Wendy Guevara y Las Perdidas se lanzan contra Karina Torres y la tachan de ‘títere’ de Aldo en LCDLFM

Karina Torres llama “corriente” a marca patrocinadora de La Casa de los Famosos México 2026 (Redes Sociales)

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A cuatro semanas de haber ingresado a La Casa de los Famosos México 4, Karina Torres sigue generando dando de qué hablar gracias a sus alianzas. Sin embargo, para Wendy Guevara, junto a las integrantes del popular grupo ‘Las Perdidas’ se manifestaron en contra de la licenciada y su estrategia.

El colectivo rompió el silencio para manifestar una postura marcadamente crítica frente al desempeño, la conducta y las alianzas que su compañera de origen leonés ha ido tejiendo durante su participación en el reality.

Entre las críticas destacan conceptos como la lealtad, la autenticidad y el verdadero alcance de las estrategias por parte de su amiga y de quienes considera aliados en el juego.

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Karina Torres llama “corriente” a marca patrocinadora de La Casa de los Famosos México 2026 (Captura de pantalla)

¿Qué dijeron las Perdidas?

La controversia cobró fuerza a partir de una transmisión en vivo que no tardó en volverse tendencia, donde la célebre ganadora de la primera edición del certamen, Wendy Guevara, analizó de forma tajante el comportamiento que su amiga ha mostrado frente a las cámaras.

Acompañada por otras figuras fundamentales de su círculo íntimo, Guevara cuestionó seriamente si la influencer está conservando la frescura que la caracteriza o si, por el contrario, ha cedido el control de sus decisiones ante la influencia de competidores más experimentados como Aldo Rendón, llegando a calificarla crudamente como un “títere” de ciertos sectores del inmueble.

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Desde la perspectiva de ‘Las Perdidas’, Karina Torres ha diluido su personalidad desenfadada y su característico humor irreverente —atributos que la convirtieron en un fenómeno de las redes sociales— para someterse a las dinámicas fijadas por uno de los cuartos dominantes.

Masad le exigió a Ese Pérez que no volviera a mencionar a su mamá, Karina Torres tomó partido y la pelea subió de tono hasta que Cynthia Klitbo los silenció a todos. (Captura de pantalla YouTube)

De acuerdo con el diagnóstico de Guevara, los movimientos estratégicos de Torres no responden a una visión de juego personal ni a un cálculo inteligente, sino a una manipulación orquestada por participantes que buscan aprovechar su arraigo popular para blindarse en las galas de eliminación.

“Karina es una mujer brillante y sumamente divertida en el día a día, pero allá adentro parece que perdió el rumbo y se está dejando llevar por personas que solo la están usando como un escudo para salvarse ellos mismos”, externaron las integrantes del clan durante la transmisión.

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Para Wendy Guevara, quien experimentó en carne propia el aislamiento y la presión psicológica del formato durante su victoria en 2023, la vulnerabilidad de la creadora de contenido podría ser costosa en el corto plazo, arriesgándose a perder la simpatía del público que exige ver a una competidora orgánica y firme en sus convicciones.

Karina explotó contra Masad luego del pleito que tiene con Ese Pérez. (Captura de pantalla )

Redes apoyan al clan de las Perdidas

Como era de esperarse, el pronunciamiento de ‘Las Perdidas’ provocó un cisma en la conversación digital entre los fanáticos del formato. Miles de internautas se sumaron a la visión de Guevara, afirmando que Torres luce retraída y dependiente de la aprobación de figuras con mayor colmillo dentro de la televisión.

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En contraste, otro sector de la audiencia salió en defensa de la concursante, argumentando que las críticas de su círculo cercano resultan desmedidas y que mantenerse cerca de ciertos grupos dentro de la casa responde a una táctica válida de supervivencia ante el riesgo constante de la nominación.

Este choque de opiniones introduce un ingrediente de alta tensión al desarrollo de La Casa de los Famosos México, considerando la enorme influencia que ostenta la figura de Wendy Guevara sobre la masa de votantes del programa. Mientras las galas de nominación se aproximan a momentos decisivos, la contundente advertencia enviada desde el exterior coloca a Karina Torres bajo la lupa, obligando a la audiencia a cuestionarse si la influencer logrará dar un volantazo a su estrategia o si continuará cediendo terreno dentro de la competencia más vista de la pantalla chica.

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