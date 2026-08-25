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Esta fue la respuesta de Erik Lira a los aficionados de Cruz Azul ante su inminente partida al Mónaco

El capitán de La Máquina convivió con seguidores que buscaban un último recuerdo, pero mantuvo la prudencia mientras su traspaso al futbol francés no se concreta

Con el cierre del mercado de fichajes acercándose, Cruz Azul y el AS Mónaco ajustarían plantillas y cartas de derechos para destrabar el movimiento. (Instagram/ @eriklira)
Con el cierre del mercado de fichajes acercándose, Cruz Azul y el AS Mónaco ajustarían plantillas y cartas de derechos para destrabar el movimiento. (Instagram/ @eriklira)
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Erik Lira se encuentra en el centro de la atención en Cruz Azul y la Liga MX. El mediocampista ha vivido semanas de rumores en La Noria, donde cada jornada decenas de aficionados buscan una pista sobre su futuro tras su gran paso por el Mundial 2026.

La posible transferencia al AS Mónaco de la Ligue 1 ha generado una mezcla de expectativa e incertidumbre entre seguidores, que acuden diariamente en busca de un último autógrafo o fotografía del capitán celeste.

El "Pitbull" respondió a los seguidores: “No puedo hablar, gracias. En su momento hablaré”, sin confirmar del todo su salida a Europa. (Crédito especial: X/ @ElChemin1)

Pese a la cercanía de un posible anuncio, la directiva de La Máquina mantiene sin oficializar el traspaso internacional, mientras los encuentros entre el jugador y la afición se vuelven cada vez más emotivos y frecuentes.

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Una respuesta tajante para los aficionados de Cruz Azul

Este martes 25 de agosto, los fanáticos cementeros rodearon el automóvil de Lira con camisetas, celulares y mensajes de apoyo. Frente a la insistencia de quienes desean saber si dejará el futbol mexicano, el “Pitbull” ha optado por la prudencia.

En el encuentro reciente con los aficionados, el mediocampista respondió con serenidad: “No puedo hablar, gracias. En su momento hablaré.” Esta declaración breve y directa muestra su respeto por los procesos de su equipo y su decisión de no adelantar detalles mientras la negociación no esté cerrada.

La posible transferencia de Erik Lira al AS Mónaco de la Ligue 1 mantiene a la afición pendiente de un anuncio oficial. REUTERS/Eloisa Sanchez
La posible transferencia de Erik Lira al AS Mónaco de la Ligue 1 mantiene a la afición pendiente de un anuncio oficial. REUTERS/Eloisa Sanchez

Aunque evita confirmar su salida, Lira ha dejado más que clara su intención de partir hacia el Viejo Continente y su cercanía con la afición, firmando autógrafos y posando para fotos, en lo que muchos interpretan como una despedida anticipada.

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El fichaje, pendiente de detalles administrativos

A pesar de que existiría un acuerdo económico prácticamente sellado entre Cruz Azul y el AS Mónaco, la transferencia dependería de la liberación de una plaza de extranjero en el club francés, que llevaría el nombre de Folarin Balogun.

Este requisito es indispensable para que Erik pueda ser registrado oficialmente. Además, las directivas trabajarían en la distribución de los derechos económicos, ya que Pumas conserva el 20% de la carta del jugador.

La liberación de la plaza de extranjero en el Mónaco ocupada por Balogun sería la principal traba para la llegada de Lira al club. REUTERS/Manon Cruz
La liberación de la plaza de extranjero en el Mónaco ocupada por Balogun sería la principal traba para la llegada de Lira al club. REUTERS/Manon Cruz

Así, estos ajustes administrativos y financieros añaden presión, ya que el cierre del mercado en Francia se acerca y obliga a resolver los últimos puntos a contratiempo.

La afición celeste, entre nostalgia y orgullo

Mientras la operación se define, la afición cementera ha acompañado a Erik en cada visita a La Noria. Muchos buscan una última foto, otros palabras de aliento, conscientes de que estos pueden ser los últimos días del mediocampista en el club.

El cierre del mercado en Francia se acerca mientras la afición vive entre nostalgia y orgullo por los posibles últimos días de Lira en La Noria. REUTERS/Raquel Cunha
El cierre del mercado en Francia se acerca mientras la afición vive entre nostalgia y orgullo por los posibles últimos días de Lira en La Noria. REUTERS/Raquel Cunha

La emoción en el ambiente es palpable: la posibilidad de ver a uno de sus referentes partir a Europa genera tanto nostalgia como orgullo. Por ahora, el futuro de Lira permanece abierto, pero el sentimiento de despedida se fortalece con cada jornada.

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