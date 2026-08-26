Precio del euro hoy en México: cotización de cierre del 26 de agosto

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En el cierre de operaciones, el euro se cotizó en promedio a 19,75 pesos mexicanos, lo que representa una disminución del -0,09% respecto al precio de cierre anterior de 19,77 pesos mexicanos. Dow Jones.

En la última semana, el euro sufrió un descenso de -0,18%, mientras que en términos interanuales, ha registrado una caída del 7,8%.

En la última jornada, el tipo de cambio euro a peso mexicano presenta una tendencia negativa que se ha mantenido durante un día. La volatilidad actual se sitúa en 2,69%, significativamente por debajo de la volatilidad de referencia del 5,54%, lo que indica un periodo de estabilidad en el mercado cambiario.

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