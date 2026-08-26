México

La desgarradora confesión de Susana Zabaleta sobre su relación con Ricardo Pérez: “Yo sé que lo voy a perder”

Las constantes críticas a su noviazgo han generado dudas en la cantante y el futuro que tiene con el comediante

En entrevista con ventaneando, Francisco Céspedes ventiló que la cantante fue diagnosticada con cáncer.
La actriz y cantante confesó cómo se siente en su actual relación. (Foto: @susanazabaleta, Instagram)
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La historia de amor entre la renombrada soprano mexicana Susana Zabaleta y el comediante Ricardo Pérez, una de las figuras estelares del exitoso pódcast ‘La Cotorrisa’, ha capturado la atención constante de la opinión pública desde que decidieron hacer público su romance a principios del año 2024, sin embargo, para la cantante cada día es más complicado.

A pesar de los señalamientos iniciales provocados por la marcada brecha generacional de 30 años que existe entre ambos, la pareja logró afianzarse como una de las más carismáticas, sólidas y queridas de la farándula nacional a fuerza de química, sentido del humor y naturalidad ante las cámaras.

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Sin embargo, una reciente e inesperada confesión emitida por la cantante ha dado un giro a la narrativa mediática, abriendo una profunda reflexión sobre el tiempo, la madurez emocional y el destino inevitable de su vínculo afectivo.

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¿Qué dijo Zabaleta?

Durante una emotiva entrevista en la que abordó diversos pasajes de su trayectoria profesional y su entorno personal, la afamada intérprete de 61 años sorprendió tanto a sus seguidores como a los medios de comunicación al hablar sin tapujos sobre la fragilidad del futuro en su relación.

Con una honestidad desarmante y alejada de las falsas posturas que suelen rodear al espectáculo mexicano, Zabaleta externó una dura certeza que ha llevado consigo a lo largo de este noviazgo. “Yo sé que lo voy a perder”, confesó de manera frontal la artista al referirse al inevitable desenlace que, desde su perspectiva, podría tener su historia con el standupero de 31 años debido al paso natural del tiempo y las diferentes etapas de vida que atraviesan.

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Mujer de perfil con cabello oscuro y hombre de frente parcial, con lentes de sol, barba, bigote, camisa blanca. El hombre sonríe y se toca la boca
Susana Zabaleta y Ricardo Pérez reaccionaron a rumores de su separación. (Instagram: Ricardo Pérez)

Lejos de reflejar una postura cargada de celos, drama o inseguridad personal, las declaraciones de la soprano evidenciaron una filosofía de vida profundamente madura y consciente de las realidades biológicas que acompañan a cada individuo.

Zabaleta explicó que comprende de forma clara que el comediante se encuentra en una fase de plena expansión profesional y vital, donde los proyectos a largo plazo, las aspiraciones de futuro y las dinámicas personales pueden llegar a diferir de las prioridades que ella sostiene en este punto de su existencia. La cantante enfatizó que su objetivo principal jamás ha sido retener de forma egoísta a su pareja, sino habitar y disfrutar del presente con la máxima intensidad posible mientras ambos continúen coincidiendo en el mismo camino.

“Él es un hombre joven que tiene todo un mundo por delante, una vida llena de energía, proyectos y metas por cumplir. Yo ya transité por muchas de esas etapas, y entiendo perfectamente que llegará un momento en el que nuestras vidas tomen rumbos distintos, y hay que aprender a aceptarlo con verdadero amor y total dignidad”, profundizó la reconocida actriz durante el diálogo, ofreciendo una lección de generosidad emocional poco común dentro del medio artístico nacional.

(IG: @susanazabaleta // @ricardomedijo)
(IG: @susanazabaleta // @ricardomedijo)

Usuarios reaccionan a las declaraciones de la actriz

La tajante declaración no tardó en volverse tendencia en plataformas digitales y programas de espectáculos a nivel nacional. Miles de internautas aplaudieron la postura de la soprano, destacando su valentía para romper con los estigmas románticos tradicionales y abordar con lucidez un tema tan complejo como la disparidad de edad en las relaciones sentimentales.

Paralelamente, la conversación en redes sociales derivó en una oleada de curiosidad por conocer la postura de Ricardo Pérez, quien a lo largo del noviazgo ha reiterado en múltiples espacios públicos el profundo respeto, fascinación y amor incondicional que siente por la polifacética artista.

Esta confesión otorga un matiz de entrañable humanidad y realismo a un romance que desafió desde el primer día los convencionalismos de la farándula. Con sus palabras, Susana Zabaleta demuestra que el afecto genuino no reside en la pretensión de una permanencia eterna o posesiva, sino en la capacidad de amar con plenitud en el día a día, aceptando con serenidad las transformaciones inherentes al paso del tiempo y entendiendo que querer a alguien también implica saber soltar a tiempo.

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