaba con estudios forenses y con la investigación para definir el móvil e identificar a los responsables. La indagatoria también debía reconstruir qué pasó con Gaby, Reyna y Alan desde las primeras horas del lunes hasta el momento en que fueron encontrados.

• Los cuerpos de Gaby Arroyo, Reyna Isamar Rivera y Alan Loera Pérez fueron localizados el martes 25 de agosto en distintos puntos de Chignahuapan.

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• La última pista ubicó a los tres juntos durante la madrugada del lunes 24; después apareció abandonada la camioneta Chevrolet roja de Alan en Villa Cuauhtémoc.

• La Fiscalía de Puebla mantuvo abierta la investigación, sin detenidos hasta ese momento, para establecer el móvil y las responsabilidades.